Google tnie darmowe miejsce w chmurze. Ale jest sposób, żeby dostać więcej

Google ogranicza darmowe miejsce w chmurze dla części nowych użytkowników. Bez podania numeru telefonu konto może otrzymać tylko 5 GB przestrzeni na Gmaila, Dysk i Zdjęcia Google.

Malwina Kuśmierek
Darmowe 15 GB w Dysku Google to zdecydowanie jedna z najlepszych darmowych ofert dostępnych na rynku. Pod tym względem Google wyprzedza m.in. iCloud Apple'a, OneDrive Microsoftu czy Dropbox. Jednak dominacja firmy wkrótce może zblednąć, a to za sprawą nowej polityki zakładania kont, która dotknęła już pierwszych użytkowników.

Koniec automatycznych 15 GB dla każdego konta Google

Jak informuje serwis 9to5Google część użytkowników podczas tworzenia nowego konta Google otrzymuje komunikat informujący, że domyślnie dostępne będzie jedynie 5 GB przestrzeni dyskowej współdzielonej przez Gmaila, Dysk Google i Zdjęcia Google. Uzyskanie pełnych 15 GB wymaga dodania numeru telefonu do konta.

Na ekranie konfiguracji - którym podzielił się jeden z użytkowników serwisu Reddit - pojawia się komunikat zachęcający do "odblokowania" dodatkowych 10 GB bez opłat poprzez powiązanie numeru telefonu z usługami Google. Firma tłumaczy, że numer ma służyć do upewnienia się, że dodatkowa przestrzeń przyznawana jest tylko jednej osobie.

9to5Google zwraca uwagę, że Google zmieniło również treść oficjalnych stron pomocy dotyczących przechowywania danych. Wcześniej firma deklarowała, że każde konto Google "otrzymuje 15 GB darmowej przestrzeni". Obecnie dokumentacja mówi już o "maksymalnie 15 GB darmowej przestrzeni". Najstarsza archiwalna wersja strony ze zaktualizowaną treścią pochodzi z marca bieżącego roku

Google nie opublikowało jeszcze oficjalnego komunikatu szerzej wyjaśniającego nowe zasady. Obecnie wymóg podania numeru telefonu wydaje się pojawiać głównie podczas tworzenia nowych kont. Dziennikarze 9to5Google zauważyli jednak, że w wielu przypadkach weryfikacja numeru i tak jest już obowiązkowa podczas rejestracji.

Nowa polityka może być próbą ograniczenia masowego zakładania kont wyłącznie w celu zdobywania darmowej przestrzeni dyskowej. Dotychczas użytkownicy mogli tworzyć kolejne konta Google i uzyskiwać następne pule 15 GB bez dodatkowych ograniczeń. System oparty o numer telefonu utrudnia takie działania, choć nadal możliwe pozostaje wykorzystanie wielu numerów.

Zdjęcie główne: Alex Photo Stock / Shutterstock

Malwina Kuśmierek
15.05.2026 07:45
Tagi: Dysk Googledysk w chmurzeGmailGoogleZdjęcia Google
