Twój telefon sprawdzi, czy naprawdę dzwoni mama. Świetna funkcja Androida

Dzięki powszechności spoofingu oraz łatwości wygenerowania syntetycznego głosu, oszuści są w stanie uśpić czujność nawet najbardziej doświadczonych użytkowników internetu. Dlatego Google zapowiedziało nową funkcję systemu Android, która ma wykrywać połączenia wykonywane przez osoby podszywające się pod członków rodziny, znajomych czy współpracowników.

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Android zyska funkcję sprawdzającą autentyczność rozmów

Nowe rozwiązanie nosi nazwę "Wykrywanie fałszywych połączeń" i zostało opracowane z myślą o rosnącej liczbie oszustw wykorzystujących sztuczną inteligencję. Przestępcy coraz częściej nie ograniczają się już do fałszowania wyświetlanych numerów telefonów i korzystają również z narzędzi umożliwiających klonowanie głosu. Dzięki temu rozmówca może brzmieć niemal identycznie jak osoba, pod którą się podszywa.

Według Google taki scenariusz staje się coraz większym zagrożeniem. Użytkownik odbiera połączenie od numeru zapisanego w kontaktach, a po drugiej stronie słyszy głos rodzica, dziecka, partnera lub przełożonego. W rzeczywistości rozmowę prowadzi oszust próbujący wyłudzić pieniądze lub wrażliwe informacje pod pretekstem nagłej sytuacji.

Firma wskazuje, że przestępcy zwykle łączą dwie technologie. Pierwsza pozwala sfałszować numer telefonu i wyświetlić na ekranie nazwę zaufanego kontaktu. Druga wykorzystuje modele sztucznej inteligencji do wygenerowania głosu przypominającego konkretną osobę. Rozwój takich narzędzi sprawił, że rozpoznanie fałszywego rozmówcy wyłącznie na podstawie głosu staje się coraz trudniejsze.

Google chce przeciwdziałać temu problemowi za pomocą mechanizmu przypominającego cyfrowe potwierdzenie tożsamości. Gdy użytkownik otrzymuje połączenie od osoby zapisanej w kontaktach, telefon rozmówcy wysyła niewidoczny dla użytkowników sygnał potwierdzający autentyczność połączenia. Weryfikacja odbywa się przy użyciu szyfrowanej technologii RCS.

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Brak takiego potwierdzenia może oznaczać próbę podszycia się pod właściciela numeru. W takiej sytuacji urządzenie odbiorcy kontaktuje się z prawdziwym telefonem przypisanym do danego kontaktu i sprawdza, czy faktycznie wykonuje on połączenie. Jeżeli odpowiedź z systemu RCS będzie negatywna, Android wyświetli ostrzeżenie sugerujące natychmiastowe zakończenie rozmowy.

Google podkreśla, że cały proces odbywa się automatycznie i nie wymaga żadnych dodatkowych działań ze strony użytkownika. Funkcja jest domyślnie włączona, choć można ją wyłączyć w ustawieniach aplikacji Telefon.

Wykrywanie fałszywych połączeń działa wyłącznie wtedy, gdy obie osoby korzystają z Androida oraz aplikacji Telefon od Google. Wymagana jest również instalacja aplikacji Wiadomości Google i Kontakty Google. Mechanizm nie będzie więc działał podczas połączeń z iPhone'ami ani urządzeniami korzystającymi z innych aplikacji telefonicznych.

Nowość ma trafić globalnie na smartfony z Androidem 12 i nowszym jeszcze w tym miesiącu. Google rozpocznie wdrażanie od własnych urządzeń Pixel. Firma zaznacza jednocześnie, że technologia została oparta na otwartym standardzie RCS, dzięki czemu w przyszłości mogą wdrożyć ją również inni producenci smartfonów i twórcy aplikacji.

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Malwina Kuśmierek 03.06.2026 14:41

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