Lokalne wsparcie spotyka moc giganta. Hybryda idealna

Nie jest tajemnicą, że aby pozostać konkurencyjnym w dzisiejszych czasach, trzeba wdrażać w firmie nowe technologie. Jeśli tego nie zrobimy, staniemy w miejscu, a reszta branży nas przegoni. Aby do tego nie dopuścić, powinniśmy skorzystać ze sprawdzonych rozwiązań, które ułatwiają funkcjonowanie w tej dzisiejszej cyfrowej rzeczywistości. Jednym z nich jest chmura.

Czym jest chmura w biznesie?

To zbiór usług, które nie tylko pozwalają przechowywać ogromne ilości danych w sieci, ale też je sprawnie przetwarzają - w tym z użyciem narzędzi big data oraz sztucznej inteligencji. Dzięki temu mamy dostęp z każdego miejsca nie tylko do najważniejszych danych, ale też automatycznie generowanych podsumowań i raportów, dzięki którym sprawniej reagujemy oraz… oszczędzamy.

Dzięki temu sprawniej realizujemy dotychczasowe procesy i możemy robić rzeczy, które w przypadku klasycznych systemów informatycznych, czyli opartych o infrastrukturę on-site, są albo nieopłacalne, albo wręcz niemożliwe. A dlaczego aż tak istotne jest, by właściwie dopasować chmurę, a w zasadzie różne chmury? No i co z serwerami, które stoją dziś w lokalnej serwerowni?

Nie jedna, a trzy chmury: SAAS, PAAS i IAAS.

Chmury typu SAAS, czyli Software as a Service, to może być np. system pocztowy albo system CRM do zarządzania relacjami z klientem. W tym przypadku firma, a konkretnie jej pracownik, dostaje gotowe narzędzie, z którego może skorzystać samodzielnie. Tego typu rozwiązania mają swój własny interfejs, najczęściej dostępny w przeglądarce internetowej.

To właśnie z tego typu usługami mamy też często do czynienia na co dzień - czy to prywatnie (gdy robimy backup zdjęć lub wspólną listę zakupów), czy to w pracy (gdy generujemy raporty sprzedaży lub wspólnie z zespołem pracujemy nad dokumentacją projektową). Oprócz tego mamy chmury niższego poziomu PAAS, czyli z kategorii Platform as a Service.

Te są dużo bardziej złożonymi technologicznie narzędziami, których używają specjaliści. Dopełniają je chmury na tym najniższym poziomie, IAAS, czyli Infrastructure as a Service, gdzie od dostawcy dostajemy takie cyfrowe półprodukty do budowy własnych rozwiązań IT lub gotowe infrastruktury zwirtualizowane i środowiska mikroserwisów.

Chmury publiczne, chmury prywatne

Chmury dzielimy również na publiczne, w tym te pochodzące od tzw. hyperscalerów, z których może skorzystać każdy, oraz na prywatne, czyli budowane na potrzeby konkretnej organizacji i najczęściej uruchamiane na jej zasobach. Mało kto jednak od razu jest w stanie samodzielnie ocenić, jakich dokładnie chmur potrzebuje u siebie, dlatego przed wdrożeniem chmury warto zrobić trzy rzeczy:

Przygotować listę sprzętu komputerowego i usług, z których obecnie korzystamy;

Ocenić, w jakich obszarach najczęściej pojawiają się problemy związane z IT;

Skontaktować się z partnerem, który pomoże wybrać, które z chmur się sprawdzą.

Przykładem organizacji, która może nam pomóc, jest jest Plus dla Biznesu.

Plus Chmura to rozwiązanie od partnera w postaci Plusa dla Biznesu, który wspólnie z Oktawave, również należącym do Grupy Polsat Plus, przeprowadza klientów przez proces migracji z architektury fizycznej i lokalnej na chmurową i hybrydową. O tym, od czego ten proces się zaczyna i jak przebiega, opowiedziała nam Pani Katarzyna Kulągowska z Plusa dla Biznesu:

W Plusie dla Biznesu proces zaczynamy od konkretnej rozmowy z osobami decyzyjnymi w firmie, aby zrozumieć DNA danego biznesu. Zanim padnie jakakolwiek nazwa technologii, robimy rzetelny audyt. Nie zgadujemy – my sprawdzamy, gdzie systemy wymagają wsparcia, a gdzie generują niepotrzebne koszty. Unikamy standardowych gotowych pudełek od hyperscalerów. Wybieramy podejście butikowe. Co to oznacza? To chmura ma się dopasować do firmy, a nie firma do chmury. Każdy element jest „szyty na miarę” pod unikalne potrzeby Klientów:

Nie ma przy tym wątpliwości, iż to, jakie konkretne rozwiązania należy wybrać, jest kwestią kluczową. Dostawcy chmur różnią się w zakresie skali prowadzonej działalności, co często skorelowane jest niestety z brakiem możliwości wprowadzania modyfikacji na życzenie klienta. Hyperscalerzy tworzą gotowe rozwiązania, które sprawdzają się w większości przypadków - ale nie w każdym.

Katarzyna Kulągowska

Product Manager Data Center/ICT, Plus dla Biznesu

Jednocześnie dla takiego giganta często jesteśmy tylko jednym z wielu numerów w tabeli. Jeśli autorzy danego rozwiązania nie brali pod uwagę naszych konkretnych potrzeb, to robi się problem. W tym przypadku znacznie lepiej sprawdzi się właśnie lokalny dostawca usług, który zna specyfikę konkretnego, w naszym przypadku polskiego, rynku i wie, jak na nim funkcjonować.

Jak dalej przebiega migracja na chmurę z partnerem?

Jeszcze przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych organizowane warsztaty przedwdrożeniowe, które przygotowują pracowników przedsiębiorstwa na to, co ich czeka. Dokonany zostanie też audyt potrzeb, aby nie inwestować w rozwiązania, które w tym konkretnym przypadku byłyby nieopłacalne lub nieoptymalne. Możemy kontaktować się przy tym z polskimi inżynierami.

To oni pomogą nam spersonalizować ofertę oraz połączyć różne rodzaje chmur, a w Plusie dla Biznesu mamy dostęp do rozwiązań skrojonych na miarę, które można zintegrować z chmurami hyperscalerów w ramach podejścia hybrydowego. To partner zajmuje się wieloma sprawami, którymi my nie musimy sobie zaprzątać dzięki temu głowy - pojawia się tu w końcu potencjalny problem natury prawnej.

Wiedza i doświadczenie są potrzebne zwłaszcza wtedy, gdy nasza firma należy do jednego z kluczowych sektorów gospodarki lub operujemy na danych poufnych. Obwarowane jest to w końcu surowymi przepisami z zakresu cyberbezpieczeństwo, co opisuje chociażby europejska dyrektywa NIS 2. Jeśli przedsiębiorstwo się do jej wymagań nie dostosuje, to grożą mu ogromne kary finansowe.

Gdzie są moje pliki?

W przypadku hyperscalerów często nie mamy pełnej kontroli nad tym, w jakiej konkretnej fizycznej lokalizacji przechowywane są dane. Lokalni dostawcy, tacy jak Oktawave dają pewność, że pliki w chmurze nigdy nie opuszczą naszego kraju. Minimalizuje to ryzyko wycieku danych i uniemożliwia pozyskanie do nich dostępu w sposób legalny służbom z innych państw.

Jeśli nie wiemy, gdzie nasze dane są przechowywany, to nigdy nie będziemy mieć pewności, czy przypadkiem nie wpadły w cudze ręce - czasem nawet w majestacie prawa. Oczywiście nie w każdej sytuacji musimy co prawda dbać, by dane nie opuszczały Polski, ale wspomniany audyt jest tu kluczowy, by zidentyfikować, które pliki faktycznie wymagają szczególnej ochrony.

Wdrożenie chmury w firmie jest wyzwaniem wymagającym eksperckiej wiedzy. W większości przypadków jedyną słuszną droga jest połączenie lokalnych rozwiązań z tymi dostępnymi globalnie. Na szczęście decydując się na współpracę z Oktawave i Plusem, nie jesteśmy w tym wszystkim pozostawieni sami sobie. Jak przebiega ten proces, wyjaśniła nam Pani Katarzyna Kulągowska z Plusa dla Biznesu:

Chmura to nie jest jeden wielki serwer – to zestaw klocków, które muszą do siebie pasować. W Plusie patrzymy na to jak na synergię narzędzi, które wzajemnie się napędzają. Pełna ścieżka wygląda tak: ocena → migracja → utrzymanie. Z jednej strony mamy gigantów, od których bierzemy gotowce: pocztę czy CRM. Z drugiej – chmury wyższego poziomu, gdzie budujemy unikalne, autorskie systemy, których nie kupisz w żadnym abonamencie. Łącząc je, wyciągamy to, co najlepsze: od gigantów bierzemy globalny zasięg, a z naszej lokalnej chmury – bezpieczeństwo danych w Polsce i niskie opóźnienia. Dodajemy do tego nasze doświadczenie oraz wsparcie ekspertów i naszego strategicznego partnera Oktawave. W praktyce? Twój system działa pewnie i stabilnie, ale serce biznesu bije tam, gdzie masz nad nim pełną kontrolę. To jest właśnie przewaga konwergencji – elastyczność bez kompromisów - Katarzyna Kulągowska, Plus dla Biznesu

Postaw na Plus Chmurę

Aby dowiedzieć się, jak optymalnie przejść na chmurę, warto skontaktować się z przedstawicielami Plusa dla Biznesu bezpośrednio poprzez stronę internetową. Eksperci, z którymi będziemy rozmawiali o przejściu na chmurę, nie tylko odpowiedzą na wszystkie pytania, ale też rozwieją wątpliwości, jakie mogą mieć na etapie planowania migracji dyrektorowie i szefowie działu IT.

Inżynierowie dobiorą optymalne i przyszłościowe narzędzia oraz pomogą opracować odpowiedni harmonogram wdrożenia, aby nie powodować jakichkolwiek przestojów w pracy. Zawczasu ustalą, w jakich obszarach warto zdecydować się na sprawdzone, ustandaryzowane i efektywne kosztowo rozwiązania od hyperscalerów, a w jakich lepsze będzie coś innego, spersonalizowanego.

W przypadku Plusa dla Biznesu usługa chmury hybrydowej świadczona jest we współpracy z ekspertami Oktawave, a partnerami technologicznymi są VMware by Broadcom, Red Hat, Microsoft, Amazon Web Services i Google Cloud. Pozwala to połączyć „butikowe podejście” z doświadczeniem największych gigantów świata nowych technologii - by nasza firma czerpała z tego maksymalne korzyści.

Piotr Grabiec 20.05.2026 17:00

Lokowanie produktu : Plus

