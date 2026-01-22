Zielona transformacja w wersji smart. Co daje IoT w biznesie?

Ładowanie...

Przemyślane zbieranie danych oraz ich późniejsze przetwarzanie pomaga firmom działać mądrzej. Rosnące ceny energii, coraz bardziej restrykcyjne regulacje prawne, takie jak unijne normy emisji gazów cieplarnianych, a także niestabilna sytuacja geopolityczna, zmuszają firmy do gruntownych zmian.

Wdrażanie ich w celu zrównoważonego zarządzania zasobami jest oczywiście sporym wyzwaniem - ale w szerszej perspektywie zwiększają konkurencyjność oraz pozwala uniknąć… dotkliwych kar finansowych. Ekologiczne podejście do biznesu może prowadzić również do zmniejszenia ilości niepotrzebnie przetracanej energii, a to się bezpośrednio przekłada na oszczędności.

Zielona transformacja, a biznes

Wielu szefom firm zielona transformacja kojarzy się dziś głównie z odnawialnymi źródłami energii, w tym takiej czerpanej z paneli i wiatraków, a także z segregowaniem odpadów - ale to tylko wierzchołek góry lodowej. Jej celem jest przekształcenie nie tylko pojedynczych instytucji, ale też miast, gospodarek i całych społeczeństw tak, by brały na siebie większą odpowiedzialność ekologiczną.

Ekologię z kolei można sprytnie połączyć z innowacyjnością, która również jest kluczowym elementem zielonej transformacji. Jednym ze sposobów ożenienia ich ze sobą jest wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań - i to nie tylko w zakresie samodzielnego generowania prądu. Warto postawić na czujniki, które są podpięte do Internetu Rzeczy.

Czym jest Internet Rzeczy, czyli IoT?

Internet Rzeczy, czyli z angielskiego Internet of Things, w skrócie IoT, to koncepcja, wedle której rozpoznawalne urządzenia elektroniczne mogą gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane. Powstała ona już w ubiegłym tysiącleciu, ale musieliśmy poczekać ładnych parę lat, aż możliwe będzie jej wdrożenie na szeroką skalę. Obecnie, dzięki rozwojowi nowoczesnych sieci komunikacyjnych, jest to możliwe i stosowane w licznych procesach automatyzacji oraz monitoringu.

Internet Rzeczy to nie pieśń przyszłości, to teraźniejszość

Wszelkiej maści czujniki IoT, odpowiednio rozmieszczone i koordynowane przez nowoczesny system informatyczny, nie tylko mają pozytywny wpływ na środowisko, ale mogą też zapewnić wymierne oszczędności. Dzięki nim jesteśmy też w stanie zapobiegać kryzysom, zanim te sparaliżują działanie firmy, w tym wynikającym z awarii instalacji energetycznej. Braki prądu to przykład sytuacji, która może poważnie zakłócić funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

IoT w praktyce

No ale tyle teorii, ale jak to można wykorzystać w praktyce? Wyobraź sobie sytuację, w której na przerwę idą jednocześnie wszyscy pracownicy w całym ogrom- nych biurowcu - wszystkie piętra jednocześnie. Każdy czajnik i ekspres podczas pracy tworzy zaś osobny pik zużycia energii.

Jeśli odpali się ich całą masę jednocześnie, to może doprowadzić to do przeciążenia obwodu - zwłaszcza jeśli jest on wspólny dla większej liczby gniazd niż przewiduje to projekt. Jeśli wybije to bezpieczniki, to nie ma jeszcze tragedii, ale jeśli do tego przepalą się przewody w ścianie, to robi się z tego większy problem.

Zbieranie danych to pierwszy krok - a ich sprytne przetwarzanie zwiększa konkurencyjność firmy

System oparty o IoT jest w stanie nie tylko dostrzec powtarzające się, ryzykowne sytuacje, ale też pomoże zarządzać obciążeniem tak, aby uniknąć przeciążeń i optymalnie rozłożyć zapotrzebowanie na energię. Dzięki informacjom zwrotnym z systemu możemy zidentyfikować źródło problemu i w porę zareagować - w tym konkretnym przypadku wyznaczając na przykład różne godziny przerw kawowych dla każdego piętra osobno.

Nowoczesne technologie umożliwiają również dostosowanie mocy zamówionej do rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstwa. Zrównoważone zarządzanie zasobami pozwala firmie zdalnie monitorować zużycie mediów użytkowych, w tym właśnie energii, by eliminować marnotrastwo, redukować koszty operacyjne i zapewniać ciągłość działania.

Jakie korzyści daje wdrożenie IoT w firmie?

Zarządzanie energią to tylko jeden z przykładów na wykorzystanie Internetu Rzeczy w celu połączenia proekologicznego podejścia z optymalizacją kosztów. W ten sam sposób możemy kontrolować ogrzewanie, by nie grzać niepotrzebnie pomieszczeń, w których nie jest to potrzebne - a czujnik otwarcia okien może wysłać sygnał do klimatyzacji, aby ta przerwała pracę.

W celu wdrożenia IoT w firmie warto skorzystać z pomocy sprawdzonego partnera, którym może być Plus dla Biznesu

Czujniki podpięte do sieci można wykorzystać również do sprawdzania parametrów gleby, w tym jej wilgotności, aby zaprogramować automatyczne włączanie zraszaczy. Z ich pomocą możemy również monitorować jakość powietrza, w tym w okolicy kominów, aby w porę dowiedzieć się, jeśli w fabryce coś poszło nie tak. Jeśli pomyślimy o tym wszystkim holistycznie, to widać jak na dłoni, że dbając o środowisko jesteśmy w stanie jednocześnie oszczędzać pieniądze.

Należy pamiętać też o tym, że IoT to już nie tylko koncepcja i pieśń przyszłości albo zwykłe gadżety - to rozwiązania będące dziś w zasięgu każdego, które realnie wspierają zieloną transformację. Każda mądra firma zaś wie, że bez pomiaru nie ma zarządzania, a Internet Rzeczy umożliwia jego prowadzenie w sposób ciągły i szczegółowy. Partnerem, który w przejściu tego wymagającego procesu modernizacji może pomóc, jest Plus dla Biznesu.

Eksperci firmy za sprawą innowacyjnych rozwiązań, w tym takich jak takich jak Narrowband IoT i CoolSense Med+, o których szerzej opowiem w kolejnych materiałach, pomogą twojej firmie w optymalizacji nie tylko systemów energetycznych, ale też ciepłowniczych oraz wodociągowych - i nie tylko. Więcej informacji na temat oferty Plusa dla Biznesu znajdziesz na odpowiedniej podstronie witryny internetowej operatora poświęconej rozwiązaniom z segmentu IoT.

Piotr Grabiec 22.01.2026 17:32

Lokowanie produktu : Plus

