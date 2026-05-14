Androidy już kopiują iPhone'a. Którego Apple jeszcze nie pokazał

Pierwszy w historii składany iPhone ma mieć swoją premierę we wrześniu 2026 r. wraz z serią iPhone 18 Pro. Sprzęt ma przyjąć formę książki, lecz będzie różnić się od dotychczasowych składaków typu Fold. Mimo że konkurencja od lat inaczej projektowała składaki, w tym roku wszystko się zmieni.

Apple nie wszedł jeszcze na rynek składaków, a już go zmienił

Nie jest tajemnicą, jak wyglądają dzisiejsze składane smartfony typu Fold. Ze względu na nietypowe proporcje dodatkowego ekranu zewnętrznego, urządzenia po rozłożeniu przypominają bardziej kwadraty niż prostokąty. To oczywiście wpływa na konsumpcję treści – np. podczas oglądania filmów użytkownik marnuje dużą część przestrzeni ekranowej ze względu na słabe proporcje do materiałów wideo, najczęściej nagrywanych w 16:9.

W dużej mierze to Samsung przyczynił się do tego, że w taki sposób wyglądają obecne składaki. Konkurencja z Androidem podchwyciła tę formę i przez lata jej nie zmieniała, co najwyżej ją ulepszała. Tymczasem cała branża wie, że Apple w 2026 r. ma wejść z pierwszym składanym iPhone'em. Mimo że do premiery pozostaje kilka miesięcy, już teraz wiadomo, jak sprzęt będzie wyglądać.

Główną różnicę będą stanowić proporcje. Składany iPhone będzie bardziej prostokątny. Zarówno po rozłożeniu, jak i złożeniu smartfon ma być szerszy, ale i niższy.

I dziwnym trafem producenci składaków, którzy dotychczas trzymali się kwadratowej formy, właśnie teraz postanawiają, że zrobią własne szerokie modele. W sieci coraz częściej pojawiają się przecieki i nieoficjalne doniesienia, jakoby kolejne marki miały w planach własnego, szerszego składaka. Pierwszy na rynku był Huawei ze swoim Pura X Max.

Producenci, którzy stworzą odpowiedź na składanego iPhone’a

Zdecydowanie największym i najważniejszym producentem składanych telefonów jest Samsung. Według wcześniejszych doniesień firma już tego lata ma wprowadzić nową generację serii Galaxy Z, w której skład wejdą dwa dotychczasowe modele: Galaxy Z Fold 8 oraz Z Flip 8, a także zupełnie nowy Z Fold 8 Wide. Nietrudno zauważyć, że Samsung najwyraźniej chce wyprzedzić Apple’a i wykorzystać opracowany przez niego pomysł na szersze składaki.

Z najnowszych informacji wynika, że Samsung w pierwszym Z Foldzie postawi na podwójny zestaw aparatów: główny i szeroki, bazujące na matrycach 50 Mpix.

Z nowych doniesień wynika, iż kolejni chińscy producenci zrobią to samo. Honor, będący drugim co do wielkości graczem na rynku składanych smartfonów, planuje swojego szerokiego Folda. Podobnie jest z Vivo – marką, która w ostatnich tygodniach zauważalnie szturmuje polski rynek własnymi sztandarowymi modelami. Vivo też pracuje nad modelem X Fold 6, który ma wyróżniać się szeroką budową.

W następnych miesiącach nadejdzie rewolucja w świecie składanych urządzeń. I to wszystko dzięki Apple’owi.

Albert Żurek 14.05.2026 19:37

