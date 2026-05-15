REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Android będzie jak iPhone. Wreszcie ogarniesz, z kim rozmawiasz

Google ulepszy Androida o funkcję dostępną od lat w systemie iOS. Domyślna aplikacja do połączeń wyświetli całą listę połączeń, nie tylko tych telefonicznych. Będzie też łatwiej oddzwonić.

Albert Żurek
Android iPhone aplikacja telefon
REKLAMA

Producent ogłosił nową funkcję Androida, dzięki której domyślna aplikacja telefonu będzie znacznie przydatniejsza. Oprogramowanie dotychczas pozwalało na realizowanie tylko połączeń telefonicznych, a historia połączeń była ograniczona do tych zrealizowanych przez numer telefonu. W iPhonie działa to nieco inaczej i Google chce podejść do tematu w identyczny sposób.

REKLAMA

Android tak jak iPhone. Aplikacja Telefon pokaże wszystkie połączenia

Jednym z szoków, których można doznać po przejściu z Androida na iOS, jest fakt, że rejestr wszystkich połączeń w aplikacji Telefon obejmuje także te z innych aplikacji typu Messenger czy WhatsApp. Niebawem ten wyróżnik iPhone’ów przestanie być ekskluzywny, ponieważ Google pracuje nad integracją komunikatorów internetowych wykorzystujących sieć z natywnymi aplikacjami do połączeń.

Czyli w rejestrze połączeń aplikacji Telefon od Google’a pojawią się także te wykonane przez Messengera, WhatsAppa, Discorda, Signala i inne programy. Rozwiązanie zostało wprowadzone wraz z aktualizacją Androida 16 QPR2, powinno więc być udostępnione w ciągu kilku następnych tygodni.

Do skorzystania z nowości potrzebna będzie najnowsza wersja systemu Google’a oraz odpowiednia aplikacja, taka jak Telefon Google. Rozwiązanie będzie można konfigurować w ustawieniach oprogramowania w zakładce Konta połączeń. Użytkownik ma mieć pełną kontrolę nad tą funkcją i będzie mógł zezwolić programom trzecim na wyświetlanie się w historii połączeń.

REKLAMA

Czytaj też:

Nowe rozwiązanie bazuje na systemie telekomunikacyjnym Androida. To oznacza, że oprócz opcji wyświetlania historii połączeń, użytkownik otrzyma możliwość szybkiego oddzwonienia z poziomu domyślnej aplikacji telefonu. Nie trzeba będzie szukać przegapionych połączeń w powiadomieniach ani uruchamiać komunikatora, z którego pochodziło połączenie. Kliknięcie w rejestr przeniesie nas do właściwej aplikacji automatycznie.

REKLAMA

Zasadniczo ma to działać jak platforma CallKit od Apple’a, która od lat integruje połączenia oraz możliwość szybkiego oddzwonienia w domyślnej aplikacji Telefon. Dziwne, że taka platforma jak Android wprowadza to dopiero teraz. Niebawem wszyscy posiadacze odpowiednio nowych telefonów będą mogli z tego skorzystać. Jednocześnie dodam, że w nadchodzących miesiącach pojawi się zupełnie nowy Android 17.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
15.05.2026 19:10
Tagi: AndroidAppleGoogleSmartfony
REKLAMA
Najnowsze
18:26
Boty złamały zabezpieczenia Maca. "Pełna kontrola nad cudzym komputerem"
Aktualizacja: 2026-05-15T18:26:09+02:00
18:15
To nie młodzi ratują system kaucyjny. Robi to twoja babcia
Aktualizacja: 2026-05-15T18:15:49+02:00
17:32
Przerażająca asteroida pędzi ku Ziemi. Będzie ekstremalnie blisko
Aktualizacja: 2026-05-15T17:32:46+02:00
17:25
Aktualizujesz komputer i robi się cicho. To groźniejsze, niż myślisz
Aktualizacja: 2026-05-15T17:25:49+02:00
17:09
Używane wagony z Niemiec zawstydziły. Zrobiło się trochę niezręcznie
Aktualizacja: 2026-05-15T17:09:55+02:00
16:40
AMD ulepsza stare karty graficzne. Za darmo
Aktualizacja: 2026-05-15T16:40:20+02:00
16:30
Nie aktualizuj Spotify. Tej zmiany nie uda się odzobaczyć
Aktualizacja: 2026-05-15T16:30:51+02:00
16:27
Szyfrowanie Windowsa złamane. Badacze nie są pewni, jak to możliwe
Aktualizacja: 2026-05-15T16:27:41+02:00
15:07
iPhone 17 w niesamowitej cenie. Nie możesz tego przegapić
Aktualizacja: 2026-05-15T15:07:22+02:00
14:46
Polska armia dostała własne oczy na orbicie. MikroSAR właśnie zmienia zasady gry
Aktualizacja: 2026-05-15T14:46:49+02:00
13:37
Xbox ma nowy kontroler. Wygląda dziwnie
Aktualizacja: 2026-05-15T13:37:48+02:00
13:13
Kultowy fast-food wchodzi do Polski. Już widzę te kolejki i szał w komentarzach
Aktualizacja: 2026-05-15T13:13:57+02:00
12:26
mObywatel z genialnym ułatwieniem. Koniec narzekania na wolny internet
Aktualizacja: 2026-05-15T12:26:19+02:00
11:51
Szukasz prezentu na komunię? Hulajnogi Ausom rozbiją bank
Aktualizacja: 2026-05-15T11:51:14+02:00
11:46
Borsuki przeszły poważny test. Wrzucili je na głęboką wodę
Aktualizacja: 2026-05-15T11:46:08+02:00
11:34
Eksperymentalna prognoza pogody na lato. Jedno hasło stale się powtarza
Aktualizacja: 2026-05-15T11:34:34+02:00
11:13
Rosyjska rakieta może spaść w Polsce. Wydano ostrzeżenie dla części kraju
Aktualizacja: 2026-05-15T11:13:03+02:00
10:54
Wielki sukces polskiej zbrojeniówki. Duża umowa podpisana
Aktualizacja: 2026-05-15T10:54:35+02:00
10:14
Mówią, że system kaucyjny zabija sprzedaż. Gigant oskarża Polskę
Aktualizacja: 2026-05-15T10:14:43+02:00
9:26
Zakłócenia nad Bałtykiem. Żeglarze muszą wrócić do zwykłych map 
Aktualizacja: 2026-05-15T09:26:15+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA