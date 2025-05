Mają dość Google'a. Wielka koalicja Xiaomi, Oppo, Vivo i OnePlusa

Historia ta zaczyna się od sankcji nałożonych na Huawei w 2019 r., kiedy to firma została odcięta od dostępu do usług Google w ramach amerykańskich restrykcji handlowych. Huawei, wówczas jeden z największych producentów telefonów na świecie, został zmuszony do przyspieszenia prac nad własnym systemem operacyjnym Harmony OS oraz alternatywnymi usługami mobilnymi (HMS).