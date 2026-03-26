Samsung ma "szeroką" odpowiedź na składaka Apple'a. Wygląda niesamowicie

Ładowanie...

W tym roku Samsung wyda nie jeden, a dwa składane smartfony w kształcie książki. Oprócz klasycznego Galaxy Z Folda 8, który ma być nieco ulepszoną wersją Z Folda 7 firma ma w planach także specjalny, szerszy wariant urządzenia. To będzie bezpośrednia odpowiedź na pierwszego składaka Apple’a.

REKLAMA

Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide to niesamowity składany telefon

Do sieci wypłynęły grafiki ukazujące wygląd nadchodzącego Galaxy Z Fold 8 w wersji szerokiej. Urządzenie ma trafić na rynek tuż obok klasycznego Folda 8 jako specjalny i osobny wariant składanego modelu i na pierwszy rzut oka widać, że to kompletnie inny telefon, chociaż podstawa jest identyczna.

Urządzenie wygląda jak książka. Na zewnętrznej stronie znajdziemy tylny panel z dwoma modułami aparatów przypominającymi Galaxy S25 Edge oraz wyświetlacz zewnętrzny przypominający kwadrat, ze wcięciem na aparat do selfie. Dopisek Wide nie znalazł się w nazwie bez powodu.

Wystarczy tylko spojrzeć na główny składany ekran w kształcie prostokąta. Wyświetlacz jest bowiem szerszy niż wyższy. Klasyczne składaki w kształcie książki w trybie złożonym przypominają zwykły telefon ze względu na ekran o klasycznych proporcjach, natomiast po rozłożeniu użytkownik może liczyć na większy - najczęściej kwadratowy - ekran.

W Galaxy Z Fold 8 Wide jest zupełnie inaczej. Ani po złożeniu, ani po rozłożeniu sprzęt nie przypomina klasycznego smartfona ani tabletu. Za sprawą nietypowych proporcji w trybie rozłożonym oglądanie filmów powinno być znacznie wygodniejsze. W klasycznych Foldach o kwadratowych ekranach głównych ta czynność jest nieco problematyczna ze względu na paski wyświetlane na górze i dole. Kwadratowe proporcje są tu zasadniczym kłopotem.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide - specyfikacja

Co natomiast ze specyfikacją i możliwościami technicznymi nowego Galaxy Z Fold 8 Wide? Smartfon ma zaoferować bardzo zbliżone parametry do klasycznego z Folda 8:

ekran zewnętrzny o przekątnej 5,4 cala;

składany wyświetlacz główny o przekątnej 7,6 cala;

procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5;

akumulator 5000 mAh, ładowanie przewodowe 45 W;

dwa aparaty na tylnym panelu: główny i szeroki, zamiast trzech;

wymiary po rozłożeniu: 123,9 × 161,4 × 4,3 mm, po złożeniu 123,9 × 82,2 × 9,8 mm.

Różnice są tu dwie - ekran i zestaw aparatów. W klasycznym Z Foldzie 8 znajdzie się ekran zewnętrzny o przekątnej 6,5 cala, główny - 8 cala. Pamiętajmy jednak, że urządzenia różnią się od siebie proporcjami. Druga kwestia to fakt zastosowania dwóch aparatów. Trzy moduły będą zarezerwowane dla Z Folda 8.

REKLAMA

Apple w swoim pierwszym składaku ma też wykorzystać dwa moduły. Szykuje się naprawdę mocna rywalizacja ze strony Samsunga i Apple. Nowe Z Foldy zadebiutują latem 2026 r. (lipiec lub sierpień), a iPhone’y - we wrześniu.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Albert Żurek 26.03.2026 20:10

Ładowanie...