Przez przypadek iPhone 12 stał się modułowym smartfonem

Pamiętasz niewypał pt. modułowe smartfony? LG G5 miał moduły i był nietrafionym pomysłem. Motorole Z miały moduły i przepadły bez śladu. Projekt Google Ara został zabity właściwie przed premierą. Apple pokazał reszcie, jak się robi modułowe smartfony. I zrobił to chyba przez przypadek.

Gdy Apple pokazał cztery iPhone’y 12, poinformował, że wszystkie nowe modele obsługują nowe wcielenie MagSafe. Jest to system magnetycznego podłączania do smartfona wybranych akcesoriów. Apple zaprezentował wtedy trzy dodatki, które na potrzeby tego tekstu będę nazywał modułami.

Moduł ładujący

Ładowarka MagSafe to moduł ładujący do iPhone’ów 12. Magnetycznie montowana ładowarka bezprzewodowa sprawia, że przy smartfonie dynda kabel (sic!). Jednak można ją bardzo łatwo podłączać i mamy pewność, że smartfon się ładuje - nie to co inne ładowarki bezprzewodowe.

Moduł ochronny

Silikonowe i skórzane futerały mają za zadanie chronić iPhone’a. Podczas ich zakładania magnes dociąga smartfona do modułu ochronnego i informuje o poprawnym założeniu stosowną animacją na ekranie.

Moduł finansowy

Mugol powiedziałby, że to skórzany portfel, ale tak naprawdę to jest skórzany moduł finansowy mocowany na smartfonie za pomocą magnesu.

Moduł samochodowy

Wygląda jak zwykły uchwyt samochodowy, a jest magnetycznym modułem samochodowym trzymającym pewnie smartfona tam, gdzie jego miejsce. Czyli na kratce wentylacyjnej.

Moduł biurkowy/szafkowy

Apple pokazał swój pomysł na taki moduł:

Belklin pokazał swój:

Podobnych rozwiązań będzie z czasem przybywało.

Do gry wchodzą producenci akcesoriów

Powyższe moduły to najważniejsze akcesoria MagSafe zapowiedziane na konferencji Apple’a. Patrząc na nie można stwierdzić, że doszukiwanie się w nich idei modułowości jest robione nieco na siłę. I jest, ale teraz parz na to…

Moduły fotograficzne

Marka Moment - producent ciekawych, mobilnych rozwiązań fotograficznych - zaprezentowała swój pomysł na wykorzystanie złącza MagSafe. Do oferty trafiły już (na razie w formie przedsprzedaży) magnetyczne moduły fotograficzne do iPhone’ów 12.





Moduły Moment pozwalają na doczepianie do iPhone’a lamp, mikrofonów i statywów. W mojej ocenie to lepsze wykorzystania modułowości w fotografii mobilnej niż to, co swego czasu proponowała Motorola i LG.

Moduł powerbankowy

Marka ChargeFast proponuje natomiast doczepiany magnetycznie powerbank, który bezprzewodowo naładuje iPhone’a z mocą 15 W. Pojemność tego przenośnego akumulatora nie została jednak podana lub jest gdzieś ukryta.

Modułowy smartfon przez przypadek

Androidowa konkurencja próbowała modułów kilka lat temu. Jednak szybko po premierze były one wyprzedawane za grosze. Byle ktokolwiek je kupił. Tymczasem Apple - jak to ma w zwyczaju - odczekał trochę i zrobił to po swojemu. MagSafe w iPhone’ach 12 jest bardzo ciekawym rozwiązaniem (sprawdź moją recenzję), ale dopiero producenci akcesoriów sprawili, że o dopinanych dodatkach do smartfona możemy mówić per moduły.



I co najlepsze, ci producenci akcesoriów jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa. Akcesoria/moduły (niepotrzebne skreślić) MagSafe w iPhone’ach zdają się dopiero rozkręcać.