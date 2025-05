Galaxy S25 Edge jest tak smukły, że trzeba było wynaleźć zupełnie nową odmianę szkła

Dodatkowo szkło jest poddawane opracowanemu przez Corning procesowi wymiany jonowej, który dodatkowo wzmacnia materiał szkło-ceramiczny i poprawia jego odporność na uszkodzenia. W testach laboratoryjnych, Gorilla Glass Ceramic 2 przetrwało upadki z wysokości do 2,2 metra na powierzchnię imitującą beton. To znacząca poprawa w porównaniu do wcześniejszych rozwiązań, co jest szczególnie istotne w kontekście ultracienkiej konstrukcji Galaxy S25 Edge.