Gdzie jest złoty telefon Trumpa? Pytają już nie tylko klienci

Złoty smartfon Donalda Trumpa miał być ikoną patriotyzmu, a stał się podręcznikowym przykładem marketingowej kompromitacji. Po długich miesiącach sprawa T1 Phone może trafić pod lupę amerykańskiego odpowiednika UOKiK za wprowadzanie klientów w błąd.

Malwina Kuśmierek
Kongres domaga się wyjaśnień w sprawie smartfona Trumpa
Trump Phone to zdecydowanie najbardziej żenująca zapowiedź smartfona - nawet nie w 2025 roku, ale od wielu lat. W ubiegłym roku należące do Donalda Trumpa konsorcjum Trump Organization ogłosiło wprowadzenie na rynek operatora Trump Mobile oraz smartfona T1 Phone. T1 Phone od razu przyciągnął uwagę mediów, gdyż smartfon "Made in America" do złudzenia przypominający iPhone'a to w rzeczywistości pokolorowany na złoto chiński Wingtech Revvl 7 Pro 5G. Później Trump Organization zmieniło zdanie i T1 Phone to jednak pokolorowany na złoto Galaxy S25 Ultra w etui Spigena.

A właściwie jego obrazek, bo T1 Phone to wciąż byt mityczny

Po ponad 7 miesiącach od oficjalnej zapowiedzi i czterech zmianach daty premiery, po T1 Phone nie ma ani śladu, a osoby, które wpłaciły zaliczkę w wysokości 100 dol. (ok. 363 zł) zostały pozostawione same sobie. Sprawa, która przez długi czas była jedynie internetowym pośmiewiskiem, zaczyna jednak przybierać poważniejszy, prawny wymiar. Grupa demokratycznych kongresmenów i senatorów Stanów Zjednoczonych, na czele z Elizabeth Warren, wystosowała oficjalne pismo do Federalnej Komisji Handlu (FTC) - organu posiadającego kompetencje zbliżone do naszego UOKiK, domagając się wszczęcia postępowania wobec Trump Mobile w związku z możliwym wprowadzaniem konsumentów w błąd.

Pokolorowanego na złoto Wingtech Revvl 7 Pro 5G T1 Phone będziesz mógł kupić za równowartość 1800 zł. W założeniu, że kiedyś dojdzie do jego premiery

W liście wskazano kilka kluczowych problemów. Po pierwsze, Trump Mobile przez miesiące przyjmował zaliczki na smartfona, który nigdy nie trafił do sprzedaży, mimo wielokrotnie deklarowanych terminów premiery - od sierpnia 2025 roku, przez listopad, aż po początek grudnia i teraz na koniec stycznia. Po drugie, firma początkowo promowała T1 Phone jako produkt "Made in USA", po czym po cichu usunęła to hasło ze strony internetowej. Zgodnie z amerykańskim prawem, takie oznaczenie podlega bardzo restrykcyjnym wymogom, a ich naruszenie może skutkować karami finansowymi.

Kongresmeni zwracają też uwagę na materiały promocyjne. W reklamach T1 Phone pojawiały się rendery do złudzenia przypominające sztandarowe smartfony Samsunga oraz Apple'a, co zdaniem autorów pisma może stanowić klasyczny przykład reklamy wprowadzającej w błąd. Tym bardziej że Trump Mobile, zamiast dostarczyć własny telefon, zaczął sprzedawać odnowione iPhone'y oraz smartfony Samsunga, jednocześnie opisując je jako "stworzone w USA".

Jednak politycy prawdopodobnie odbiją się od ściany

Problem polega na tym, że interwencja FTC - przynajmniej na papierze - ma dziś niewielkie szanse powodzenia. Donald Trump już na początku swojej drugiej kadencji zakwestionował niezależność agencji federalnych, w tym FTC, podporządkowując je Białemu Domowi. Obecny przewodniczący FTC, Andrew Ferguson, publicznie poparł to stanowisko, a Sąd Najwyższy najpewniej zatwierdzi rozszerzone uprawnienia prezydenta wobec składu komisji.

Autorzy listu nie kryją, że stawką jest coś więcej niż jeden niedostarczony smartfon. Ich zdaniem reakcja FTC na działania Trump Mobile będzie testem tego, czy amerykańskie prawo ochrony konsumentów obowiązuje wszystkich na równych zasadach - także firmy powiązane bezpośrednio z urzędującym prezydentem. Do 15 lutego 2026 roku agencja ma odpowiedzieć m.in. na pytania o liczbę skarg złożonych przez klientów Trump Mobile oraz o to, jak zachowa się w przypadku ewentualnej politycznej presji.

Na razie jedyne, co Trump Mobile oferuje klientom, to kolejne obietnice. Według informacji przekazanych mediom, T1 Phone ma rzekomo trafić na rynek w pierwszym kwartale 2026 roku i przechodzić "końcowe testy regulacyjne". Historia tej zapowiedzi pokazuje jednak, że w przypadku złotego telefonu Trumpa równie dobrze może to być tylko następna data rzucona w eter - i kolejny rozdział w jednej z najbardziej kompromitujących sag w historii rynku smartfonów.

16.01.2026 16:24
