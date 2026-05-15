Android będzie jak iPhone. Wreszcie ogarniesz, z kim rozmawiasz

Producent ogłosił nową funkcję Androida, dzięki której domyślna aplikacja telefonu będzie znacznie przydatniejsza. Oprogramowanie dotychczas pozwalało na realizowanie tylko połączeń telefonicznych, a historia połączeń była ograniczona do tych zrealizowanych przez numer telefonu. W iPhonie działa to nieco inaczej i Google chce podejść do tematu w identyczny sposób.

Android tak jak iPhone. Aplikacja Telefon pokaże wszystkie połączenia

Jednym z szoków, których można doznać po przejściu z Androida na iOS, jest fakt, że rejestr wszystkich połączeń w aplikacji Telefon obejmuje także te z innych aplikacji typu Messenger czy WhatsApp. Niebawem ten wyróżnik iPhone’ów przestanie być ekskluzywny, ponieważ Google pracuje nad integracją komunikatorów internetowych wykorzystujących sieć z natywnymi aplikacjami do połączeń.

Czyli w rejestrze połączeń aplikacji Telefon od Google’a pojawią się także te wykonane przez Messengera, WhatsAppa, Discorda, Signala i inne programy. Rozwiązanie zostało wprowadzone wraz z aktualizacją Androida 16 QPR2, powinno więc być udostępnione w ciągu kilku następnych tygodni.

Do skorzystania z nowości potrzebna będzie najnowsza wersja systemu Google’a oraz odpowiednia aplikacja, taka jak Telefon Google. Rozwiązanie będzie można konfigurować w ustawieniach oprogramowania w zakładce Konta połączeń. Użytkownik ma mieć pełną kontrolę nad tą funkcją i będzie mógł zezwolić programom trzecim na wyświetlanie się w historii połączeń.

Nowe rozwiązanie bazuje na systemie telekomunikacyjnym Androida. To oznacza, że oprócz opcji wyświetlania historii połączeń, użytkownik otrzyma możliwość szybkiego oddzwonienia z poziomu domyślnej aplikacji telefonu. Nie trzeba będzie szukać przegapionych połączeń w powiadomieniach ani uruchamiać komunikatora, z którego pochodziło połączenie. Kliknięcie w rejestr przeniesie nas do właściwej aplikacji automatycznie.

Zasadniczo ma to działać jak platforma CallKit od Apple’a, która od lat integruje połączenia oraz możliwość szybkiego oddzwonienia w domyślnej aplikacji Telefon. Dziwne, że taka platforma jak Android wprowadza to dopiero teraz. Niebawem wszyscy posiadacze odpowiednio nowych telefonów będą mogli z tego skorzystać. Jednocześnie dodam, że w nadchodzących miesiącach pojawi się zupełnie nowy Android 17.

Albert Żurek 15.05.2026 19:10

