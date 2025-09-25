Jaki smartfon do oglądania filmów i seriali? Oto trzy modele na każdą kieszeń

Ładowanie...

Nie wiem, jak wy, ale ja czasami wolę wybrać stosunkowo niewielki (w porównaniu z telewizorem czy monitorem) ekran smartfona podczas oglądania treści. Tak naprawdę z większości serwisów VOD korzystam wyłącznie na swoim telefonie, mimo że mam duży, 65-calowy telewizor oraz komputer z monitorem 32 cali. Dlatego mam wiele do powiedzenia o telefonach do oglądania filmów i seriali. Wbrew pozorom nie zawsze większy oznacza lepszy.

W tym artykule skupię się na trzech modelach z różnych segmentów cenowych. Wybrałem propozycje różnych firm - nie tylko tych, które tworzą smartfony działające pod kontrolą Androida, ale też i iPhone’a. Wszystkie urządzania dostępne są w ofercie Plusa. Zacznijmy od najbardziej przystępnej cenowo propozycji.

motorola edge 60 fusion - smartfon dla każdego z zakrzywionym wyświetlaczem

Wybierając smartfona do oglądania filmów, powinniśmy zwracać uwagę przede wszystkim na trzy kwestie: wyświetlacz, zastosowany system głośników oraz pojemność akumulatora. Żeby wrażenia były możliwie najlepsze, ekran powinien zostać wykonany w technologii OLED oraz pracować z wysoką rozdzielczością - co najmniej FullHD+.

Dlatego osobiście odradzałbym spoglądanie w stronę smartfonów z wyświetlaczami LCD, które oferują znacznie gorszą jakość obrazu: niższy kontrast (zamiast prawdziwych czerni widzimy szarość), gorzej odwzorowane kolory czy mniejszą jasność. W motoroli edge 60 fusion producent zastosował 6,67-calowy panel pOLED o świetnych parametrach:

HDR10+,

100-procentowego pokrycia przestrzeni barw DCI-P3;

10-bitowe kolory, możliwość reprodukcji ponad miliarda odcieni barw;

częstotliwość odświeżania do 120 Hz;

rozdzielczość 2712 x 1220 pikseli;

wysoka jasność szczytowa 4500 nitów.

Te kwestie są niezwykle istotne podczas oglądania filmów i seriali - możemy mieć pewność, że jakość ekranu tego modelu stoi na wysokim poziomie. Dodam również, że panel motoroli edge 60 fusion jest zakrzywiony na wszystkich czterech stronach. To sprawia, że telefon prezentuje się znacznie nowocześniej i drożej.

Co natomiast z głośnikami tego modelu? Te reprezentują bardzo dobry poziom: producent zastosował system stereo (dwóch głośników) z certyfikatem Dolby Atmos. Oprócz tego urządzenie zostało wyposażone w duży akumulator 5200 mAh ze wsparciem ładowania 68 W i waży tylko 178 g. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ im niższa waga, tym wygodniej trzymać sprzęt w dłoniach przez dłuższy czas.

Sprzęt można kupić wraz z abonamentem w Plusie w cenie 1699 zł (1 zł na start + 12 rat po 141,50 zł/mies.).

iPhone 17 - najtańszy z najnowszych smartfonów Apple’a

Kolejną ciekawą propozycją smartfonów do oglądania filmów i seriali jest najnowszy iPhone 17. Mam na myśli najbardziej podstawowy model z tegorocznej serii sztandarowców Apple’a. To jednocześnie bardzo zaawansowany sprzęt, który może pochwalić się nowym ekranem o podwyższonej częstotliwości odświeżania do 120 Hz. Wyświetlacz w tym smartfonie wyróżnia się:

technologią Super Retina XDR (jest to panel OLED);

przekątną 6,3 cala;

rozdzielczością 1206 x 2622 pikseli;

wsparciem HDR;

wysokim kontrastem 2000000:1;

obsługą szerokiego pokrycia barw DCI-P3;

jasnością typową 1000 nitów i szczytową 3000 nitów;

dodatkową powłoką antyrefleksyjną.

W podstawowym smartfonie Apple’a jeszcze nigdy nie było tak dopracowanego wyświetlacza. Niech przekątna 6,3 cala was nie zmyli - to wcale nie jest mały ekran, a taki rozmiar sprzyja oglądaniu treści różnego rodzaju. Apple ma w zwyczaju implementować możliwie najlepsze ekrany w swoich urządzeniach, więc w tym przypadku nie będzie inaczej.

Dużym atutem ekranu iPhone’a 17 jest dodatkowa powłoka antyrefleksyjna, której w smartfonach Apple’a wcześniej nie było. Takie rozwiązanie powinno sprawić, że na ekranie użytkownik zobaczy mniej odbić, szczególnie w pełnym słońcu i jasnym pomieszczeniu. Dzięki temu oglądanie filmów i seriali poza domem na świeżym powietrzu również powinno być wygodniejsze - głównie w porównaniu z innymi smartfonami bez powłoki antyrefleksyjnej.

iPhone 17 i iPhone 16

Co jeszcze trzeba wiedzieć o iPhonie 17? W urządzeniu nie zabrakło dwóch głośników pracujących w konfiguracji stereo. Smartfony Apple’a są znane z tego, że oferują jedną z najlepszych, jak nie najlepszą jakość dźwięku spośród wszystkich smartfonów. Na co dzień sam korzystam z iPhone’a do oglądania wideo, więc wiem, co mówię.

Akumulator w tym modelu również sprzyja długim godzinom odtwarzania filmów i seriali. Producent uważa, że ten model jest w stanie strumieniować wideo przez 27 godzin na jednym ładowaniu. Ten wynik naprawdę robi wrażenie. Podstawowego iPhone 17 można kupić w wygodnych 36 ratach również w Programie Plus Wymiana, w którym po spłaceniu 24 rat z 36 możemy kupić nowego iPhona bez konieczności płacenia ostatnich 12 rat. Plus, jako jedyny operator na rynku, stworzył abonament specjalnie dla iPhone'a z usługami Apple One. W ten sposób w jednej opłacie abonamentowej mamy Internet bez limitu i Apple TV+, Apple Music, Arcade i iCloud+.

Apple One można również dobrać łącząc dwie usługi np. abonament komórkowy i internet światłowodowy. Usługi łączone w Plusie przynoszą oszczędności.

Samsung Galaxy Z Flip7 - składany smartfon, który jest mały i duży jednocześnie

Dla tych, którzy mogą wydać trochę więcej na smartfona do oglądania filmów i seriali polecałbym Samsung Galaxy Z Flip7. Po rozłożeniu może pochwalić się dużym, aż 6,9-calowym wyświetlaczem Dynamic AMOLED 2X. Jest to panel charakteryzujący się:

wysoką częstotliwością odświeżania do 120 Hz,

rozdzielczością 1080 x 2520 pikseli,

obsługą HDR10+,

jasnością szczytową do 2600 nitów;

wysokim kontrastem;

bogatym pokryciem przestrzeni barw DCI-P3.

Ciekawą opcją w tym urządzeniu jest możliwość częściowego złożenia ekranu podczas odtwarzania treści. Do czego może się to przydać?

Osobiście widzę dwie możliwości: oglądanie filmów i seriali na telefonie w pozycji poziomej i pionowej. W tej pierwszej wykorzystamy mechanizm składania do postawienia go na dłuższej krawędzi. W drugiej natomiast możemy ustawić sprzęt w trybie przypominającym małego laptopa i uruchomić film na połówce ekranu. Oba warianty nie wymagają od użytkownika trzymania telefonu!

Samsung Galaxy Z Flip 7 został wyposażony w dobry zestaw podwójnych głośników wspierających standard Dolby Atmos. Mimo że jest to składany smartfon, producent zastosował w nim niezły akumulator o pojemności 4300 mAh. Samsung uważa, że sprzęt na jednym ładowaniu ma działać nawet do 31 godzin odtwarzania wideo.

Ile kosztuje najnowszy składany telefon Samsung? Za Galaxy Z Flip7 5G 12/256GB domyślnie zapłacilibyśmy 4999 zł, natomiast w Plusie obecnie można skorzystać z Programu Plus odkup (przynosząc stare urządzenie do salonu), aby obniżyć cenę tego modelu do 4499 zł. To aż 500 zł różnicy!

Żeby mieć co oglądać na smartfonach, warto rozważyć usługi łączone Plusa ze streamingami

Smartfon do oglądania filmów i seriali wybrany? Jeszcze trzeba pomyśleć, gdzie będziemy oglądać te wszystkie treści. Do dyspozycji mamy wiele platform streamingowych m.in. Disney+, SkyShowtime, HBO Max. Świetnym sposobem na uzyskanie taniego dostępu do tych platform są usługi łączone w Plusie.

Rozwiązanie działa tak, że klient może wybrać kilka usług: np. abonament komórkowy i światłowód w znacznie niższej cenie, niż gdyby kupował usługi osobno. Ale to nie wszystko, ponieważ po połączeniu co najmniej dwóch abonamentów jest możliwość dokupienia dostępu do streamingów w korzystnych cenach:

dwie platformy streamingowe - 30 zł/mies.

cztery platformy streamingowe - 60 zł/mies.

Do wyboru klient ma: HBO Max, Disney+, SkyShowtime, Polsat Box Go Sport lub Polsat Box Go Premium. Dodam, że sam dostęp do platformy HBO Max kosztuje 30 zł/mies., a tutaj możemy jeszcze dobrać kolejny serwis w tej samej cenie. To zdecydowanie się opłaca, szczególnie jeśli często oglądacie filmy i seriale.

Obrazek główny: Alex Photo Stock / Shutterstock.com

Albert Żurek 25.09.2025 11:11

Lokowanie produktu : Plus

Ładowanie...