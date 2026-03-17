Samsung ulepsza kluczowy moduł telefonu. Koniec z denerwującym powtarzaniem

Samsung w najnowszej wersji systemu operacyjnego ulepsza odblokowanie telefonu za pomocą czytnika linii papilarnych. Jeśli masz problemy z dostaniem się do telefonu, to coś dla ciebie. 

Albert Żurek
Samsung czytnik ulepszenia
Czytniki linii papilarnych w smartfonach z Androidem stały się podstawową metodą odblokowania, która zastąpiła wpisywanie haseł czy rysowania wzorów. Większość modeli zapewnia precyzyjne skanery, które dosłownie wymagają muśnięcia palcem. Czasami zdarzają się jednak problemy, dlatego Samsung udostępnia nowe narzędzie.

Samsung w One UI 8.5 wprowadził funkcję poprawienia dokładności czytników palców

One UI 8.5 nie tylko wprowadza wiele zmian w wyglądzie interfejsu, ale jak podaje SammyFans, dodaje też funkcję popraw dokładność w ustawieniach czytnika linii papilarnych. Rozwiązanie działa w taki sposób, iż pozwala poprawić precyzję dla zarejestrowanych wcześniej przez telefon odcisków palców.

Funkcja polega na tym, że smartfon poprosi nas o ponowne zeskanowanie tego samego palca, z którego korzystamy do odblokowania telefonu i potwierdzania płatności mobilnych. System poprosi o 10-krotne przyłożenie opuszka. Wielokrotne powtórzenie skanowania pomoże skanerowi i czytnikowi uchwycić dodatkowe drobne szczegóły naszego palca.

fot. Sammy Fans

Dzięki temu każde skanowanie powinno być niezawodne oraz ograniczy sytuacje, w których musimy kilkukrotnie przyłożyć palec do ekranu. Jak skorzystać z nowego narzędzia? Przede wszystkim należy mieć One UI 8.5 na swoim telefonie. Następnie wystarczy:

  • wejść w Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność;
  • znaleźć Blokada ekranu i biometria oraz potwierdzić tożsamość;
  • wybrać odcisk palca z listy - zazwyczaj będzie tam jedna pozycja;
  • kliknąć Popraw dokładność i skonfigurować opcję.

Koniec z wielokrotnym przykładaniem palca i denerwowaniem się

Smartfony wykorzystują dwa główne typy czytników linii papilarnych: optyczny, wykorzystujący białe światło oraz ultradźwiękowy. Ten pierwszy jest tańszy w implementacji, trafia zatem do większości telefonów, ale za to jest mniej niezawodny. Seria Galaxy S od lat bazuje na ultradźwiękowych czytnikach, które są znacznie szybsze i precyzyjniejsze.

Czasami zdarzają się jednak sytuacje, w których nawet najlepsze czytniki zawodzą. Zazwyczaj zależy to od samego użytkownika - precyzja skanera spada w momencie, gdy skaleczmy się w palec, uszkadzając część naskórka. Lub gdy ten jest zabrudzony bądź mokry. Dlatego poprawienie dokładności czytników w telefonach Samsunga jest tak przydatną opcją. 

Obrazek główny: dennizn / Shutterstock.

17.03.2026 13:38
