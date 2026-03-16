Słuchawki bezprzewodowe są wyjątkowo wygodne i praktyczne. Dzięki nowoczesnej łączności Bluetooth można pozbyć się kabla, nie tracąc przy tym na jakości odtwarzanego dźwięku. Mikrofony w tego typu sprzętach są jednak czasami dalekie od ideału. Samsung postanowił temu zaradzić i wprowadził rozwiązanie, które powinno ulepszyć rozmowy.

Samsung ulepsza rozmowy telefoniczne z użyciem słuchawek bezprzewodowych

Każdy kto korzystał ze słuchawek bezprzewodowych podczas rozmowy np. w mocno zatłoczonym miejscu lub podczas wietrznej pogody wie, że takie warunki potrafią mocno wpłynąć na jakość połączenia. Odbiorca może nas często nie słyszeć zbyt dobrze lub skrajnych w przypadkach - w ogóle. Technologie usuwania szumów dziś działają znacznie lepiej niż jeszcze kilka lat temu, ale idealnie nie jest.

Dlatego Samsung stwierdził, że w najnowszych Galaxy Buds 4 oraz Buds 4 Pro wprowadzi funkcję nazwaną HD Voice. To rozwiązanie bazujące na sztucznej inteligencji, które nie tylko redukuje szumy z mikrofonu, ale też ogólnie poprawia jakość rozmów.

W słuchawkach znajduje się system kilku mikrofonów zbierających dźwięk z różnych kierunków. Współpracują one z układem Voice Pick Up Unit, który wykrywa i wyodrębnia głos użytkownika. System analizuje dźwięk w czasie rzeczywistym i oddziela mowę od hałasu w tle - dźwięku z ulicy, pobliskich rozmów, muzyki czy co najważniejsze - wiatru.

W klasycznych słuchawkach Bluetooth głos rejestrowany jest w ograniczonym paśmie, ponieważ przepustowość musi zostać podzielona między odtwarzanie a przesyłanie dźwięku. W efekcie podczas rozmowy mamy wrażenie, że jakość audio nagle spada - i tak dzieje się w rzeczywistości.

HD Voice z kolei podwaja pasmo rejestrowania głosu do 16 kHz. W rozwiązaniu korzysta się też z modeli uczenia maszynowego do redukcji szumów i wzmocnienia głosu. Co to oznacza w praktyce? Że powinniśmy liczyć na lepszą ogólną jakość rozmów za pośrednictwem nowych Galaxy Buds 4 (Pro). Producent podkreśla również lepsze wychwytanie subtelnych dźwięków takich jak: sz, cz, rz, dź i nie tylko.

HD Voice jest ograniczone dla najnowszych słuchawek Samsunga połączonych z telefonem Galaxy

Nowa funkcja została udostępniona dla posiadaczy Galaxy Buds 4 i Buds 4 Pro, lecz zadziała wyłącznie na telefonach Samsunga. Aby uruchomić nowe rozwiązanie, należy przejść do ustawień Galaxy Buds > Jakość dźwięku i efekty > Zaawansowana opcje jakości > Super wide band speech.

Albert Żurek 16.03.2026 14:46

