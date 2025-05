Czu-czu, Motorola Future Express nadjechał. Dotknąłem wszystkich nowości firmy

Przechodząc do klasycznych konstrukcji, Edge 60 Pro od razu zrobił na mnie wrażenie swoją solidnością. Normy MIL-STD-810H i IP68/IP69 to coś, co daje poczucie bezpieczeństwa – nie trzeba się tak bardzo martwić o przypadkowe upadki czy zalanie. To dla mnie duży plus, bo cenię sobie wytrzymałe urządzenia. Mimo tej pancerności, telefon wygląda naprawdę dobrze.