Samsung robi składaka, co poskłada rywali. Galaxy Wide Fold imponuje

Ładowanie...

Składane smartfony Samsunga z serii Fold od czasu pierwszej premiery w 2019 ewoluowały. Początkowe wydania charakteryzowały się wąskimi ekranami zewnętrznymi. Z czasem je rozszerzono i dodatkowy panel Z Fold 7 nie odbiega rozmiarem od zwykłych telefonów. Takie rozwiązanie jednak spowodowało, że główny wyświetlacz jest bardziej kwadratowy. Chcą to naprawić.

REKLAMA

Samsung Galaxy Wide Fold naprawi problem kwadratowych ekranów składaków

Pomysł składanego smartfona jest świetny. Dzięki mechanizmowi składającemu z niewielkiego urządzenia, które budową i grubością przypomina zwykłe telefony możemy zrobić urządzenie o dużej przestrzeni roboczej z ekranem o przekątnej ok. 8 cali. Problem jest wtedy, gdy chcemy coś obejrzeć.

Teoretycznie im większy ekran, tym lepiej. W tym przypadku jest inaczej. Kwadratowe proporcje elastycznego wyświetlacza utrudniają sprawę, ponieważ większość dzisiejszych treści: filmów i seriali jest w proporcjach 16:9. W praktyce na ekranie widzimy duże czarne pasy, a więc przestrzeń wyświetlacza nie jest w pełni wykorzystywana.

Rozwiązaniem tego problemu ma być zupełnie nowy model: Galaxy Wide Fold. Sprzęt wciąż będzie charakteryzować się budową w kształcie książki, ale zostanie wyposażony w szerszy ekran główny. Aby to osiągnąć, potrzebne będą zmiany w konstrukcji. Zewnętrzne wyświetlacze mają być zatem nieco niższe oraz szersze.

Oczekuje się, że Samsung podejdzie do sprawy podobnie jak Apple ze swoim pierwszym iPhone Foldem, który z zewnątrz zaoferuje 5,49-calowy wyświetlacz, a z wewnątrz 7,76-calowy panel. Z nowego raportu z Korei Południowej wynika, że Samsung ma być pewny nowej formy składaka. Gigant ma wyprodukować aż milion egzemplarzy Galaxy Wide Fold.

Czytaj też:

Z obecnych informacji dowiadujemy się, że sprzęt ma być postrzegany jako specjalna wersja. Podobna do wydanego niedawno Galaxy Z TriFold oraz Galaxy Z Fold SE z końca 2024 r. będącego ulepszonym wariantem Z Folda 6. Samsung sprzedał na całym świecie 500 tys. egzemplarzy Z Fold SE oraz 30 tys. sztuk TriFolda, a więc milionowy nakład robi wrażenie.

REKLAMA

Kiedy możemy oczekiwać Galaxy Wide Fold 1. generacji? Najprawdopodobniej latem 2026 r., tuż obok zwykłych modeli: Galaxy Z Fold 8 oraz Z Flip 8, które mają mieć premierę w lipcu. Co wiemy o szerszym składaku Samsunga? Obecnie niewiele - sprzęt ma wspierać szybkie ładowanie bezprzewodowe Qi 2.2 z magnesami o mocy 25 W.

REKLAMA

Albert Żurek 27.01.2026 16:54

Ładowanie...