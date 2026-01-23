REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Trump chce tarczy na Grenlandii. Przechwyci pociski w kosmosie

Donald Trump chce zbudować nad Arktyką Złotą Kopułę. Kosmiczna tarcza ma przechwytywać rakiety jeszcze zanim zbliżą się do USA i Europy.

Marcin Kusz
Trump chce zestrzeliwać rakiety z kosmosu
REKLAMA

Grenlandia w planach Donalda Trumpa ma być centralnym punktem Złotej Kopuły, czyli kosmicznej tarczy antyrakietowej, która miałaby przechwytywać pociski jeszcze w przestrzeni kosmicznej. Pomysł łączy ambicje techniczne rodem z gwiezdnych wojen z bardzo ziemską polityką: presją na sojuszników z NATO i sporem o to, kto będzie trzymał rękę na wyłączniku.

REKLAMA

Grenlandia z peryferii na środek mapy

Wracając z Davos do Waszyngtonu, Trump jasno zasugerował, że Grenlandia ma stać się fundamentem nowej architektury obronnej Zachodu. Zapowiedział, że USA będą współpracować z NATO przy zabezpieczeniu wyspy, ale jednocześnie podkreśla, że Ameryka musi mieć jak największą swobodę działania i pełny dostęp wojskowy do terytorium.

W tle jest rosnące napięcie w Arktyce. Rosja od lat rozbudowuje tam bazy i systemy radarowe, a Chiny próbują wejść do gry przez inwestycje w arktyczne szlaki i infrastrukturę. W tym układzie Grenlandia, leżąca dokładnie na skrzyżowaniu potencjalnych tras rakiet lecących nad biegunem z Eurazji do Ameryki Północnej, staje się wymarzonym miejscem na olbrzymi wzmacniacz systemu wczesnego ostrzegania.

Trump przekonuje, że część zadań w sprawie bezpieczeństwa wyspy ma być realizowana wspólnie z NATO, co pozwala sprzedać projekt jako wzmocnienie całego sojuszu. Ale sposób, w jaki mówi o robieniu dokładnie tego, co chcemy na Grenlandii, brzmi dla części europejskich stolic bardziej jak ultimatum niż propozycja partnerskiej współpracy.

Jak miałaby działać Złota Kopuła?

Złota Kopuła nie ma być pojedyncza baza ani kilkoma radarami. W założeniu to wielowarstwowy system, który łączy instalacje na lądzie, morzu i w przestrzeni kosmicznej. Na Ziemi miałyby działać radary, centra dowodzenia i wyrzutnie, a nad nimi sieć satelitów z czujnikami i być może nawet pociskami przechwytującymi rozmieszczonymi na orbitach.

W uproszczeniu wyglądałoby to tak, że satelity będą obserwować Ziemię w podczerwieni, wyłapując charakterystyczny błysk startu rakiety balistycznej. Informacja trafi do centrów dowodzenia i naziemnych radarów, które przejmują śledzenie celu, precyzyjnie wyliczając jego tor lotu. Na tej podstawie system wybierze najlepsze miejsce i moment przechwycenia. 

W tym miejscu do gry wejdą przechwytywacze. Część z nich mogłaby startować z wyrzutni w Arktyce lub na okrętach, ale najbardziej kontrowersyjny element to pociski umieszczone na satelitach. Taki strażnik orbitalny nie musiałby się przebijać przez gęste warstwy atmosfery, lecz mógłby uderzyć we wrogą rakietę w tzw. fazie środkowej, kiedy ta leci przez kosmos na dużej wysokości. To właśnie tu przewaga wysokości i prędkości orbitalnej ma być największa.

Prezydent Trump obiecuje niemal stuprocentową skuteczność i zdolność zestrzeliwania także pocisków hipersonicznych, czyli takich, które manewrują z prędkościami wielokrotnie większymi od dźwięku. W praktyce oznaczałoby to system zdolny atakować rakietę na każdym etapie: od chwili startu, przez lot nad Arktyką, aż po ostatnie sekundy przed uderzeniem w cel.

Techniczne deja vu. Od gwiezdnych wojen do Złotej Kopuły

Idea strącania rakiet z kosmosu wcale nie jest nowa. Już w latach 80. Ronald Reagan ogłosił projekt, który przeszedł do historii jako program gwiezdnych wojen – koncepcję satelitów uzbrojonych w lasery i pociski, mających niszczyć sowieckie rakiety, zanim te dotrą nad USA. Ówczesna technologia nie uniosła tak ambitnych planów i projekt wygaszono.

Złota Kopuła to powrót do tej samej koncepcji, tyle że z nowym zestawem klocków. Dzisiejsze systemy obrony – od amerykańskiej tarczy naziemnej po izraelską Żelazną Kopułę – opierają się na trzech filarach: precyzyjnych radarach, oprogramowaniu, które w ułamku sekundy decyduje, które cele są realnym zagrożeniem, oraz interceptorach, które działają na zasadzie uderzenia kinetycznego, czyli zderzenia się z rakietą z taką prędkością, że obie ulegają zniszczeniu.

Przeczytaj także:

W założeniu Trumpa te same zasady mają zostać przeniesione na orbitę. Z technicznego punktu widzenia oznacza to konieczność wyniesienia w kosmos setek satelitów – częściowo z czujnikami, częściowo z uzbrojonymi platformami – oraz stworzenia gigantycznej sieci łączności, odpornej na zakłócenia, cyberataki i próby fizycznego zniszczenia.

REKLAMA

*Źródło grafiki wprowadzającej: The White House, Flick; AI; Canva

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Marcin Kusz
23.01.2026 15:47
Tagi: BrońDonald TrumpgrenlandiaSatelityUSAWojsko
Najnowsze
14:56
Nowy najlepszy procesor świata. AMD wprowadza potwora
Aktualizacja: 2026-01-23T14:56:58+01:00
14:52
Elon Musk obiecuje. "Robotów będzie więcej niż ludzi"
Aktualizacja: 2026-01-23T14:52:55+01:00
14:45
Polskie miasto rezygnuje z fajerwerków. Tej siły nie zatrzymacie
Aktualizacja: 2026-01-23T14:45:50+01:00
14:44
Kraków bastionem NATO. Powstała Krzemowa Dolina dla wojska
Aktualizacja: 2026-01-23T14:44:22+01:00
14:20
Coś mieszają z segregacją odpadów. Ty za to zapłacisz
Aktualizacja: 2026-01-23T14:20:23+01:00
13:54
Jak zarejestrować kartę SIM w T-Mobile, Plus, Play i Orange? Przez internet, nawet bez dowodu
Aktualizacja: 2026-01-23T13:54:08+01:00
13:29
Najlepsze smartwatche na walentynki. Te modele to pewniaki
Aktualizacja: 2026-01-23T13:29:26+01:00
13:18
Lubię mojego Pixela, ale kolejna generacja nie ma sensu. Google, co ty robisz?
Aktualizacja: 2026-01-23T13:18:28+01:00
12:38
Twój zegarek Huawei właśnie stracił ważną funkcję. Polacy zawiedli
Aktualizacja: 2026-01-23T12:38:02+01:00
12:23
Ekran w Galaxy S26 Ultra dostanie ulepszenie. Zapomnij o ochronie
Aktualizacja: 2026-01-23T12:23:35+01:00
11:15
Nietypowy bagaż leci na Księżyc. NASA pakuje tam naszą historię
Aktualizacja: 2026-01-23T11:15:36+01:00
10:07
Dusimy się fatalnym powietrzem. "Ostrzegaliśmy przed kryzysem"
Aktualizacja: 2026-01-23T10:07:28+01:00
9:33
Mapy Google zmieniają zgłoszenia drogowe. Zrobili to bez sensu
Aktualizacja: 2026-01-23T09:33:16+01:00
8:47
Małe smartfony to jedyny słuszny wybór. Po co ci ta cegła?
Aktualizacja: 2026-01-23T08:47:52+01:00
8:19
Bank Pekao S.A. wzmacnia ochronę klientów w cyfrowym świecie
Aktualizacja: 2026-01-23T08:19:30+01:00
8:07
Samsung Galaxy S26 Ultra nie zniszczy portfela. Ale i tak oberwiesz
Aktualizacja: 2026-01-23T08:07:52+01:00
7:51
Wymiana dowodu w mObywatelu to złoto. Ale na jednym prawie poległem
Aktualizacja: 2026-01-23T07:51:07+01:00
6:33
Historia Europy drży przez młotek. Niezwykłe znalezisko
Aktualizacja: 2026-01-23T06:33:00+01:00
6:31
Zagadkowy odcisk w jaskini. Odkryli najstarszy podpis człowieka
Aktualizacja: 2026-01-23T06:31:00+01:00
6:12
Polska dosypuje Rakom pocisków. Zbroimy się na potęgę
Aktualizacja: 2026-01-23T06:12:00+01:00
5:57
Kosmos powstał inaczej, niż sądzono. Neutrina wracają do gry
Aktualizacja: 2026-01-23T05:57:00+01:00
5:35
Odkryli brakujące ogniwo w ewolucji Wszechświata. To było jedzenie bez trzymanki
Aktualizacja: 2026-01-23T05:35:00+01:00
22:05
Taki jest plan na Xboxa. Microsoft zmienia strategię
Aktualizacja: 2026-01-22T22:05:03+01:00
21:36
YouTube z masą nowości. Nie ucieszysz się
Aktualizacja: 2026-01-22T21:36:37+01:00
21:15
Unia Europejska chce nowego zakazu. Stare kable na złom
Aktualizacja: 2026-01-22T21:15:08+01:00
21:11
Huawei zachwyci. Tym razem smartfonami
Aktualizacja: 2026-01-22T21:11:34+01:00
20:14
Samsung szykuje nowy gadżet. Kupisz razem z Galaxy S26
Aktualizacja: 2026-01-22T20:14:38+01:00
18:30
Orange daje ci 20 GB. Bierz, bo za darmo
Aktualizacja: 2026-01-22T18:30:12+01:00
18:10
Duńczycy wściekli na USA. Dają upust przez dwie aplikacje
Aktualizacja: 2026-01-22T18:10:09+01:00
18:06
Gmina: przez kaucję zapłacicie więcej. Ministerstwo: nie no, bez przesady
Aktualizacja: 2026-01-22T18:06:08+01:00
18:03
Lodowe tsunami w Mikoszewie. Bałtyk pokazał dziwną twarz
Aktualizacja: 2026-01-22T18:03:40+01:00
18:02
Tylu żołnierzy ma polskie wojsko. Są najnowsze dane
Aktualizacja: 2026-01-22T18:02:42+01:00
18:01
Gramofony wracają do łask. Sony ma coś dla tych, którzy lubią nowości
Aktualizacja: 2026-01-22T18:01:00+01:00
17:34
Robot-śmigłowiec wytropi okręty podwodne. Już go testują
Aktualizacja: 2026-01-22T17:34:41+01:00
17:32
Zielona transformacja w wersji smart. Co daje IoT w biznesie?
Aktualizacja: 2026-01-22T17:32:24+01:00
16:48
Motorola znowu zachwyci. Po co kupować drogi telefon?
Aktualizacja: 2026-01-22T16:48:41+01:00
16:43
Wielka aktualizacja starszych telewizorów TCL. Szykuj się na nowości
Aktualizacja: 2026-01-22T16:43:21+01:00
15:13
Atak na polską elektrociepłownię. Prokuratura wkracza do akcji
Aktualizacja: 2026-01-22T15:13:27+01:00
15:06
Mesh Wi-Fi czy zwykły router? Co lepsze?
Aktualizacja: 2026-01-22T15:06:34+01:00
15:05
Jest pomysł na przyszłość PDF-ów. To prezentacje i... podcasty
Aktualizacja: 2026-01-22T15:05:36+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA