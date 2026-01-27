REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Trump "pracuje" nad swoim smartfonem w wersji Ultra. A zaliczki wcięło

Trump T1 Phone nie ma daty premiery ani pełnej specyfikacji. To nie przeszkadza firmie mówić o produkcji droższego następcy z dopiskiem Ultra.

Malwina Kuśmierek
Trump Mobile zapowiada T1 Phone Ultra
REKLAMA

Trump T1 Phone to intrygujący byt w świecie smartfonów. Urządzenie, które od miesięcy funkcjonuje głównie w komunikatach prasowych i grafikach marketingowych, wciąż nie trafiło do sprzedaży. To jednak nie przeszkadza Trump Mobile publicznie wypowiadać się o pracach nad następcą. Z wypowiedzi jednego z menedżerów firmy wynika, że w planach jest także T1 Phone Ultra - model "premium", o którym wiadomo jeszcze mniej niż o telefonie, którego nikt dotąd nie widział.

REKLAMA

Trump Mobile zapowiada T1 Ultra jako kolejny etap rozwoju

Wzmianka o wersji Ultra pochodzi z wywiadu udzielonego w listopadzie ubiegłego roku branżowemu Wireless Dealer Magazine przez Dona Hendricksona, szefa operacji mobilnych Trump Mobile. Rozmowa przez długi czas pozostawała praktycznie niezauważona, dopóki nie zwróciła na nią uwagi redakcja The Verge. Jak czytamy w wywiadzie, Hendrickson stwierdził, że "kolejnym dużym krokiem" firmy będzie premiera T1 Ultra - telefonu, który ma "budować na sukcesie oryginalnego T1", oferując wyższą wydajność i ulepszone funkcje.

W rozmowie Hendrickson nie wyjaśnia o jaki sukces mu konkretnie chodzi. Smartfon sygnowany nazwiskiem prezydenta Stanów Zjednoczonych miał pojawić się na rynku już siedem miesięcy temu, jednak po urządzeniu nie ma ani śladu - nie ma także po zaliczkach jakie wpłacili klienci chętni na zakup T1 Phone. Sprawą zainteresowali się nawet przedstawiciele partii demokratycznej, którzy zwrócili się do Federalnej Komisji Handlu z prośbą o zbadanie działań Trump Mobile. Do dziś nie ujawniono też kluczowych elementów specyfikacji telefonu, w tym informacji o zastosowanym układzie SoC.

Mimo to Hendrickson przekonuje, że klienci są "zainteresowani" wersją Ultra i "chętni, by w nią zainwestować". Trudno jednak określić skąd pojawił się deklarowany entuzjazm. T1 Phone formalnie wciąż nie istnieje, a o pracach nad wariantem Ultra dowiedzieliśmy się kilka zdań wcześniej.

Sama nazwa "Ultra" wpisuje się jednak w dobrze znany schemat rynkowy. Określenie to od lat funkcjonuje u producentów takich jak Samsung, Xiaomi czy Oppo, oznaczając ich najwyżej pozycjonowane modele - zwykle drogie, z topowymi podzespołami i rozbudowanymi aparatami. Jeśli Trump Mobile faktycznie chciałoby podążyć tą ścieżką, oznaczałoby to wyraźny skok względem zapowiadanego T1 Phone, wycenionego na 499 dolarów (ok. 1800 zł) i reklamowanego raczej jako sprzęt ze średniej półki.

Nie mniej niejasna pozostaje kwestia produkcji. Po wcześniejszym wycofaniu się z deklaracji o "Made in America" firma mówi dziś jedynie o "American-proud design" ("Projekt, z którego Amerykanie są dumni") - zarówno w kontekście T1, jak i potencjalnego T1 Ultra. Co dokładnie kryje się pod tym hasłem, Trump Mobile konsekwentnie nie wyjaśnia.

Czytaj też: Trump powiedział, co wie o 6G. Było mi wstyd za ludzi dookoła

Wątpliwości wokół T1 Ultra są zresztą tylko jednym z wielu znaków zapytania. W tym samym wywiadzie Hendrickson twierdzi, że to on zaproponował rodzinie Trumpów stworzenie własnej usługi mobilnej, argumentując, że "potrafią budować ruchy społeczne, a nie tylko biznesy". Do tego dochodzi kwestia oznaczenia Trump℠, widocznego w materiałach spółki - symbolu usługi, sugerującego, że odpowiedni znak towarowy dla rynku mobilnego wciąż czeka na formalną rejestrację.

Na tym etapie T1 Phone Ultra pozostaje więc konstruktem czysto deklaratywnym. Trump Mobile mówi o kolejnych "poziomach produktów" i ambitnych planach rozwoju, ale wciąż nie dostarczyło nawet jednego smartfona. Nie wiem na ile prawdziwa będzie deklaracja "Projekt, z którego Amerykanie są dumni", ale zdecydowanie to świetny pokaz amerykańskiego klitusia-bajdusia.

Może zainteresować cię także:

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Malwina Kuśmierek
27.01.2026 06:23
Tagi: Donald TrumpSmartfony
Najnowsze
6:11
Apple serwuje 10 nowych Maców w 2026. Czekam tylko na jednego, zmieni rynek
Aktualizacja: 2026-01-27T06:11:00+01:00
6:01
Polacy oszaleli na punkcie atomu. Jeszcze nie mamy, już kochamy
Aktualizacja: 2026-01-27T06:01:00+01:00
21:52
Największa w historii Polski tarcza antydronowa. San zmaże traumę 2025 roku
Aktualizacja: 2026-01-26T21:52:21+01:00
21:01
5G przy tej technologii jest wolne jak IRDA. 15 GB masz w sekundę
Aktualizacja: 2026-01-26T21:01:01+01:00
20:48
Samsung Galaxy S26 wyrywa unikalną funkcję Pixelom. Oby też w Polsce
Aktualizacja: 2026-01-26T20:48:45+01:00
20:28
GTA 6 bez pudełka na premierę. Rockstar chce tak ograć przecieki
Aktualizacja: 2026-01-26T20:28:40+01:00
20:19
Na Grenlandii jest coś, co wszystkich kusi. To klucz do technologii jutra
Aktualizacja: 2026-01-26T20:19:14+01:00
20:13
Najlepszy Samsung Galaxy ostatnich lat umiera. Spij słodko, byłeś fenomenalny
Aktualizacja: 2026-01-26T20:13:44+01:00
19:35
Selekcjoner zwolniony, bo ChatGPT miał robić plany na mecz. "Pomówienia"
Aktualizacja: 2026-01-26T19:35:30+01:00
19:15
Profesor polskiej uczelni pozwolił używać ChatGPT na egzaminie. Poszło o sprawiedliwość
Aktualizacja: 2026-01-26T19:15:30+01:00
19:05
Tak Microsoft chce oddać karty graficzne graczom. Pomoże nam Maja
Aktualizacja: 2026-01-26T19:05:46+01:00
18:57
YouTube przegiął. Chce kasę za funkcję, która od lat jest darmowa
Aktualizacja: 2026-01-26T18:57:42+01:00
18:18
Samsung Galaxy A57 na zdjęciach. Następca ulubieńca Polaków jest śliczny
Aktualizacja: 2026-01-26T18:18:20+01:00
18:06
Windows 11 zamkniesz już bez awarii. Microslop publikuje rozwiązanie
Aktualizacja: 2026-01-26T18:06:35+01:00
17:51
Tak napoimy ludzi na Marsie. Nie potrzebujemy nawet lodu i moczu
Aktualizacja: 2026-01-26T17:51:28+01:00
17:32
Android znów rżnie z iOS-a. I to coś, co wkurzyło nawet ajfoniarzy
Aktualizacja: 2026-01-26T17:32:34+01:00
16:36
To nowy AirTag 2 (2026). Jednak nie biegnę do sklepu, choć zmiany niezłe
Aktualizacja: 2026-01-26T16:36:18+01:00
16:03
Ograłem Resident Evil Requiem i nie mogę ochłonąć. Będzie najlepsza odsłona
Aktualizacja: 2026-01-26T16:03:57+01:00
15:43
Niemieckim żołnierzom gotuje robot. Cirrus CA-1 wykarmia cały batalion
Aktualizacja: 2026-01-26T15:43:11+01:00
15:10
Coś właśnie spada na Ziemię, a sejsmometry tańczą. Dopiero to zauważyliśmy
Aktualizacja: 2026-01-26T15:10:29+01:00
14:46
Samsung Galaxy S26 z dobrą zmianą. Nie ma już wstydu przed ajfoniarzami
Aktualizacja: 2026-01-26T14:46:30+01:00
13:29
Lidl wprowadza wielkie ułatwienie. O ile nie zapomnisz o jednej rzeczy
Aktualizacja: 2026-01-26T13:29:42+01:00
13:14
Amazon ułatwia zakupy. Sprawdziłem nową funkcję i już nie chcę inaczej
Aktualizacja: 2026-01-26T13:14:20+01:00
12:46
Nowy ChatGPT uczy się od Muska i powiela kłamstwa. To ja podziękuję
Aktualizacja: 2026-01-26T12:46:18+01:00
12:09
Król TikToka sprzedał się. Dosłownie - zastąpi go cyfrowy klon
Aktualizacja: 2026-01-26T12:09:58+01:00
11:20
PKP Intercity tnie ceny o 40 proc. Rezerwuj, póki są bilety
Aktualizacja: 2026-01-26T11:20:55+01:00
11:01
Spędziłem 7 dni z realme P4 Power. Zapomniałem, gdzie mam ładowarkę
Aktualizacja: 2026-01-26T11:01:58+01:00
10:35
Skończą udawać, że są "eko". Nowe prawo zmiecie kłamstwa
Aktualizacja: 2026-01-26T10:35:26+01:00
9:54
WhatsApp nie będzie już taki sam. Zapłacisz za święty spokój
Aktualizacja: 2026-01-26T09:54:32+01:00
9:25
Co zrobisz, żeby oszczędzić: klikniesz w kupon czy nie weźmiesz telefonu?
Aktualizacja: 2026-01-26T09:25:33+01:00
8:45
Mądrzejsza Siri szybciej niż myśleliście. Podziękujcie Google'owi
Aktualizacja: 2026-01-26T08:45:18+01:00
8:12
Biały Dom przerobił zdjęcie protestującej. To już nie jest śmieszny mem
Aktualizacja: 2026-01-26T08:12:49+01:00
7:00
Jest polski patent na groźną superbakterię. Szpitale odetchną
Aktualizacja: 2026-01-26T07:00:00+01:00
6:30
Miały być eko, a wyszło jak zwykle. Busy do Morskiego Oka pod lupą NIK
Aktualizacja: 2026-01-26T06:30:00+01:00
6:10
Artemis 2 zajrzy na ciemną stronę Księżyca. Ale cel ma bardzo jasny
Aktualizacja: 2026-01-26T06:10:00+01:00
6:00
Samochodowy gigant zrobi drony. Potężne wsparcie dla Ukrainy
Aktualizacja: 2026-01-26T06:00:00+01:00
16:20
Z przyjemnością obserwuję wasze porażki. Ciekawe, jak nas zmienią
Aktualizacja: 2026-01-25T16:20:00+01:00
16:10
Śmietnik oazą wolności. Będzie heca, jak nią pozostanie 
Aktualizacja: 2026-01-25T16:10:00+01:00
16:00
Przeraziła mnie kłótnia Muska z szefem Ryanaira. Dziwię się, że chyba tylko mnie
Aktualizacja: 2026-01-25T16:00:00+01:00
14:02
Budujemy na Bałtyku potęgę, której trzeba pilnować. Polska technologia wchodzi pod wodę
Aktualizacja: 2026-01-25T14:02:37+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA