Microsoft usunie wadliwe aktualizacje Windowsa 11. Te które sam stworzył

Windows 11 w ostatnich miesiącach boryka się ze sporymi problemami w zakresie działania i stabilności. Kolejne aktualizacje systemu czy sterowników powodują błędy w podstawowych funkcjach. Aby temu zaradzić, Microsoft opracował narzędzie Cloud-Initiated Driver Recovery (CIDR), które ma automatycznie rozwiązywać te kwestie.

Windows 11 sam się naprawi. Jeśli tylko Microsoft go zepsuje

System Windows 11 znany jest z automatycznych aktualizacji, które instaluje praktycznie co chwilę. Usługa Windows Update uaktualnia jednak nie tylko sam system, ale też kluczowe dla działania urządzenia sterowniki. Jeśli oprogramowanie zainstaluje wadliwy sterownik, który przeszedł testy producenta i został udostępniony użytkownikowi, taka instalacja może spowodować więcej szkód niż pożytku.

W niektórych sytuacjach wystarczyło dotąd poczekać na kolejną, awaryjną aktualizację. W innych użytkownicy musieli ręcznie przywracać starsze wersje sterowników. Teraz ta kwestia będzie realizowana automatycznie, bez potrzeby ingerencji korzystającego z komputera. Nowa funkcja CIDR bazuje w pełni na chmurze i pozwala zdalnie przywrócić wadliwy sterownik w Windowsie 11 do działającej, przetestowanej wersji na maszynach dotkniętych usterką.

CIDR ma działać wyłącznie w przypadku sterowników dystrybuowanych za pomocą Windows Update. Jeśli Microsoft wykryje, że do usługi trafił felerny sterownik, firma może zainicjować poprawkę. W Windows Update pojawi się starsza wersja, która zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie.

Zarówno producent urządzenia (np. laptopa czy gotowego komputera), jak i sam użytkownik nie muszą wykonywać żadnych dodatkowych kroków. Jak twierdzi Microsoft: "odbywa się to poprzez skoordynowane aktualizacje stosu sterowników PnP oraz usług przesyłania i publikowania sterowników".

Nie jest to jednak narzędzie idealne

Problem polega jednak na tym, że narzędzie zadziała wyłącznie w momencie, gdy komputer się uruchamia i pozwala użytkownikowi wejść do systemu. Kłopot pojawi się, jeśli ze względu na felerną aktualizację zrealizowaną poprzez Windows Update korzystający nie będzie w stanie nawet włączyć swojej maszyny. W ostatnich miesiącach dochodziło już do takich sytuacji.

Mimo wszystko większość błędów nie jest aż tak krytyczna. Narzędzie CIDR jest już testowane i powoli wdrażane. Powinno to odczuwalnie ulepszyć komfort korzystania z Windowsa 11.

Albert Żurek 14.05.2026 13:34

