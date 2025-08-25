/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

Netflix podniósł ceny, ale nie pytał o zgodę. UOKiK mówi "dość"

Informacja o podwyżce cen abonamentu w mailu i po zalogowaniu się na konto to zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za mało. Użytkownik musi wyrazić zgodę, że chce płacić więcej.

Adam Bednarek
netflix abonamenty
REKLAMA

Jak twierdzi UOKiK "nie zostały spełnione warunki niezbędne do tego, aby zmiany dotyczące ceny były zgodne z prawem". Netflix poinformował użytkowników o podwyżce, ale samo postawienie przed faktem dokonanym to za mało.

- Nie można mówić o uczciwym traktowaniu konsumenta, jeśli platforma streamingowa zakłada, że "brak sprzeciwu" oznacza zgodę na nowe istotne warunki umowy. To tak, jakby ktoś wprowadzał nowe zasady gry, nie uzyskując zgody i nie pytając Cię, czy nadal chcesz brać w niej udział. Od lat podkreślamy, że cena usługi – jak każde świadczenie – nie powinna być zmieniana jednostronnie, bez wyraźnej i świadomej zgody użytkownika. Takie działanie stanowi naruszenie prawa, któremu będziemy przeciwdziałać – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny. 

REKLAMA

Urząd informuje, że prezes UOKiK zakwestionował postanowienia regulaminu, które pozwalały platformie jednostronnie zmieniać ceny i inne istotne warunki umowy – bez uzyskania aktywnej zgody użytkownika. Takie praktyki mogą prowadzić do naruszenia istotnych interesów konsumentów.

Warto podkreślić, że jeżeli platforma działa w modelu subskrypcyjnym, w którym opłata za kolejny okres pobierana jest od konsumenta automatycznie, z karty płatniczej podpiętej do konta, to każda zmiana ceny, planu taryfowego czy istotnych elementów umowy musi się odbyć za świadomą zgodą konsumenta. Gdy tej akceptacji nie ma, umowa nie powinna się przedłużać na zmienionych warunkach. Sytuacji tej nie zmieni klauzula modyfikacyjna zawarta w umowie, która w przypadku Netflix zostawia zresztą przedsiębiorcy niemal nieograniczoną swobodę przy wprowadzaniu zmian. Tego rodzaju modyfikacje nie mogą odbywać się jednostronnie – wyjaśnia UOKiK.

Netflix w sierpniu 2024 r. jednostronnie, jak zaznacza urząd, podniósł ceny swoich usług – nawet o 7 zł miesięcznie. Za stosowanie klauzul niedozwolonych grozi kara do 10 proc. obrotu za każde postanowienie oraz możliwość usunięcia skutków naruszenia, w tym zwrot klientom niesłusznie pobranych przez przedsiębiorcę opłat. Jak wyjaśnia urząd, jeśli zarzuty Prezesa UOKiK potwierdzą się w prowadzonym postępowaniu, "nie będą one wiązać subskrybentów i Netflix nie będzie mógł ich stosować wobec konsumentów w przyszłości".

Nie tylko Netflix na celowniku

UOKiK weryfikuje regulaminy i praktyki stosowane przez Apple, Disney+, Google (z YouTube Premium), HBO Max, Microsoft (z GamePass), Sony (z PlayStation Plus) i Adobe. Niektórzy z badanych podmiotów już zadeklarowali zmianę swoich praktyk – informuje urząd.

– Dostrzegamy powolne, ale pozytywne zmiany na rynku. Duzi gracze oferujący polskim konsumentom usługi subskrypcyjne mają świadomość tego, że jesteśmy stanowczy i konsekwentni w eliminowaniu praktyk naruszających prawa konsumentów. Dwie spółki - Google i Apple podczas prowadzonych postępowań wyjaśniających złożyły deklaracje, że będą przestrzegały obowiązujących w Polsce regulacji dotyczących zmian istotnych warunków umowy usług subskrypcyjnych. Doceniamy to, ale oczekujemy nie tylko zmiany praktyki na przyszłość. W przypadku wystąpienia naruszeń w przeszłości naturalne jest zrekompensowanie konsumentom wyrządzonych strat. Jeśli dochodziło do podwyższenia opłat subskrypcyjnych bez zgody konsumentów, to platformy powinny konsumentom te różnice w opłatach zwrócić i to w sposób automatyczny – podsumowuje prezes UOKiK Tomasz Chróstny. 

Czytaj też:

REKLAMA

Zdjęcie główne: pixinoo / Shutterstock

REKLAMA
Adam Bednarek
25.08.2025 10:08
Tagi: abonamentNetflixStreamingUOKiK
Najnowsze
10:08
Netflix podniósł ceny, ale nie pytał o zgodę. UOKiK mówi "dość"
Aktualizacja: 2025-08-25T10:08:42+02:00
9:38
Tego na starcie brakuje w systemie kaucyjnym. Jeszcze nie działa, a już potrzebuje zmiany
Aktualizacja: 2025-08-25T09:38:21+02:00
8:51
Po co mi tablet, skoro mam wielki ekran w smartfonie? Odczarowujemy mity
Aktualizacja: 2025-08-25T08:51:49+02:00
8:48
Nadchodzą wielkie zmiany w iPhone'ach. Koniec odgrzewanych kotletów
Aktualizacja: 2025-08-25T08:48:00+02:00
7:49
Elon Musk ma nową firmę. Jej nazwa jest parodią, ale bogacz mówi, że to poważny biznes
Aktualizacja: 2025-08-25T07:49:09+02:00
7:00
Czy opłaca się odłączać komputer od prądu? Sprawdziłem, ile mogę zaoszczędzić
Aktualizacja: 2025-08-25T07:00:00+02:00
6:30
Nadzieja dla chorych na depresję. "Po kilkudziesięciu latach wreszcie poczuł radość"
Aktualizacja: 2025-08-25T06:30:00+02:00
6:15
Co Android mógłby przejąć z iPhone’a? Stan na 2025 rok
Aktualizacja: 2025-08-25T06:15:00+02:00
6:00
Belkin Chargin Case? To moje ulubione etui do Switcha 2 ładuje konsolę
Aktualizacja: 2025-08-25T06:00:00+02:00
18:07
Trump podjął decyzję, Poczta Polska nie wysyła paczek. Wojna celna dotarła do naszego kraju
Aktualizacja: 2025-08-24T18:07:00+02:00
17:45
Piekielny ogień dla naszych śmigłowców Apache. Przepali pancerz każdego czołgu
Aktualizacja: 2025-08-24T17:45:00+02:00
17:04
Oto pistolet nowej generacji. Prosto z polskiej Fabryki Broni
Aktualizacja: 2025-08-24T17:04:44+02:00
16:00
Labubu połączyło Polaków. Ale symbolu konsumpcji szukajmy gdzie indziej
Aktualizacja: 2025-08-24T16:00:00+02:00
15:45
Stworzyli idealną ulicę. Wystarczyło ją... zniszczyć
Aktualizacja: 2025-08-24T15:45:00+02:00
15:30
Maszt niczym Dino na Wilanowie. Nie chcą go w prestiżowej dzielnicy i już
Aktualizacja: 2025-08-24T15:30:00+02:00
11:00
Przeglądanie KRS i ksiąg wieczystych w mObywatelu? Już nad tym pracują
Aktualizacja: 2025-08-24T11:00:00+02:00
7:51
Chińskie roboty z macicą? To fake, ale daje do myślenia
Aktualizacja: 2025-08-24T07:51:00+02:00
7:41
Ile płacę za internet? Sprawdziłem, ile router żre prądu
Aktualizacja: 2025-08-24T07:41:00+02:00
7:31
Pożegnaj baterie paluszki AA. Nowe ogniwa zasilą myszkę światłem z lampy
Aktualizacja: 2025-08-24T07:31:00+02:00
7:21
Clankery podbijają internet. Meatbagi też mają swoje za uszami
Aktualizacja: 2025-08-24T07:21:00+02:00
7:11
Jaki smartwatch sportowy wybrać? Przegląd najlepszych modeli 2025 r.
Aktualizacja: 2025-08-24T07:11:00+02:00
7:01
iOS spowalnia iPhone'a - Apple już tego nie ukryje. Ale i tak chcesz, by to robił
Aktualizacja: 2025-08-24T07:01:00+02:00
18:16
Klient: "co zrobić ze zużytym tonerem?" Po rozmowie stwierdza, że wyrzuci do śmietnika
Aktualizacja: 2025-08-23T18:16:01+02:00
17:45
Kiedyś to było... Dlaczego wszystkie telefony wyglądają tak samo?
Aktualizacja: 2025-08-23T17:45:00+02:00
17:30
Europa i Japonia chcą ratować ludzkość. Polecą na asteroidę Apophis
Aktualizacja: 2025-08-23T17:30:00+02:00
17:00
To koniec klasycznych przeglądarek internetowych. Mamy nowy sposób komunikacji z komputerem
Aktualizacja: 2025-08-23T17:00:00+02:00
16:30
Chińska łączność hipersoniczna miażdży NATO. Nanosekundy przewagi
Aktualizacja: 2025-08-23T16:30:00+02:00
16:00
820 ciężarówek śmieci. Co z Wami? Śmiecicie w lasach na potęgę
Aktualizacja: 2025-08-23T16:00:00+02:00
15:30
Ale tak na serio - po co ci aż tak duży telewizor?
Aktualizacja: 2025-08-23T15:30:00+02:00
15:00
"Nie oglądam telewizji"? Bzdura - streaming na telewizorach to wciąż niewielki ułamek
Aktualizacja: 2025-08-23T15:00:00+02:00
13:04
To się naprawdę dzieje. Trump bez pardonu inwestuje w Intela
Aktualizacja: 2025-08-23T13:04:58+02:00
7:51
LiDAR odsłonił tajemnicę. Forteca była tuż przed naszymi oczami
Aktualizacja: 2025-08-23T07:51:00+02:00
7:41
Pilnie potrzebujemy cenzury. Inaczej świat eksploduje
Aktualizacja: 2025-08-23T07:41:00+02:00
7:31
Cena odkurzania. Ile prądu pobiera odkurzacz pionowy?
Aktualizacja: 2025-08-23T07:31:00+02:00
7:21
Strzelać czy zakazać? Bronią fajerwerków... Szewczykiem Dratewką
Aktualizacja: 2025-08-23T07:21:00+02:00
7:11
Laptop gamingowy czy konsola? Co wybrać do grania w 2025 roku 
Aktualizacja: 2025-08-23T07:11:00+02:00
7:00
Będą czytać myśli. Implant rozpozna, co mówimy zanim to powiemy
Aktualizacja: 2025-08-23T07:00:00+02:00
19:58
Wykopali wielką dziurę. Wsadzą do niej detektor promieniowania
Aktualizacja: 2025-08-22T19:58:50+02:00
19:45
Dlatego kupuję Apple'a. W życiu bym nie odzyskał moich słuchawek
Aktualizacja: 2025-08-22T19:45:40+02:00
18:39
Sprawdzają ekstremalne scenariusze. Tak astronauci Artemis 2 uciekną z rakiety
Aktualizacja: 2025-08-22T18:39:54+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA