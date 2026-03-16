DLSS 5 to masa kontrowersji. Nvidia zmienia gry (i twarze) zamiast je ulepszać

Nvidia pokazała światu DLSS 5 - nową generację narzędzi dla graczy opartych o uczenie maszynowe. Wśród nich największe kontrowersje wzbudza model renderowania nadający pikselom nowe oświetlenie oraz tekstury. Dla wielu – ze mną włącznie - efekt końcowy to w wielu przypadkach nadmierna ingerencja w wizję artystyczną. Wręcz tej wizji zastąpienie.

DLSS 5 zmienia twarze i sprawia, że bohaterowie nie są do siebie podobni. Wyglądają lepiej, ale czy to wciąż oni?

Nvidia z dumą pokazała nowy model renderowania, tworzący oświetlenie oraz tekstury w oparciu o oryginalne zasoby gry, w tym piksele brył oraz punkty iluminacji. Słowem, DLSS 5 zmienia światłocień wirtualnego świata oraz wygląd obiektów, upiększając te elementy w oparciu o własne algorytmy. Uzyskany efekt czasem trudno nazwać inaczej niż inwazyjnym.

Spójrzcie na twarz Grace z Resident Evil Requiem. Przecież to kompletnie inna osoba. Bohaterka świetnego horroru po zabiegu DLSS 5 wydaje się zmieniać tożsamość. Do tego nowej facjacie towarzyszy ten wyczuwalny, tandetny efekt AI, znany chociażby z generatorów awatarów. Bije sztucznością, nienaturalnością oraz odtwórczością na kilometr.

Bez DLSS 5

Z DLSS 5

Bez DLSS 5

Z DLSS 5

Ten sam efekt dobrze widać na przykładzie Starfielda. W grze Bethesdy bohaterowie mają stosunkowo mało wyrazistych cech twarzy. Po zabiegu DLSS 5 jest ich aż nadto. Niestety, ponownie mamy do czynienia z efektem sztuczności, wynaturzającej oryginalny styl produkcji. Prosty, niedoskonały, pozbawiony detali styl, ale jednak oryginalny i pasujący do całości.

Nvidia chwali się, że nowy efekt to zasługa wyłącznie oświetlenia i tekstur. Za to piksele oraz geotermia pozostają te same. Może pozostają, ale z perspektywy czysto ludzkich zdolności poznawczych mamy do czynienia z kompletnie innymi osobami. Algorytmy są jak na mój gust zbyt agresywne.

Za to trzeba oddać Nvidii: DLSS 5 robi cuda ze środowiskiem 3D.

To samo renderowanie neuronowe w kapitalny sposób podbija wirtualne przestrzenie. Dodaje im głębi oraz złożoności, uzyskanej bardziej kompleksowym, bardziej wiarygodnym oświetleniem. Jest efekt wow, zwłaszcza w takich produkcjach produkcjach jak Oblivion czy Starfield.

Tutaj jednak również dochodzi do ryzyka przesadnego odjechania od intencji autorów. Przykładowo, bardziej realistyczne odświetlenie DLSS 5 sprawia, że port kosmiczny ze Starfield zyskuje inny dominujący odcień. Być może bliższy prawom fizyki i podróży światła w przestrzeni, ale niekoniecznie bliższy temu, jak artyści projektujący grę widzą to miejsce.

Bez DLSS 5

Z DLSS 5

Bez DLSS 5

Z DLSS 5

DLSS 5 zmusza do zadania sobie pytania: gdzie kończy się ulepszanie, a zaczyna psucie oryginalnej wizji artystycznej?

Moim zdaniem Nvidia przekroczyła linię przy nowych facjatach, wyglądających jak z taniego generatora AI. Jasne, twarze po zabiegu DLSS 5 wydają się bardziej szczegółowe, ale jednocześnie stają się AI-uniwersalne. Pozbawione cech charakterystycznych dla danego silnika graficznego, z jego wszystkimi niedoskonałościami. Do tego pozbawione artystycznego tchnienia charakterystycznego dla każdego studia deweloperskiego.

Słowem, DLSS 5 zabija to, co jest niepowtarzalne: ludzką ekspresję artystyczną. Często niedoskonałą, ale jednak unikalną. Tymczasem Nvidia mieli artystyczny przejaw człowieczeństwa w swoim wielkim maszynowym generatorze, wypluwając wystandaryzowane rozwiązania. Obiektywnie ładniejsze. Technicznie bardziej złożone. Ale czy lepsze? Nie dla mnie.

Szymon Radzewicz 16.03.2026 22:26

