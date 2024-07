To kolejny ważny krok w rozwoju smartfonów. Zapomnisz o ładowarce

Jeśli chcecie od razu przejść do sekcji komentarzy i powiedzieć, że to nic nowego i że to już było, muszę was uprzedzić. Faktem jest, że na rynku pojawiło się kilka modeli najpopularniejszych producentów typu, takich jak Samsung Galaxy M51 z akumulatorem 7000 mAh. Taka wartość jest standardem w przypadku smartfonów typu rugged, czyli tych najbardziej wytrzymałych. Niemniej jednak wszystkie te smartfony mają wspólny mianownik: nie należą do najcieńszych, ponieważ wykorzystują standardowe akumulatory litowo-jonowe.