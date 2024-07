Nothing Phone chce zawojować świat pomysłem, który nie wypalił już kilka razy

Białym rycerzem na zielonym koniu miał być Nothing Phone, który podczas prezentacji w 2021 roku i premiery w 2022 roku wyróżniał się zarówno podejściem do klienta, ale i pro-humanistycznym podejściem do relacji człowiek-urządzenie. Nothing nie próbowało wynaleźć koła na nowo, a jedynie przybliżyć ludzi do swoich smartfonów poprzez przeźroczyste plecki, w których znajduje się zestaw LEDów działających jak już dawno porzucone diody powiadomień i wyróżniającą się nakładkę Nothing OS.