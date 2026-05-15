Android będzie jak iPhone. Wreszcie ogarniesz, z kim rozmawiasz
Google ulepszy Androida o funkcję dostępną od lat w systemie iOS. Domyślna aplikacja do połączeń wyświetli całą listę połączeń, nie tylko tych telefonicznych. Będzie też łatwiej oddzwonić.
Producent ogłosił nową funkcję Androida, dzięki której domyślna aplikacja telefonu będzie znacznie przydatniejsza. Oprogramowanie dotychczas pozwalało na realizowanie tylko połączeń telefonicznych, a historia połączeń była ograniczona do tych zrealizowanych przez numer telefonu. W iPhonie działa to nieco inaczej i Google chce podejść do tematu w identyczny sposób.
Android tak jak iPhone. Aplikacja Telefon pokaże wszystkie połączenia
Jednym z szoków, których można doznać po przejściu z Androida na iOS, jest fakt, że rejestr wszystkich połączeń w aplikacji Telefon obejmuje także te z innych aplikacji typu Messenger czy WhatsApp. Niebawem ten wyróżnik iPhone’ów przestanie być ekskluzywny, ponieważ Google pracuje nad integracją komunikatorów internetowych wykorzystujących sieć z natywnymi aplikacjami do połączeń.
Czyli w rejestrze połączeń aplikacji Telefon od Google’a pojawią się także te wykonane przez Messengera, WhatsAppa, Discorda, Signala i inne programy. Rozwiązanie zostało wprowadzone wraz z aktualizacją Androida 16 QPR2, powinno więc być udostępnione w ciągu kilku następnych tygodni.
Do skorzystania z nowości potrzebna będzie najnowsza wersja systemu Google’a oraz odpowiednia aplikacja, taka jak Telefon Google. Rozwiązanie będzie można konfigurować w ustawieniach oprogramowania w zakładce Konta połączeń. Użytkownik ma mieć pełną kontrolę nad tą funkcją i będzie mógł zezwolić programom trzecim na wyświetlanie się w historii połączeń.
Nowe rozwiązanie bazuje na systemie telekomunikacyjnym Androida. To oznacza, że oprócz opcji wyświetlania historii połączeń, użytkownik otrzyma możliwość szybkiego oddzwonienia z poziomu domyślnej aplikacji telefonu. Nie trzeba będzie szukać przegapionych połączeń w powiadomieniach ani uruchamiać komunikatora, z którego pochodziło połączenie. Kliknięcie w rejestr przeniesie nas do właściwej aplikacji automatycznie.
Zasadniczo ma to działać jak platforma CallKit od Apple’a, która od lat integruje połączenia oraz możliwość szybkiego oddzwonienia w domyślnej aplikacji Telefon. Dziwne, że taka platforma jak Android wprowadza to dopiero teraz. Niebawem wszyscy posiadacze odpowiednio nowych telefonów będą mogli z tego skorzystać. Jednocześnie dodam, że w nadchodzących miesiącach pojawi się zupełnie nowy Android 17.