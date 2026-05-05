5G bije rekord w Polsce. Wiemy, który operator jest na czele wyścigu

Za osiągnięcie odpowiada T-Mobile, który od uruchomienia 5G w paśmie C w 2024 r. przez nieco ponad dwa lata uruchomił już łącznie 5000 stacji bazowych. Pięciotysięczny nadajnik powstał w woj. łódzkim we wsi Tymienice. To pokazuje, że najszybszy internet dociera nie tylko do dużych miast, ale też małych miejscowości.

Rozwój 5G w Polsce trwa od 2020 r. Wtedy pierwsi operatorzy, wykorzystując częstotliwości ze starszej technologii 4G LTE, uruchomili zalążek sieci piątej generacji. T-Mobile w 2021 r. każdego tygodnia uruchamiał 120 stacji bazowych z logo T-Mobile. Ówczesne 5G było jednak bardziej z nazwy niż z faktycznych prędkości, które nieznacznie przewyższały LTE.

Do prawdziwej rewolucji doszło dopiero w 2024 r., kiedy to operatorzy wystartowali z 5G w paśmie C. To dedykowana częstotliwość dla technologii najnowszej generacji, dzięki której użytkownicy mogą liczyć na internet o prędkościach pobierania rzędu ponad 1 Gb/s w telefonie. Na początku 2024 r. zasięg technologii był ograniczony głównie do dużych miast, dziś jest dostępny w 5000 lokalizacji w całym kraju.

Sam mieszkam w mniejszej miejscowości i nie muszę daleko szukać – najbliższy nadajnik T-Mobile wspiera sieć 5G Bardziej, opartą na paśmie C. 5G T-Mobile obejmuje obecnie sygnałem ponad 92 proc. populacji kraju. Dostęp do najszybszej łączności 5G Bardziej, która rozpędza się do prędkości nierzadko przewyższających 1 Gb/s, ma mniejsza część kraju. Prędkości wynikające z klasycznego 5G w większości przypadków są zupełnie wystarczające.

Naszym zamiarem jest rozwój sieci piątej generacji w sposób dynamiczny, ambitny i na dużą skalę, by zapewnić klientom w całej Polsce to, co najlepsze w 5G - stabilny, szybki internet, dostępny wszędzie tam, gdzie go potrzebują - mówi Jovan Ćetković, członek zarządu ds. technologii i innowacji w T-Mobile Polska.

T-Mobile jednak twierdzi, że to nie koniec inwestycji i ulepszania 5G. W nadchodzących miesiącach w kolejnych miejscowościach będzie pojawiać się sieć piątej generacji w paśmie C. Operator podkreśla, iż w dalszym ciągu będzie skupiał się również na mniejszych miejscowościach, aby klienci mogli korzystać z szybkiego internetu w każdych warunkach.

Albert Żurek 26.05.2026 18:46

