Microsoft: laptop z Windowsem miażdży MacBooka Neo. Nie wierzę mu
Microsoft uważa, że laptopy z Windowsem 11 niszczą najnowszego, taniego laptopa Apple’a. MacBook Neo w swojej klasie cenowej jest jednak kapitalnym urządzeniem.
MacBook Neo to bez wątpienia najgłośniejsza premiera laptopa Apple od lat. Sprzęt zachwycił wszystkich przede wszystkim ceną oraz stosunkiem możliwości do kosztów. Został wyceniony na 2999 zł, a w promocjach oraz ofercie edukacyjnej można kupić go jeszcze taniej. Mimo że na papierze przegrywa z konkurencyjnymi modelami, w praktyce jest w stanie powalczyć z dużo droższymi propozycjami.
MacBook Neo kontra laptopy z Windowsem oczami Microsoftu
Microsoft, odpowiadający za Windows 11, chcąc przekonać użytkowników do wyboru komputera z jego systemem, postanowił porównać go z hitowym MacBookiem Neo. Wziął kilka modeli z tego samego segmentu cenowego: Lenovo IdeaPad Slim 3 ze Snapdragonem X, HP OmniBook 5 z procesorem AMD Ryzen AI oraz droższe Lenovo i HP z układami Intel Core Ultra 7 256V.
Wszystkie te urządzenia mają konkretną przewagę nad MacBookiem Neo: 16 GB pamięci operacyjnej i 512 GB wbudowanej przestrzeni na dane SSD. Tymczasem bazowa wersja MacBooka Neo jest dostarczana w konfiguracji 8/256 GB. W cenie 3499 zł mamy natomiast wariant 8/512 GB z dwukrotnie większą pamięcią na pliki. Druga sprawa to kwestia portów: producenci z Windowsem oferują mnóstwo różnych złączy: USB-A, USB-C (służące do ładowania, co wynika z wymogów UE), ale też HDMI czy nawet czytniki kart microSD.
Tymczasem w MacBooku Neo znajdziemy dwa porty USB-C, z których jeden jest ograniczony do prędkości 480 Mb/s. Microsoft (a właściwie zewnętrzna firma) wykonał też testy wydajności. W tanim laptopie Apple’a zastosowano czip A18 Pro wyciągnięty z serii iPhone 16, natomiast w konkurencyjnych modelach z Windowsem – wydajne czipy Snapdragon, AMD Ryzen oraz Intel.
Niemal wszystkie wybrane modele wygrały z MacBookiem Neo w testach obejmujących zadania w Photoshopie czy renderowanie filmów. Tyle że MacBook Neo wygrywa w innych kwestiach, które dla typowego użytkownika są znacznie ważniejsze.
Czytaj też:
MacBook Neo to po prostu dobry i tani laptop, który działa
To, że konkurencyjne laptopy z Windowsem oferują wyższą wydajność czy więcej pamięci, nie ma większego znaczenia. Dla przeciętnego klienta, kupującego tani laptop do ok. 3000 zł, liczy się przede wszystkim prostota i działanie. Neo to nie jest maszyna stworzona do zaawansowanych projektów czy ciężkiej pracy, a proste narzędzie do przeglądania internetu, uruchamiania podstawowych aplikacji i oglądania filmów.
Laptop ten działa przez długie godziny na baterii, jest wykonany z aluminium, wygląda dobrze i świetnie łączy się z innymi urządzeniami Apple’a. No i przede wszystkim – nie trzeba wybierać spośród dziesiątek marek i konfiguracji. MacBook Neo jest dostępny w dwóch wersjach pamięciowych i kilku kolorystycznych. Prostota to prawdziwa siła taniego komputera Apple’a.