Tak wygląda odpowiedź Samsunga na składanego iPhone'a. Będzie starcie

Samsung w tym roku, oprócz dobrze znanych i sprawdzonych smartfonów z serii Galaxy Z Fold i Z Flip, wprowadzi zupełnie nowego Galaxy Z Fold 8 Wide. To nieco ulepszona wersja składaka w kształcie książki, która różni się od dotychczasowych modeli budową. Sklep pokazał etui do pierwszego „szerokiego” Galaxy Z Folda, ujawniając tym samym jego wygląd.

Galaxy Z Fold 8 Wide nie jest już tajemnicą. Akcesorium potwierdza wygląd

Dotychczas wygląd Galaxy Z Fold 8 Wide znaliśmy tylko z nieoficjalnych przecieków i grafik opracowanych przez informatorów. Nie mieliśmy pewności co do stylistyki czy faktycznego rozmiaru urządzenia. Teraz użytkownik serwisu X, Ice Universe, postanowił opublikować zdjęcie z chińskiego sklepu internetowego Alibaba, który zaprezentował etui do odpowiedzi Samsunga na składanego iPhone’a.

Na fotografii widzimy proste akcesorium z ramką na przedni, dodatkowy wyświetlacz oraz tylny panel ze wcięciami na przyciski, port USB-C oraz wysepkę z dwoma aparatami. Dzięki niemu dowiadujemy się, w jaki sposób urządzenie faktycznie będzie się prezentować.

Sprzęt pod względem rozmiaru nie przypomina klasycznych smartfonów, jest też odmienny od wcześniejszych składanych modeli. Te charakteryzowały się wyższymi i węższymi ekranami, przez co po rozłożeniu urządzenie przypominało bardziej kwadrat niż prostokąt.

Galaxy Z Fold 8 Wide, tak jak nazwa sugeruje, ma być szerszy. Zdjęcia etui pokazują jak bardzo. Na jednej z grafik opublikowanych przez Ice Universe znajduje się nawet porównanie smartfona z dłonią. Przy niepełnym rozłożeniu szerokość urządzenia sprawia, że złapanie telefonu jedną ręką staje się wręcz niemożliwe.

Oprócz tego do sieci trafił też film pochodzący z Chin, przedstawiający etui do Galaxy Z Fold 8 oraz Z Fold 8 Wide, na którym widać różnice w szerokości panelu tylnego obu sprzętów. Według wcześniejszych przecieków Galaxy Z Fold 8 Wide zostanie wyposażony w wyświetlacz o proporcjach 4:3. Dzięki temu sprzęt po rozłożeniu będzie lepiej nadawać się do oglądania filmów nagrywanych w standardowych formatach w porównaniu z klasycznymi, bardziej „kwadratowymi” Z Foldami.

Pierwszy szeroki Z Fold ma mieć premierę latem 2026 r., tuż obok pozostałych modeli Galaxy Z. Tymczasem Apple wejdzie na rynek składanych smartfonów dopiero na wrzesień 2026 r.

Albert Żurek 13.05.2026 06:01

