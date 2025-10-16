  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Operatorzy

Dziś nie wyobrażam sobie życia bez światłowodu. Ty też nie powinieneś

Lokowanie produktu: Plus

Od ponad trzech lat jestem dumnym posiadaczem światłowodu w swoim domu. Nie potrafiłbym już z niego zrezygnować. To już nie tylko narzędzie. 

Albert Żurek
Plus światłowód

Wcześniej miałem okazję korzystać z wolnego połączenia bazującego na infrastrukturze telefonicznej. Nie ukrywam, że nie był to najszybszy internet - mogłem liczyć na ok. 7-megabitowy transfer. Taka wartość jeszcze 10 lat temu może była akceptowalna, ale dzisiaj? Zdecydowanie nie. Na szczęście infrastruktura sieciowa w Polsce stoi na bardzo wysokim poziomie i większość gospodarstw domowych ma możliwość podłączenia się do internetu światłowodowego.

Światłowód to stosunkowo tani sposób na wejście do świata rozrywki, nauki i pracy w domu

Dawniej dostęp do wolnego internetu dostarczanego na kablu telefonicznym kosztował mnie ponad 100 zł. Ogromna kwota, szczególnie gdy uświadomimy sobie stosunek jakości do ceny. Dziś znacznie taniej można korzystać ze światłowodu. 

W Plusie mamy do dyspozycji trzy główne pakiety internetu światłowodowego:

  • do 300 Mb/s w cenie od 40 zł/mies. po rabatach;
  • do 600 Mb/s od 60 zł/mies. po rabatach;
  • do 1 Gb/s od 90 zł/mies. po rabatach.

Ceny uwzględniają rabat 5 zł za e-fakturę i 5 zł za marketingowe. W zależności od dostępnej infrastruktury oraz typu zabudowy cena może być wyższa o 20 zł/mies.

Najniższa i bazowa prędkość na poziomie 300 Mb/s dla wielu klientów będzie w zupełności wystarczająca. W bardzo dobrej cenie zapewnia szybki internet do podstawowych czynności - przeglądania witryn, grania w gry, oglądania VOD. Sam w domu mam jednak internet 600 Mb/s, który w mojej opinii zapewnia najlepszy stosunek ceny do możliwości.

Na stronie Plusa można łatwo sprawdzić dostępność usługi

Taki transfer pozwala mi wygodnie pracować zdalnie, gdy w tym samym czasie reszta członków rodziny może korzystać z internetu na innych urządzeniach: smartfonach, laptopach, telewizorach. Nikt nie ma poczucia, że połączenie zwalnia, nawet jeśli sieć jest silnie obciążona przez jednego z domowników (który np. pobiera duży plik lub ogląda swój ulubiony film w rozdzielczości 4K). Każdy u siebie na swoim urządzeniu zawsze ma szybki internet.

Nie muszę troszczyć się, czy mój internet sprosta wysokiemu obciążeniu. Wiem, że światłowód jest zawsze pewny i szybki - bazuje na przewodowej infrastrukturze, więc warunki atmosferyczne na niego nie wpływają. Mam też świadomość, że mogę na niego liczyć, gdy akurat go potrzebuję. Światłowód Plusa jest nielimitowany, więc nie trzeba się martwić o pozostałe gigabajty transferu. Dziś każdy może oczekiwać szybkiego łącza w swoim domu lub mieszkaniu. Zasięg światłowodu Plusa można sprawdzić na stronie internetowej operatora - wystarczy wpisać adres. 

Światłowód to tylko jedna z usług domowych, które można mieć w swoim domu

Plus nie tylko zapewnia możliwość skorzystania ze światłowodu jako osobnej, pojedynczej usługi. Właściwie jest on bazą do stworzenia całego ekosystemu usług telekomunikacyjnych, z których będziemy korzystać na co dzień. Operator w swojej ofercie ma też Usługi Łączone, dzięki którym można dobierać abonamenty w różnych wersjach (S, M, L). Co można połączyć? Wiele rzeczy:

  • światłowód, 
  • abonament komórkowy,
  • telewizję Polsat Box,
  • internet mobilny.

Łącząc oferty w Plusie, można realnie oszczędzić. Załóżmy, że chcemy wybrać oferty w planie M - światłowód 600 Mb/s oraz abonament komórkowy. Wtedy za dwie usługi zapłacimy łącznie 80 zł/mies. po rabatach (czyli właściwie jedna będzie nas kosztować 40 zł/mies. po rabacie), zamiast 120 zł/mies. po rabacie. 

Gdyby tego było mało, wybierając abonament komórkowy w Usługach Łączonych, otrzymujemy większą paczkę gigabajtów - 180 GB zamiast 60 GB. Dla tych, którzy potrzebują więcej jest możliwość dopłaty 30 zł/mies. Wtedy wszystkie wybrane usługi można ulepszyć z wariantu M do L. Jeśli wybierzemy światłowód i abonament komórkowy, otrzymamy dostęp do sieci 1 Gb/s oraz abonamentu komórkowego z nielimitowanym internetem w cenie 110 zł/mies. po rabatach.

Dodam, że połączenie światłowodu i abonamentu to tylko jedna z możliwości. Tak naprawdę w ramach usług łączonych Plusa można wybrać wiele abonamentów jednocześnie. 

Światłowód bez problemu obsłuży wiele innych rozrywkowych usług

Światłowód to przede wszystkim możliwość wygodnej pracy z domu. Natomiast po godzinach nie odmawiam sobie dobrego serialu czy gry online. Z dostępem do szybkiego internetu mogę oglądać filmy i seriale w rozdzielczości 4K na wielu urządzeniach w domu bez poczucia, że coś zwalnia lub zbyt długo się ładuje. Tak samo jest z grami online - odkąd mam światłowód w domu nie pamiętam kiedy ostatnio spotkałem się z tzw. lagami.

Jak można uzyskać tani dostęp do filmów i seriali? Plus po połączeniu co najmniej dwóch abonamentów (np. światłowodu i telewizji) daje możliwość dokupienia dostępu do streamingów w korzystnych cenach:

  • dwóch platform streamingowych za 30 zł/mies.;
  • czterech platform streamingowych za 60 zł/mies.

Do wyboru mamy różne serwisy VOD: HBO Max, Disney+, SkyShowtime, Polsat Box Go Premium dla fanów filmów i seriali oraz Polsat Box Go Sport dla tych, którzy wolą  oglądać typowo sportowe treści - mecze piłki nożnej, siatkówki (której Plus jest oficjalnym sponsorem w Polsce), Formułę 1 i wiele innych. Siłą rozwiązania jest jego opłacalność - za usługi kupowane osobno bezpośrednio od dostawców musimy zapłacić więcej. Na szybkim światłowodzie Plusa wszystkie te serwisy będą działać w najlepszej możliwej jakości.

Poza tym w ofercie operatora możemy znaleźć ciekawe dodatki takie jak subskrypcja Apple One stworzona dla posiadaczy urządzeń Apple’a takich jak iPhone. Co zawiera ten abonament? Dostęp do kilku różnych usług: serwisu streamingowego Apple TV+ (do oglądania którego też przyda się szybki i stabilny internet), Apple Music będącego alternatywą dla Spotify, Apple Arcade zawierającego gry (pobieranie ich z szybkim światłowodem zajmie dosłownie chwilkę) czy dostęp do chmury iCloud+.

Apple One można wybrać w dwóch wariantach: dla jednej osoby za 39,99 zł/mies. i sześcioosobowej rodziny za 49,99 zł/mies. Usługa jest dostępna osobno lub z abonamentem komórkowym w Plusie (oraz w ramach usług łączonych operatora). 

Więcej o Plusie przeczytasz na Spider's Web:

Albert Żurek
16.10.2025 13:14
Lokowanie produktu: Plus
Tagi: InternetPlusŚwiatłowód
Najnowsze
12:55
NordVPN przecenia się o 75 proc. Jak kupować, to teraz
Aktualizacja: 2025-10-16T12:55:18+02:00
12:37
mObywatel zadziała za granicą. Europa w końcu dogoni Polskę
Aktualizacja: 2025-10-16T12:37:02+02:00
12:02
Nowa funkcja Google w Polsce. Twoje zdjęcia przemówią
Aktualizacja: 2025-10-16T12:02:54+02:00
10:55
Polski atom da prąd milionom Polaków. Zdradzili szczegóły
Aktualizacja: 2025-10-16T10:55:46+02:00
10:07
Apple nie potrafi zrobić nowego sprzętu. Męczy się jak startup z Kickstartera
Aktualizacja: 2025-10-16T10:07:59+02:00
9:42
Google ma funkcję dla nieogarów. Rzuci ci koło ratunkowe
Aktualizacja: 2025-10-16T09:42:50+02:00
9:13
Wyciek ze znanego sklepu z ubraniami. Już ostrzegają przed oszustwami
Aktualizacja: 2025-10-16T09:13:34+02:00
8:04
Koniec Messengera na komputery. Niecenzuralne słowa cisną się na usta
Aktualizacja: 2025-10-16T08:04:29+02:00
7:19
Historyczna zmiana w aparacie iPhone'a. Czekaliśmy latami
Aktualizacja: 2025-10-16T07:19:47+02:00
6:14
Odpalasz ChataGPT, a on zapyta o wiek. To nie może się udać
Aktualizacja: 2025-10-16T06:14:06+02:00
6:13
Dziecko nie popsuje ci Spotify. Plan rodzinny wreszcie ma sens
Aktualizacja: 2025-10-16T06:13:12+02:00
6:13
Wałkuje tak dobrze, że aż miło popatrzeć. iRobot Roomba Max 705 Combo
Aktualizacja: 2025-10-16T06:13:00+02:00
6:04
Polski Perun leci po raz trzeci w kosmos. To już nie przelewki
Aktualizacja: 2025-10-16T06:04:00+02:00
6:00
Twój nowy telefon dostanie nowe funkcje. Mam ochotę wywalić iPhone’a do kosza
Aktualizacja: 2025-10-16T06:00:00+02:00
21:04
Firefox dobija do czołówki. Wreszcie chce się zainstalować
Aktualizacja: 2025-10-15T21:04:40+02:00
20:09
Koniec wsparcia dla starszego Windowsa 11. Masz miesiąc
Aktualizacja: 2025-10-15T20:09:34+02:00
19:23
Ten laptop otworzysz i zamkniesz 25 tys. razy. I nic się nie stanie
Aktualizacja: 2025-10-15T19:23:18+02:00
19:04
Apple ma nowy garnek na głowę. Wyczuwam porażkę
Aktualizacja: 2025-10-15T19:04:21+02:00
18:33
Battlefield 6 - finalna recenzja. Fatalne mapy, świetna strzelanina
Aktualizacja: 2025-10-15T18:33:51+02:00
18:10
Unia bierze się za ładowarki. Zmiana, za którą podziękujesz
Aktualizacja: 2025-10-15T18:10:31+02:00
17:44
Rosyjski okręt podwodny wywołał alarm. NATO w gotowości
Aktualizacja: 2025-10-15T17:44:33+02:00
17:30
PlayStation 6 zagrożone. Następny Xbox będzie potężny
Aktualizacja: 2025-10-15T17:30:37+02:00
16:59
Do ceny MacBooka dolicz 300 zł. Wkurzysz się, gdy otworzysz pudełko
Aktualizacja: 2025-10-15T16:59:50+02:00
16:40
M5 to serce nowych Maców i iPadów. Apple mówi, czym miażdży konkurencję
Aktualizacja: 2025-10-15T16:40:35+02:00
16:23
Ile kasy za nowe iPady i MacBooki z M5? Mamy polskie ceny
Aktualizacja: 2025-10-15T16:23:25+02:00
16:20
Jest nowy MacBook Pro z M5. Apple znowu podniósł mi ciśnienie
Aktualizacja: 2025-10-15T16:20:18+02:00
15:49
Nowy iPad Pro jest potężny. Możesz wywalić komputer
Aktualizacja: 2025-10-15T15:49:52+02:00
15:16
Robią telefon wolny od inwigilacji. Apple i Google ich znienawidzą
Aktualizacja: 2025-10-15T15:16:16+02:00
14:35
PKP Intercity bije rekord. Śmieje się konkurencji w twarz
Aktualizacja: 2025-10-15T14:35:00+02:00
13:58
iPhone 17 wyparował ze sklepów. Gdzie go kupić - świeże info
Aktualizacja: 2025-10-15T13:58:41+02:00
13:14
Allegro ruszyło z nową promocją. Wystarczy szepnąć słówko
Aktualizacja: 2025-10-15T13:14:58+02:00
12:56
Były szef Intela nie owija w bawełnę. Żyjemy po uszy w bańce
Aktualizacja: 2025-10-15T12:56:23+02:00
12:15
Po cmentarzu kursuje nietypowy autobus. Nie szukaj kierowcy
Aktualizacja: 2025-10-15T12:15:53+02:00
11:55
Microsoft sprawia, że generowanie obrazków ma wreszcie sens. Co za jakość
Aktualizacja: 2025-10-15T11:55:18+02:00
11:16
Bank rozdaje Apple Watche. Biegiem, zanim się skończą
Aktualizacja: 2025-10-15T11:16:00+02:00
10:39
YouTube totalnie odświeża wygląd. Nie powiem, od razu lepiej
Aktualizacja: 2025-10-15T10:39:56+02:00
9:57
Listonosz na GPS-ie. Rząd mówi: za dużo byśmy wiedzieli
Aktualizacja: 2025-10-15T09:57:17+02:00
9:19
Składany Pixel nie wytrzymał testu. Wybuchł jak petarda
Aktualizacja: 2025-10-15T09:19:33+02:00
8:25
Apple potwierdza nowego MacBooka. Rozepnijcie portfele
Aktualizacja: 2025-10-15T08:25:09+02:00
8:05
Samsung z przytupem otwiera nowy rozdział. Apple przełyka ślinę
Aktualizacja: 2025-10-15T08:05:19+02:00