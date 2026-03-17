W planetoidzie znaleziono komplet DNA. "Kosmos dostarczy przepis na życie"

Japońska sonda Hayabusa-2 dokonała rzeczy niemal niemożliwej. Po trwającej kilka lat podróży i pokonaniu 300 mln km, w 2020 r. dostarczyła na Ziemię zaledwie 5,4 g pyłu i skał z planetoidy Ryugu. Ta mikroskopijna z kosmicznego punktu widzenia ilość materiału okazała się prawdziwym Świętym Graalem dla astrobiologów.

Najnowsze badania opublikowane na łamach prestiżowego Nature Astronomy nie pozostawiają złudzeń. Zespół pod kierownictwem Toshikiego Kogi odnalazł w nich wszystkie nukleozasady tworzące słynną podwójną helisę kwasu deoksyrybonukleinowego oraz jego jednoniciowego posłańca, czyli kwasu rybonukleinowego.

To kompletny zestaw do stworzenia DNA i RNA!

Zestaw małego stwórcy pod mikroskopem

Wcześniejsze analizy z 2023 r. sugerowały obecność uracylu, ale teraz naukowcy skompletowali całą układankę. Do listy dołączyła adenina, guanina, cytozyna i tymina. Odkrycie pełnego kompletu cegiełek w jednym miejscu to absolutny ewenement.

Planetoida Ryugu.

Nie oznacza to oczywiście, że na samej planetoidzie kręciły się mikroskopijne formy życia. Jak podkreśla Koga, reprezentujący japońską agencję JAMSTEC, to dowód na to, że obiekty krążące po naszym układzie potrafią samodzielnie produkować i bezpiecznie przechowywać cząsteczki kluczowe dla chemii powstania życia.

Ryugu działała po prostu jak gigantyczna, kosmiczna chłodnia pełna biologicznych półproduktów.

Uderzenia, które dały nam życie

To nie jest odosobniony przypadek w naszym układzie planetarnym. Niemal identyczne składniki znaleziono przecież w próbkach z innej słynnej planetoidy - Bennu, dostarczonych niedawno przez NASA, a także w historycznych meteorytach Orgueil czy Murchison, które przedarły się przez ziemską atmosferę.

Zarówno Ryugu, jak i Bennu to planetoidy typu C, czyli węglowe, zawierające materię organiczną i wodę. Uważa się, że w ich wnętrzu znajdują się materiały z czasów narodzin Układu Słonecznego.

Próbki zebrane z planetoidy Ryugu.

Cesar Menor Salvan, astrobiolog z hiszpańskiego Uniwersytetu w Alcalá, zwraca uwagę na fundamentalne znaczenie tych zbieżności. Choć samo życie z pewnością nie narodziło się w lodowatej próżni, to zyskaliśmy właśnie całkowitą pewność, jakie materiały organiczne mogły bez problemu formować się w surowym środowisku wszechświata. Węglowe planetoidy, rozbijając się o młodą, gorącą Ziemię, dostarczyły jej niezbędnego kapitału startowego.

W tym badaniu zaobserwowano, że mocznik jest najobficiej występującym związkiem spośród wszystkich analizowanych. To niezwykle ważne! Od dawna postulujemy, że mocznik jest niezbędnym prekursorem bloków budulcowych RNA, a ta praca stanowi wkład oparty bezpośrednio na próbkach pobranych w kosmosie - mówi Cesar Menor Salvan.

Tajemnicza rola amoniaku zmienia zasady gry

Japoński zespół badawczy poszedł jednak o krok dalej i porównał proporcje poszczególnych nukleozasad w różnych badanych dotąd kosmicznych skałach.

Naukowcy zauważyli niezwykle fascynującą korelację między ilością tych życiodajnych budulców a stężeniem innej substancji, czyli amoniaku. Ponieważ żaden dotychczas znany nauce mechanizm nie przewidywał takiej zależności, odkrycie to wskazuje na zupełnie nową, nieznaną wcześniej ścieżkę powstawania molekuł w młodym Układzie Słonecznym.

Ta jedna mała korelacja potężnie zmienia nasze rozumienie tego, w jaki sposób na naszej planecie w ogóle mogła rozpocząć się fascynująca historia życia.

Przypomnijmy, że w 2022 r. naukowcy poinformowali, że pył z planetoidy Ryugu, zebrany przez japońską sondę kosmiczną, zawiera materiał organiczny, który wskazuje, że niektóre elementy budulcowe życia na Ziemi mogły powstać w kosmosie. Zespół naukowców poinformował wówczas, że podczas badania próbki pobranej przez japońską sondę Hayabusa-2 odkryto 23 różne rodzaje aminokwasów.

Próbka z Ryugu wykazuje najbardziej pierwotne cechy spośród wszystkich naturalnych próbek dostępnych ludzkości, łącznie z meteorytami. Odkrycie aminokwasów tworzących białka jest istotne, ponieważ Ryugu nie był wystawiony na działanie biosfery Ziemi, jak meteoryty, a zatem ich wykrycie dowodzi, że przynajmniej niektóre elementy składowe życia na Ziemi mogły powstać w środowisku kosmicznym – podano wówczas w komunikacie.

Bogdan Stech 17.03.2026 11:30

