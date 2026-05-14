Google najcenniejszą marką świata. Dwie litery zrzuciły Apple'a z tronu

Google w ostatnim roku wystrzelił. Wartość marki w porównaniu z poprzednim rokiem wzrosła o 57 proc., co pozwoliło mu powrócić na tron najcenniejszych firm na świecie pierwszy raz od 2018 r. Jednocześnie pozwoliło to zakończyć wieloletnią dominację Apple’a, który przez wiele lat plasował się w rankingach jako marka o największej wartości. Nie byłoby to możliwe bez sztucznej inteligencji Gemini, która pojawia się wszędzie.

Google nową najcenniejszą firmą na świecie. Apple musiało oddać tron

Jak wynika rankingu Kantar BrandZ obejmującego 100 najbardziej wartościowych firm, nowym liderem jest Google. Firma znana z wyszukiwarki internetowej osiągnęła wartość ponad 1,5 bln dol. To wzrost o 57 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem, gdzie firma osiągnęła wartość 944 mld dol.

Tak ogromny przyrost pozwolił zająć Google’owi pierwsze miejsce, zrzucając Apple’a o wartości 1,4 bln dol. na drugie miejsce. Producent iPhone’ów i Maków odnotował minimalny przyrost na poziomie 6 proc. – w tamtym roku firma osiągnęła wynik 1,3 bln dol.

Trzecie miejsce w dalszym ciągu zajmuje Microsoft, który osiągnął wartość 1,1 bln dol. W minionym roku producent Windowsa oraz pakietu Office był wart 855 mld dol. Poza podium na czwartym miejscu znajduje się natomiast Amazon z wynikiem 1,0 bln dol.

Za niesamowitym wynikiem Google’a stoi przede wszystkim sztuczna inteligencja. Google nie tylko nie ogranicza się do tworzenia własnych modeli AI z serii Gemini, ale też wykorzystuje swoją szeroką działalność i integruje oprogramowanie, gdzie tylko może. Gemini już teraz zasila wyszukiwarkę internetową giganta, działa na YouTubie, Gmailu czy w przeglądarce Chrome, ale też jest domyślnym asystentem w systemie Android.

W ostatnich dniach firma zaprezentowała też zupełnie nowe laptopy Googlebook, których system ma bazować na systemie Android oraz wykorzystywać Gemini jako kluczową funkcję. Aby było możliwe wdrożenie na tak wielką skalę, firma z Mountain View również wykonała mnóstwo inwestycji w centra danych.

Zaskoczeniem są też inne firmy, które napędzają rozwój sztucznej inteligencji

Kantar twierdzi, że marki, które osiągnęły największe wzrosty rok do roku względem wartości, bazują na sztucznej inteligencji. Nie bez powodu na piątym miejscu w rankingu znajduje się Nvidia z wynikiem 814 mld dol. i największym wśród pierwszej dziesiątki przyrostem na poziomie 60 proc.

Prawda jest taka, że to właśnie dzięki Nvidii obecnie dostrzegamy tak szybki rozwój sztucznej inteligencji. Gigant dostarcza układy graficzne niezbędne do trenowania i obsługiwania dużych modeli AI. Na szóstym miejscu znalazł się Facebook z wynikiem 366 mld dol. i 22-procentowym przyrostem, a na siódmym Instagram o wartości 286 mld dol. i 25-procentowym przyroście. Potem mamy chiński Tencent (251 mld, wzrost 45 proc.), Oracle oraz McDonald’s.

Marki, które osiągają lepsze wyniki na rynku, wykorzystują sztuczną inteligencję, aby przywrócić systemowi osąd: identyfikować, którym sygnałom można zaufać, łączyć działania użytkowników z rzeczywistymi wyborami biznesowymi i robić to szybko i pewnie. Na rynku tak rozdrobnionym, stabilny wzrost wynika z przejrzystości - Martin Guerrieria, prezes Kantar BrandZ.

Albert Żurek 14.05.2026 20:16

