Dziś nie wyobrażam sobie życia bez światłowodu. Ty też nie powinieneś

Ładowanie...

Wcześniej miałem okazję korzystać z wolnego połączenia bazującego na infrastrukturze telefonicznej. Nie ukrywam, że nie był to najszybszy internet - mogłem liczyć na ok. 7-megabitowy transfer. Taka wartość jeszcze 10 lat temu może była akceptowalna, ale dzisiaj? Zdecydowanie nie. Na szczęście infrastruktura sieciowa w Polsce stoi na bardzo wysokim poziomie i większość gospodarstw domowych ma możliwość podłączenia się do internetu światłowodowego.

Światłowód to stosunkowo tani sposób na wejście do świata rozrywki, nauki i pracy w domu

Dawniej dostęp do wolnego internetu dostarczanego na kablu telefonicznym kosztował mnie ponad 100 zł. Ogromna kwota, szczególnie gdy uświadomimy sobie stosunek jakości do ceny. Dziś znacznie taniej można korzystać ze światłowodu.

W Plusie mamy do dyspozycji trzy główne pakiety internetu światłowodowego:

do 300 Mb/s w cenie od 40 zł/mies. po rabatach;

do 600 Mb/s od 60 zł/mies. po rabatach;

do 1 Gb/s od 90 zł/mies. po rabatach.

Ceny uwzględniają rabat 5 zł za e-fakturę i 5 zł za marketingowe. W zależności od dostępnej infrastruktury oraz typu zabudowy cena może być wyższa o 20 zł/mies.

Najniższa i bazowa prędkość na poziomie 300 Mb/s dla wielu klientów będzie w zupełności wystarczająca. W bardzo dobrej cenie zapewnia szybki internet do podstawowych czynności - przeglądania witryn, grania w gry, oglądania VOD. Sam w domu mam jednak internet 600 Mb/s, który w mojej opinii zapewnia najlepszy stosunek ceny do możliwości.

Na stronie Plusa można łatwo sprawdzić dostępność usługi

Taki transfer pozwala mi wygodnie pracować zdalnie, gdy w tym samym czasie reszta członków rodziny może korzystać z internetu na innych urządzeniach: smartfonach, laptopach, telewizorach. Nikt nie ma poczucia, że połączenie zwalnia, nawet jeśli sieć jest silnie obciążona przez jednego z domowników (który np. pobiera duży plik lub ogląda swój ulubiony film w rozdzielczości 4K). Każdy u siebie na swoim urządzeniu zawsze ma szybki internet.

Nie muszę troszczyć się, czy mój internet sprosta wysokiemu obciążeniu. Wiem, że światłowód jest zawsze pewny i szybki - bazuje na przewodowej infrastrukturze, więc warunki atmosferyczne na niego nie wpływają. Mam też świadomość, że mogę na niego liczyć, gdy akurat go potrzebuję. Światłowód Plusa jest nielimitowany, więc nie trzeba się martwić o pozostałe gigabajty transferu. Dziś każdy może oczekiwać szybkiego łącza w swoim domu lub mieszkaniu. Zasięg światłowodu Plusa można sprawdzić na stronie internetowej operatora - wystarczy wpisać adres.

Światłowód to tylko jedna z usług domowych, które można mieć w swoim domu

Plus nie tylko zapewnia możliwość skorzystania ze światłowodu jako osobnej, pojedynczej usługi. Właściwie jest on bazą do stworzenia całego ekosystemu usług telekomunikacyjnych, z których będziemy korzystać na co dzień. Operator w swojej ofercie ma też Usługi Łączone, dzięki którym można dobierać abonamenty w różnych wersjach (S, M, L). Co można połączyć? Wiele rzeczy:

światłowód,

abonament komórkowy,

telewizję Polsat Box,

internet mobilny.

Łącząc oferty w Plusie, można realnie oszczędzić. Załóżmy, że chcemy wybrać oferty w planie M - światłowód 600 Mb/s oraz abonament komórkowy. Wtedy za dwie usługi zapłacimy łącznie 80 zł/mies. po rabatach (czyli właściwie jedna będzie nas kosztować 40 zł/mies. po rabacie), zamiast 120 zł/mies. po rabacie.

Gdyby tego było mało, wybierając abonament komórkowy w Usługach Łączonych, otrzymujemy większą paczkę gigabajtów - 180 GB zamiast 60 GB. Dla tych, którzy potrzebują więcej jest możliwość dopłaty 30 zł/mies. Wtedy wszystkie wybrane usługi można ulepszyć z wariantu M do L. Jeśli wybierzemy światłowód i abonament komórkowy, otrzymamy dostęp do sieci 1 Gb/s oraz abonamentu komórkowego z nielimitowanym internetem w cenie 110 zł/mies. po rabatach.

Dodam, że połączenie światłowodu i abonamentu to tylko jedna z możliwości. Tak naprawdę w ramach usług łączonych Plusa można wybrać wiele abonamentów jednocześnie.

Światłowód bez problemu obsłuży wiele innych rozrywkowych usług

Światłowód to przede wszystkim możliwość wygodnej pracy z domu. Natomiast po godzinach nie odmawiam sobie dobrego serialu czy gry online. Z dostępem do szybkiego internetu mogę oglądać filmy i seriale w rozdzielczości 4K na wielu urządzeniach w domu bez poczucia, że coś zwalnia lub zbyt długo się ładuje. Tak samo jest z grami online - odkąd mam światłowód w domu nie pamiętam kiedy ostatnio spotkałem się z tzw. lagami.

Jak można uzyskać tani dostęp do filmów i seriali? Plus po połączeniu co najmniej dwóch abonamentów (np. światłowodu i telewizji) daje możliwość dokupienia dostępu do streamingów w korzystnych cenach:

dwóch platform streamingowych za 30 zł/mies.;

czterech platform streamingowych za 60 zł/mies.

Do wyboru mamy różne serwisy VOD: HBO Max, Disney+, SkyShowtime, Polsat Box Go Premium dla fanów filmów i seriali oraz Polsat Box Go Sport dla tych, którzy wolą oglądać typowo sportowe treści - mecze piłki nożnej, siatkówki (której Plus jest oficjalnym sponsorem w Polsce), Formułę 1 i wiele innych. Siłą rozwiązania jest jego opłacalność - za usługi kupowane osobno bezpośrednio od dostawców musimy zapłacić więcej. Na szybkim światłowodzie Plusa wszystkie te serwisy będą działać w najlepszej możliwej jakości.

Poza tym w ofercie operatora możemy znaleźć ciekawe dodatki takie jak subskrypcja Apple One stworzona dla posiadaczy urządzeń Apple’a takich jak iPhone. Co zawiera ten abonament? Dostęp do kilku różnych usług: serwisu streamingowego Apple TV+ (do oglądania którego też przyda się szybki i stabilny internet), Apple Music będącego alternatywą dla Spotify, Apple Arcade zawierającego gry (pobieranie ich z szybkim światłowodem zajmie dosłownie chwilkę) czy dostęp do chmury iCloud+.

Apple One można wybrać w dwóch wariantach: dla jednej osoby za 39,99 zł/mies. i sześcioosobowej rodziny za 49,99 zł/mies. Usługa jest dostępna osobno lub z abonamentem komórkowym w Plusie (oraz w ramach usług łączonych operatora).

Więcej o Plusie przeczytasz na Spider's Web:

Albert Żurek 16.10.2025 13:14

Lokowanie produktu : Plus

Ładowanie...