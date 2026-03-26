Samsung ma "szeroką" odpowiedź na składaka Apple'a. Wygląda niesamowicie

Samsung przygotował odpowiedź na pierwszego składanego iPhone’a w historii. Nie wygląda jak żaden wcześniejszy Galaxy Z Fold. Jest w tym coś niesamowitego.

Albert Żurek
Galaxy Z Fold 8 Wide
W tym roku Samsung wyda nie jeden, a dwa składane smartfony w kształcie książki. Oprócz klasycznego Galaxy Z Folda 8, który ma być nieco ulepszoną wersją Z Folda 7 firma ma w planach także specjalny, szerszy wariant urządzenia. To będzie bezpośrednia odpowiedź na pierwszego składaka Apple’a.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide to niesamowity składany telefon

Do sieci wypłynęły grafiki ukazujące wygląd nadchodzącego Galaxy Z Fold 8 w wersji szerokiej. Urządzenie ma trafić na rynek tuż obok klasycznego Folda 8 jako specjalny i osobny wariant składanego modelu i na pierwszy rzut oka widać, że to kompletnie inny telefon, chociaż podstawa jest identyczna. 

Urządzenie wygląda jak książka. Na zewnętrznej stronie znajdziemy tylny panel z dwoma modułami aparatów przypominającymi Galaxy S25 Edge oraz wyświetlacz zewnętrzny przypominający kwadrat, ze wcięciem na aparat do selfie. Dopisek Wide nie znalazł się w nazwie bez powodu. 

Wystarczy tylko spojrzeć na główny składany ekran w kształcie prostokąta. Wyświetlacz jest bowiem szerszy niż wyższy. Klasyczne składaki w kształcie książki w trybie złożonym przypominają zwykły telefon ze względu na ekran o klasycznych proporcjach, natomiast po rozłożeniu użytkownik może liczyć na większy - najczęściej kwadratowy - ekran.

W Galaxy Z Fold 8 Wide jest zupełnie inaczej. Ani po złożeniu, ani po rozłożeniu sprzęt nie przypomina klasycznego smartfona ani tabletu. Za sprawą nietypowych proporcji w trybie rozłożonym oglądanie filmów powinno być znacznie wygodniejsze. W klasycznych Foldach o kwadratowych ekranach głównych ta czynność jest nieco problematyczna ze względu na paski wyświetlane na górze i dole. Kwadratowe proporcje są tu zasadniczym kłopotem.

Czytaj też:

Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide - specyfikacja

Co natomiast ze specyfikacją i możliwościami technicznymi nowego Galaxy Z Fold 8 Wide? Smartfon ma zaoferować bardzo zbliżone parametry do klasycznego z Folda 8:

  • ekran zewnętrzny o przekątnej 5,4 cala;
  • składany wyświetlacz główny o przekątnej 7,6 cala;
  • procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5;
  • akumulator 5000 mAh, ładowanie przewodowe 45 W;
  • dwa aparaty na tylnym panelu: główny i szeroki, zamiast trzech;
  • wymiary po rozłożeniu: 123,9 × 161,4 × 4,3 mm, po złożeniu 123,9 × 82,2 × 9,8 mm.

Różnice są tu dwie - ekran i zestaw aparatów. W klasycznym Z Foldzie 8 znajdzie się ekran zewnętrzny o przekątnej 6,5 cala, główny - 8 cala. Pamiętajmy jednak, że urządzenia różnią się od siebie proporcjami. Druga kwestia to fakt zastosowania dwóch aparatów. Trzy moduły będą zarezerwowane dla Z Folda 8. 

Apple w swoim pierwszym składaku ma też wykorzystać dwa moduły. Szykuje się naprawdę mocna rywalizacja ze strony Samsunga i Apple. Nowe Z Foldy zadebiutują latem 2026 r. (lipiec lub sierpień), a iPhone’y - we wrześniu. 

Albert Żurek
26.03.2026 20:10
Najnowsze
20:01
Windows 11 wraca do czasów Windowsa 10. Czekałem na to latami
Aktualizacja: 2026-03-26T20:01:15+01:00
19:29
Huawei odpala tańsze zegarki na Wielkanoc. Watch 5 za 1199 zł zamiast 1999 zł
Aktualizacja: 2026-03-26T19:29:35+01:00
18:39
Kosmiczny duet rozebrał Saturna na warstwy. Te zdjęcia przejdą do historii
Aktualizacja: 2026-03-26T18:39:07+01:00
18:07
Zajrzyj do szuflady i poszukaj starych telefonów. Teraz to się opłaca
Aktualizacja: 2026-03-26T18:07:08+01:00
17:42
Mecz z Albanią bez rwania sieci. Narodowy dostał potężne 5G
Aktualizacja: 2026-03-26T17:42:54+01:00
17:15
Polacy stworzyli Salamandrę. Ten odrzutowy dron to "technologiczna bomba"
Aktualizacja: 2026-03-26T17:15:37+01:00
16:14
Polsat Box Go z genialnym narzędziem. Tak to można oglądać mecze
Aktualizacja: 2026-03-26T16:14:33+01:00
15:33
Samsung dopieści One UI 9.0. Będzie pięknie
Aktualizacja: 2026-03-26T15:33:25+01:00
15:19
Kometa 3I/Atlas jako zbiornik z paliwem obcych. "Wyniki nie dają złudzeń"
Aktualizacja: 2026-03-26T15:19:05+01:00
14:44
Cobra Draco kosztuje mniej niż 450 zł i ma przewagę nad innymi tanimi fotelami - test
Aktualizacja: 2026-03-26T14:44:17+01:00
14:00
Sonos zrobił głośnik, przez który nie mogę wyjść z łazienki. Już tłumaczę
Aktualizacja: 2026-03-26T14:00:00+01:00
13:41
Co czwarte dziecko jest online przed 7. rokiem życia. Rusza ważny program
Aktualizacja: 2026-03-26T13:41:32+01:00
13:14
Samsung zrobił własnego Chrome'a. To niestety nie jest komplement
Aktualizacja: 2026-03-26T13:14:28+01:00
13:00
Ten dron ma zastąpić ci wszystkie. DJI Avata 360 - test
Aktualizacja: 2026-03-26T13:00:00+01:00
12:07
Kupno domu na wsi tylko z oświadczeniem. Musisz podpisać, że lubisz smród
Aktualizacja: 2026-03-26T12:07:43+01:00
11:25
Czekaliśmy pół wieku. Gdzie i kiedy oglądać historyczną misję NASA - Artemis?
Aktualizacja: 2026-03-26T11:25:35+01:00
10:29
Wesela zdrożeją przez system kaucyjny? Znaleźli kozła ofiarnego
Aktualizacja: 2026-03-26T10:29:20+01:00
9:52
Polskie firmy 2016 vs 2026. To jak wycieczka do skansenu
Aktualizacja: 2026-03-26T09:52:51+01:00
9:27
Samsung odpalił przeglądarkę na Windowsie. Jednej funkcji nie ma Chrome
Aktualizacja: 2026-03-26T09:27:18+01:00
8:40
Polska - Albania. Gdzie i o której obejrzeć mecz online?
Aktualizacja: 2026-03-26T08:40:29+01:00
