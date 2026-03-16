DLSS 5 to masa kontrowersji. Nvidia zmienia gry (i twarze) zamiast je ulepszać

Nvidia pokazała światu DLSS 5. Nowa technologia jest przełomem, nie ma co do tego wątpliwości. Tyle tylko, że narzędzie jest aż nazbyt skuteczne, drastycznie modyfikując oprawę w grach wideo.

Szymon Radzewicz
DLSS 5 to masa kontrowersji. Nvidia zmienia gry (i twarze) zamiast je ulepszać
Nvidia pokazała światu DLSS 5 - nową generację narzędzi dla graczy opartych o uczenie maszynowe. Wśród nich największe kontrowersje wzbudza model renderowania nadający pikselom nowe oświetlenie oraz tekstury. Dla wielu – ze mną włącznie - efekt końcowy to w wielu przypadkach nadmierna ingerencja w wizję artystyczną. Wręcz tej wizji zastąpienie.

DLSS 5 zmienia twarze i sprawia, że bohaterowie nie są do siebie podobni. Wyglądają lepiej, ale czy to wciąż oni?

Nvidia z dumą pokazała nowy model renderowania, tworzący oświetlenie oraz tekstury w oparciu o oryginalne zasoby gry, w tym piksele brył oraz punkty iluminacji. Słowem, DLSS 5 zmienia światłocień wirtualnego świata oraz wygląd obiektów, upiększając te elementy w oparciu o własne algorytmy. Uzyskany efekt czasem trudno nazwać inaczej niż inwazyjnym.

Spójrzcie na twarz Grace z Resident Evil Requiem. Przecież to kompletnie inna osoba. Bohaterka świetnego horroru po zabiegu DLSS 5 wydaje się zmieniać tożsamość. Do tego nowej facjacie towarzyszy ten wyczuwalny, tandetny efekt AI, znany chociażby z generatorów awatarów. Bije sztucznością, nienaturalnością oraz odtwórczością na kilometr.

Bez DLSS 5
Z DLSS 5
Bez DLSS 5
Z DLSS 5

Ten sam efekt dobrze widać na przykładzie Starfielda. W grze Bethesdy bohaterowie mają stosunkowo mało wyrazistych cech twarzy. Po zabiegu DLSS 5 jest ich aż nadto. Niestety, ponownie mamy do czynienia z efektem sztuczności, wynaturzającej oryginalny styl produkcji. Prosty, niedoskonały, pozbawiony detali styl, ale jednak oryginalny i pasujący do całości.

Nvidia chwali się, że nowy efekt to zasługa wyłącznie oświetlenia i tekstur. Za to piksele oraz geotermia pozostają te same. Może pozostają, ale z perspektywy czysto ludzkich zdolności poznawczych mamy do czynienia z kompletnie innymi osobami. Algorytmy są jak na mój gust zbyt agresywne.

Za to trzeba oddać Nvidii: DLSS 5 robi cuda ze środowiskiem 3D.

To samo renderowanie neuronowe w kapitalny sposób podbija wirtualne przestrzenie. Dodaje im głębi oraz złożoności, uzyskanej bardziej kompleksowym, bardziej wiarygodnym oświetleniem. Jest efekt wow, zwłaszcza w takich produkcjach produkcjach jak Oblivion czy Starfield.

Tutaj jednak również dochodzi do ryzyka przesadnego odjechania od intencji autorów. Przykładowo, bardziej realistyczne odświetlenie DLSS 5 sprawia, że port kosmiczny ze Starfield zyskuje inny dominujący odcień. Być może bliższy prawom fizyki i podróży światła w przestrzeni, ale niekoniecznie bliższy temu, jak artyści projektujący grę widzą to miejsce.

Bez DLSS 5
Z DLSS 5
Bez DLSS 5
Z DLSS 5

DLSS 5 zmusza do zadania sobie pytania: gdzie kończy się ulepszanie, a zaczyna psucie oryginalnej wizji artystycznej?

Moim zdaniem Nvidia przekroczyła linię przy nowych facjatach, wyglądających jak z taniego generatora AI. Jasne, twarze po zabiegu DLSS 5 wydają się bardziej szczegółowe, ale jednocześnie stają się AI-uniwersalne. Pozbawione cech charakterystycznych dla danego silnika graficznego, z jego wszystkimi niedoskonałościami. Do tego pozbawione artystycznego tchnienia charakterystycznego dla każdego studia deweloperskiego.

Słowem, DLSS 5 zabija to, co jest niepowtarzalne: ludzką ekspresję artystyczną. Często niedoskonałą, ale jednak unikalną. Tymczasem Nvidia mieli artystyczny przejaw człowieczeństwa w swoim wielkim maszynowym generatorze, wypluwając wystandaryzowane rozwiązania. Obiektywnie ładniejsze. Technicznie bardziej złożone. Ale czy lepsze? Nie dla mnie.

Szymon Radzewicz
16.03.2026 22:26
Najnowsze
22:18
InPost z przełomową nowością. Zrobisz zakupy w zupełnie nowy sposób
Aktualizacja: 2026-03-16T22:18:03+01:00
20:56
Apple kupuje polską firmę. To wielki dzień dla naszego rynku
Aktualizacja: 2026-03-16T20:56:26+01:00
20:03
Windows 11 z wyczekiwaną zmianą. Brakowało mi tego od lat
Aktualizacja: 2026-03-16T20:03:11+01:00
19:16
Polak rozwiązał kluczowy problem systemu kaucyjnego. Pomoże aplikacja
Aktualizacja: 2026-03-16T19:16:10+01:00
18:51
Cyberpunk 2077 z wielką aktualizacją tylko na PlayStation. Będzie przepięknie
Aktualizacja: 2026-03-16T18:51:29+01:00
18:04
Apple ma plan na iOS 27. Zmiany są, ale nie takie, jakich chcieliście
Aktualizacja: 2026-03-16T18:04:52+01:00
17:15
InPost zmienił regulamin przesyłek. Koniec z paczkami klejonymi na odwal
Aktualizacja: 2026-03-16T17:15:14+01:00
16:51
Polski trotyl podbija świat. Musimy drastycznie podkręcić produkcję
Aktualizacja: 2026-03-16T16:51:32+01:00
15:45
Apple pokazał nowe AirPodsy Max. Są genialne, ale wolę kupić laptopa
Aktualizacja: 2026-03-16T15:45:56+01:00
15:28
Na Bałtyku wyrosły gigantyczne, lodowe góry. Robią piorunujące wrażenie
Aktualizacja: 2026-03-16T15:28:17+01:00
14:46
Słuchawki Samsunga naprawią rozmowy. Koniec z dźwiękiem z mikrofali
Aktualizacja: 2026-03-16T14:46:28+01:00
14:24
Nawet 2000 zł zostaje w kieszeni. Fotograficzne smartfony vivo w promocji
Aktualizacja: 2026-03-16T14:24:20+01:00
13:42
Operator ułatwia ofertę na kartę. Przestaniesz wychodzić z domu
Aktualizacja: 2026-03-16T13:42:32+01:00
13:36
Polacy: zapłacimy więcej za rodzime usługi. Jestem cebulakiem i wiem, że to bzdura
Aktualizacja: 2026-03-16T13:36:17+01:00
12:53
Mgła przestanie paraliżować Balice. Wreszcie wymienią kluczowy system
Aktualizacja: 2026-03-16T12:53:58+01:00
12:23
Wielkie odkrycie w polskich Tatrach. Zidentyfikowali nieznany gatunek
Aktualizacja: 2026-03-16T12:23:36+01:00
12:20
Awaria w mBanku. Występują problemy z logowaniem do aplikacji 
Aktualizacja: 2026-03-16T12:20:19+01:00
12:12
Elon Musk przyznaje: "Nawaliliśmy". Stracił talenty i zaczyna od zera
Aktualizacja: 2026-03-16T12:12:16+01:00
11:22
Świadek wielkiej katastrofy spadł w Polsce. Rozwikłali zagadkę meteorytu z Drelowa
Aktualizacja: 2026-03-16T11:22:18+01:00
10:22
Kometa 3I/Atlas odpięła wrotki. Jest po brzegi wypełniona alkoholem
Aktualizacja: 2026-03-16T10:22:54+01:00
