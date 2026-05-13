Tak wygląda odpowiedź Samsunga na składanego iPhone'a. Będzie starcie
Sklep przypadkowo pokazał, jak będzie wyglądać odpowiedź Samsunga na pierwszego składanego iPhone’a. Urządzenie zdenerwuje Apple’a, ponieważ pojawi się na rynku jako pierwsze.
Samsung w tym roku, oprócz dobrze znanych i sprawdzonych smartfonów z serii Galaxy Z Fold i Z Flip, wprowadzi zupełnie nowego Galaxy Z Fold 8 Wide. To nieco ulepszona wersja składaka w kształcie książki, która różni się od dotychczasowych modeli budową. Sklep pokazał etui do pierwszego „szerokiego” Galaxy Z Folda, ujawniając tym samym jego wygląd.
Galaxy Z Fold 8 Wide nie jest już tajemnicą. Akcesorium potwierdza wygląd
Dotychczas wygląd Galaxy Z Fold 8 Wide znaliśmy tylko z nieoficjalnych przecieków i grafik opracowanych przez informatorów. Nie mieliśmy pewności co do stylistyki czy faktycznego rozmiaru urządzenia. Teraz użytkownik serwisu X, Ice Universe, postanowił opublikować zdjęcie z chińskiego sklepu internetowego Alibaba, który zaprezentował etui do odpowiedzi Samsunga na składanego iPhone’a.
Na fotografii widzimy proste akcesorium z ramką na przedni, dodatkowy wyświetlacz oraz tylny panel ze wcięciami na przyciski, port USB-C oraz wysepkę z dwoma aparatami. Dzięki niemu dowiadujemy się, w jaki sposób urządzenie faktycznie będzie się prezentować.
Sprzęt pod względem rozmiaru nie przypomina klasycznych smartfonów, jest też odmienny od wcześniejszych składanych modeli. Te charakteryzowały się wyższymi i węższymi ekranami, przez co po rozłożeniu urządzenie przypominało bardziej kwadrat niż prostokąt.
Galaxy Z Fold 8 Wide, tak jak nazwa sugeruje, ma być szerszy. Zdjęcia etui pokazują jak bardzo. Na jednej z grafik opublikowanych przez Ice Universe znajduje się nawet porównanie smartfona z dłonią. Przy niepełnym rozłożeniu szerokość urządzenia sprawia, że złapanie telefonu jedną ręką staje się wręcz niemożliwe.
Oprócz tego do sieci trafił też film pochodzący z Chin, przedstawiający etui do Galaxy Z Fold 8 oraz Z Fold 8 Wide, na którym widać różnice w szerokości panelu tylnego obu sprzętów. Według wcześniejszych przecieków Galaxy Z Fold 8 Wide zostanie wyposażony w wyświetlacz o proporcjach 4:3. Dzięki temu sprzęt po rozłożeniu będzie lepiej nadawać się do oglądania filmów nagrywanych w standardowych formatach w porównaniu z klasycznymi, bardziej „kwadratowymi” Z Foldami.
Pierwszy szeroki Z Fold ma mieć premierę latem 2026 r., tuż obok pozostałych modeli Galaxy Z. Tymczasem Apple wejdzie na rynek składanych smartfonów dopiero na wrzesień 2026 r.