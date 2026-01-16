REKLAMA
SpaceX przejmuje satelity wojskowe. Stawka naprawdę powala

Space Force zleca SpaceX 9 misji z satelitami wojskowymi. System ma przyspieszyć budowę kosmicznej tarczy USA. Stawka jest naprawdę wysoka.

Marcin Kusz
Specjalne satelity dla wojska. SpaceX zgarnia kontrakt
To nie są zwykłe starty komercyjnych satelitów internetowych. Amerykańskie Siły Kosmiczne zleciły SpaceX aż 9 misji wartych łącznie 739 mln dol., które mają zasilić konstelacje do wykrywania rakiet i tajnego rozpoznania. Od powodzenia tych startów zależy, jak szybko powstanie kosmiczna tarcza, na której opiera się bezpieczeństwo USA w nadchodzącej dekadzie.

Kosmiczny kontrakt za 739 mln dol. Kto za to płaci?

Nowy pakiet zleceń został przyznany w ramach programu National Security Space Launch Phase 3, w tzw. Lane 1. To ścieżka, w której wojsko USA stawia przede wszystkim na cenę, tempo działania i gotowe, komercyjne systemy nośne. W praktyce oznacza to, że zamiast projektów szytych na miarę liczy się to, kto potrafi często, powtarzalnie i stosunkowo tanio wynosić ładunki na orbitę.

W tym rozdaniu SpaceX wygrał wszystko. Aż 9 misji przypadło jednemu operatorowi, a klientami są dwie instytucje, które od lat definiują, jak wygląda wojna w kosmosie: Space Development Agency oraz National Reconnaissance Office. Pierwsza odpowiada za budowę gęstych konstelacji satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej, które mają ostrzegać przed rakietami, śledzić ich lot i przesyłać dane wojsku. Druga tworzy i obsługuje ściśle tajne satelity rozpoznawcze dla rządu USA.

Jak czytamy na łamach Space News, 5 startów zasili systemy SDA, kolejne 4 – niejawne misje NRO oznaczone jako NTO-5. Zawarte teraz zlecenia rozpisują SpaceX pracę na kilka lat do przodu i pokazują, że w segmencie misji szybkich i seryjnych firma Elona Muska stała się dla Pentagonu domyślnym wyborem.

Satelitarna tarcza SDA. Tranche 2 i eksperyment F2

Istotną część nowego pakietu stanowią misje dla Space Development Agency. To właśnie ta agencja odpowiada za budowę rozproszonej, wielowarstwowej konstelacji na niskiej orbicie, która ma pełnić funkcję oczu i nerwów amerykańskiej obrony przeciwrakietowej.

5 przyznanych startów wpisuje się w rozwój tzw. Tracking Layer, czyli warstwy satelitów śledzących zaawansowane pociski, oraz w program F2 – demonstrator zdolności przekazywania danych do systemów ogniowych. Z militarnego żargonu warto tu przetłumaczyć jedno pojęcie: fire-control-quality tracking. To taki poziom dokładności i szybkości danych, który wystarcza nie tylko do alarmowania o starcie rakiety, lecz także do realnego naprowadzenia interceptorów na bardzo manewrujący cel.

SpaceX wyniesie więc na orbitę kilkadziesiąt satelitów z tzw. Tranche 2 Tracking Layer. Dwa starty w ramach zamówienia SDA-2 zabiorą po 18 satelitów zbudowanych przez L3Harris, dodatkowy lot wyniesie 8 satelitów F2 przygotowanych przez firmę Millennium Space Systems. Pod kolejnym zamówieniem, SDA-3, kryją się jeszcze dwa starty, każdy z 18 satelitami Tracking Layer produkcji Lockheed Martin.

Wszystkie te systemy trafią na niską orbitę okołoziemską – stosunkowo blisko Ziemi, co pozwala skrócić opóźnienia w komunikacji i szybciej przekazywać dane. W przeciwieństwie do dawnych, pojedynczych wielkich oczu na wysokich orbitach, nowa architektura SDA opiera się na gęstym rojowisku mniejszych satelitów, które trudniej sparaliżować jednym ciosem i które można szybciej uzupełniać kolejnymi startami.

Co wynosi NRO? Tajne satelity i długi cień wywiadu

Aż 4 z 9 zakontraktowanych misji przypadły National Reconnaissance Office. To agencja, która od lat buduje i obsługuje najbardziej wrażliwe satelity wywiadowcze – od zaawansowanych systemów obrazowania po czujniki sygnałów radiowych i radarowych. W oficjalnych komunikatach pojawia się jedynie kryptonim NTO-5, bez szczegółów dotyczących rodzaju ładunków, orbit czy konfiguracji.

Z punktu widzenia wojska te starty są jednak równie istotne jak satelity śledzące rakiety. Dane z orbity – zdjęcia, przechwycone sygnały, informacje o ruchu wojsk – zasilają cały system decyzyjny, od analityków wywiadu po dowódców na szczeblu operacyjnym. Dodanie kolejnych satelitów NRO oznacza zagęszczenie tej sieci i większą odporność na utratę pojedynczych obiektów w razie konfliktu.

Komunikat Space Systems Command, które zarządza programem startów, mówi tylko tyle, że wszystkie 4 misje mieszczą się w ramach Lane 1, czyli dają się obsłużyć standardowymi, komercyjnie dojrzałymi rakietami, bez potrzeby budowania specjalnych rozwiązań od zera. To kolejny sygnał, że nawet najbardziej tajne systemy wywiadu coraz chętniej korzystają z infrastruktury, którą SpaceX rozwijał pierwotnie z myślą o rynku cywilnym.

Kiedy polecą nowe satelity? Harmonogram rozpisany na lata

Choć kontrakty są już podpisane, wojskowe satelity nie trafią na orbitę jutro. Harmonogram rozpisano na kilka kolejnych lat, zgodnie z kalendarzem roku fiskalnego USA. Starty dla SDA w ramach zamówienia SDA-2 mają ruszyć w czwartym kwartale tego roku. To wtedy pierwsze satelity Tranche 2 Tracking Layer i demonstratory F2 zaczną budować kolejne warstwy konstelacji.

Misje SDA-3 przewidziano na trzeci kwartał 2027 r., a więc kolejną fazę rozbudowy tarczy. Starty dla NRO oznaczone jako NTO-5 zostały z kolei rozłożone na pierwszy kwartał roku 2027 r. i drugi kwartał 2028 r. W praktyce oznacza to, że między drugą połową tej dekady a jej końcówką orbita nad Ziemią zapełni się nowymi, stricte wojskowymi ładunkami wyniesionymi przez rakiety SpaceX.

Z perspektywy wojska liczy się nie tylko to, że starty w ogóle dojdą do skutku, ale też to, że mogą być planowane w pakietach – z góry wiadomo, ile miejsca i kiedy będzie na kolejny zestaw satelitów. To pozwala projektantom konstelacji SDA i planistom w NRO składać swoją kosmiczną układankę jak modułowe klocki, zamiast za każdym razem walczyć o pojedyncze miejsca na sporadycznych startach.

16.01.2026
