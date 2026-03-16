Słuchawki Samsunga naprawią rozmowy. Koniec z dźwiękiem z mikrofali

Samsung postanowił rozwiązać problem słabej jakości połączeń w słuchawkach bezprzewodowych. Rozmówca już nie będzie słyszał szumów i trzasków.

Albert Żurek
Słuchawki bezprzewodowe są wyjątkowo wygodne i praktyczne. Dzięki nowoczesnej łączności Bluetooth można pozbyć się kabla, nie tracąc przy tym na jakości odtwarzanego dźwięku. Mikrofony w tego typu sprzętach są jednak czasami dalekie od ideału. Samsung postanowił temu zaradzić i wprowadził rozwiązanie, które powinno ulepszyć rozmowy.

Samsung ulepsza rozmowy telefoniczne z użyciem słuchawek bezprzewodowych

Każdy kto korzystał ze słuchawek bezprzewodowych podczas rozmowy np. w mocno zatłoczonym miejscu lub podczas wietrznej pogody wie, że takie warunki potrafią mocno wpłynąć na jakość połączenia. Odbiorca może nas często nie słyszeć zbyt dobrze lub skrajnych w przypadkach - w ogóle. Technologie usuwania szumów dziś działają znacznie lepiej niż jeszcze kilka lat temu, ale idealnie nie jest.

Dlatego Samsung stwierdził, że w najnowszych Galaxy Buds 4 oraz Buds 4 Pro wprowadzi funkcję nazwaną HD Voice. To rozwiązanie bazujące na sztucznej inteligencji, które nie tylko redukuje szumy z mikrofonu, ale też ogólnie poprawia jakość rozmów. 

W słuchawkach znajduje się system kilku mikrofonów zbierających dźwięk z różnych kierunków. Współpracują one z układem Voice Pick Up Unit, który wykrywa i wyodrębnia głos użytkownika. System analizuje dźwięk w czasie rzeczywistym i oddziela mowę od hałasu w tle - dźwięku z ulicy, pobliskich rozmów, muzyki czy co najważniejsze - wiatru. 

W klasycznych słuchawkach Bluetooth głos rejestrowany jest w ograniczonym paśmie, ponieważ przepustowość musi zostać podzielona między odtwarzanie a przesyłanie dźwięku. W efekcie podczas rozmowy mamy wrażenie, że jakość audio nagle spada - i tak dzieje się w rzeczywistości.

HD Voice z kolei podwaja pasmo rejestrowania głosu do 16 kHz. W rozwiązaniu korzysta się też z modeli uczenia maszynowego do redukcji szumów i wzmocnienia głosu. Co to oznacza w praktyce? Że powinniśmy liczyć na lepszą ogólną jakość rozmów za pośrednictwem nowych Galaxy Buds 4 (Pro). Producent podkreśla również lepsze wychwytanie subtelnych dźwięków takich jak: sz, cz, rz, dź i nie tylko.

HD Voice jest ograniczone dla najnowszych słuchawek Samsunga połączonych z telefonem Galaxy

Nowa funkcja została udostępniona dla posiadaczy Galaxy Buds 4 i Buds 4 Pro, lecz zadziała wyłącznie na telefonach Samsunga. Aby uruchomić nowe rozwiązanie, należy przejść do ustawień Galaxy Buds > Jakość dźwięku i efekty > Zaawansowana opcje jakości > Super wide band speech.

16.03.2026 14:46
Najnowsze
14:46
Słuchawki Samsunga naprawią rozmowy. Koniec z dźwiękiem z mikrofali
Aktualizacja: 2026-03-16T14:46:28+01:00
14:24
Nawet 2000 zł zostaje w kieszeni. Fotograficzne smartfony vivo w promocji
Aktualizacja: 2026-03-16T14:24:20+01:00
13:42
Operator ułatwia ofertę na kartę. Przestaniesz wychodzić z domu
Aktualizacja: 2026-03-16T13:42:32+01:00
13:36
Polacy: zapłacimy więcej za rodzime usługi. Jestem cebulakiem i wiem, że to bzdura
Aktualizacja: 2026-03-16T13:36:17+01:00
12:53
Mgła przestanie paraliżować Balice. Wreszcie wymienią kluczowy system
Aktualizacja: 2026-03-16T12:53:58+01:00
12:23
Wielkie odkrycie w polskich Tatrach. Zidentyfikowali nieznany gatunek
Aktualizacja: 2026-03-16T12:23:36+01:00
12:20
Awaria w mBanku. Występują problemy z logowaniem do aplikacji 
Aktualizacja: 2026-03-16T12:20:19+01:00
12:12
Elon Musk przyznaje: "Nawaliliśmy". Stracił talenty i zaczyna od zera
Aktualizacja: 2026-03-16T12:12:16+01:00
11:22
Świadek wielkiej katastrofy spadł w Polsce. Rozwikłali zagadkę meteorytu z Drelowa
Aktualizacja: 2026-03-16T11:22:18+01:00
10:22
Kometa 3I/Atlas odpięła wrotki. Jest po brzegi wypełniona alkoholem
Aktualizacja: 2026-03-16T10:22:54+01:00
9:44
Polacy powiedzieli, co myślą o systemie kaucyjnym. "Przymusowa tresura"
Aktualizacja: 2026-03-16T09:44:29+01:00
8:37
Serwis miał wrócić w wielkim stylu. Zabił go bezprecedensowy najazd botów
Aktualizacja: 2026-03-16T08:37:30+01:00
7:41
ChatGPT do wymiany. Konkurencja daje teraz więcej za darmo
Aktualizacja: 2026-03-16T07:41:32+01:00
6:14
W końcu okiełznali fotony. Szykujcie się na szybszą optykę
Aktualizacja: 2026-03-16T06:14:00+01:00
6:00
Pociąg będzie prowadzić się sam. Polska testuje autonomiczną kolej
Aktualizacja: 2026-03-16T06:00:00+01:00
5:48
Wlali wodę do diesla, stał się ekologiczny. Szach-mat Strefy Czystego Transportu
Aktualizacja: 2026-03-16T05:48:19+01:00
16:20
Rzymianie leczyli ludzi czymś obrzydliwym. Archeolodzy mają twarde dowody
Aktualizacja: 2026-03-15T16:20:00+01:00
16:10
Wydrukowali ekstremalnie twardy metal. Tego jeszcze nie było
Aktualizacja: 2026-03-15T16:10:00+01:00
16:00
Rafał Brzoska zapowiada rewolucję. Opublikował tajemniczy wpis
Aktualizacja: 2026-03-15T16:00:00+01:00
9:00
Przyczepy na bok, czas na drony. Niewiadów szykuje fabrykę broni
Aktualizacja: 2026-03-15T09:00:00+01:00
