REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Motoryzacja

CPK przekroczył punkt bez odwrotu. Terminal zacznie wyrastać z ziemi

CPK dostał jedną z najważniejszych decyzji administracyjnych w całym procesie inwestycyjnym. Po rozpatrzeniu odwołań decyzja lokalizacyjna dla lotniska w Baranowie stała się ostateczna, a spółka zapowiada, że już we wrześniu ruszą prace związane z budową fundamentów terminala pasażerskiego.

Marcin Kusz
Lotnisko CPK z ostateczną decyzją. Fundamenty ruszą we wrześniu
REKLAMA

Decyzja lokalizacyjna dla nowego lotniska zapadła 8 stycznia 2025 r. i dotyczy obszaru 2585 hektarów przeznaczonych pod sam port lotniczy oraz część węzła kolejowego. Teren rozkłada się na trzy gminy: Baranów, Wiskitki i Teresin, czyli w pasie między Warszawą a Łodzią, gdzie od lat mówiło się o potrzebie odciążenia stołecznego Okęcia. Teraz, po rozpatrzeniu wszystkich odwołań, dokument zyskał walor ostateczności. To już nie jest plan ani wizja. To decyzja, od której nie ma dalszego odwrotu na drodze administracyjnej.

Oznacza to, że inwestycja przeszła przez jeden z kluczowych filtrów administracyjnych. Taka decyzja nie jest jeszcze oczywiście końcem całej ścieżki formalnej, ale wyznacza teren i pozwala przechodzić do kolejnych etapów przygotowań oraz robót. Dla projektu tej skali to moment, w którym polityczne deklaracje zaczynają zamieniać się w procedury, harmonogramy i konkretne prace w terenie.

REKLAMA

CPK podkreśla, że już we wrześniu 2026 r. mają ruszyć prace przy fundamentach terminala pasażerskiego. To moment, w którym lotnisko przestaje być wyłącznie projektem inżynieryjnym, a zaczyna materializować się jako miejsce dla ludzi. Terminal to serce przyszłego portu. Bez niego lotnisko to tylko pasy startowe, drogi kołowania i techniczne zaplecze – imponujące, ale puste. Z terminalem całość zaczyna przypominać rzeczywisty węzeł obsługi pasażerów. Miejsce, gdzie ktoś wysiądzie z pociągu, przejdzie przez odprawę i poleci dalej.

Port Polska ma ruszyć w 2032 r.

Program inwestycyjny Port Polska zakłada budowę centralnego lotniska, które ma przejąć rolę największego węzła lotniczego kraju i współpracować z nową infrastrukturą kolejową. Według obecnego harmonogramu budowa lotniska ma rozpocząć się w 2026 r., w 2031 r. port ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. zostać oddany do użytku.

REKLAMA

To nadal ambitny kalendarz, bo CPK nie jest zwykłym lotniskiem regionalnym. To inwestycja obejmująca terminal, drogi startowe, infrastrukturę techniczną, układ drogowy, kolejowy i całe zaplecze operacyjne. Każdy z tych elementów ma własne postępowania, uzgodnienia, wykonawców i ryzyka.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Ostateczna decyzja lokalizacyjna nie eliminuje oczywiście wszystkich wyzwań związanych z realizacją inwestycji, jednak precyzyjnie określa lokalizację lotniska oraz granice terenu objętego przedsięwzięciem. Bez takiego rozstrzygnięcia przejście do fazy wykonawczej w skali adekwatnej do wymogów projektu nie byłoby możliwe.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Marcin Kusz
20.05.2026 06:51
Tagi: CPKLotniskaSamoloty
REKLAMA
Najnowsze
6:41
Elon Musk mówi użytkownikom X: "płać albo milcz". Są nowe limity
Aktualizacja: 2026-05-20T06:41:00+02:00
6:31
Internet z kosmosu ma swój brudny sekret. Rośnie nad naszymi głowami
Aktualizacja: 2026-05-20T06:31:00+02:00
6:21
Afryka pęka nie tam, gdzie patrzyliśmy. Znaleźli ukryty szew Ziemi
Aktualizacja: 2026-05-20T06:21:00+02:00
6:11
Monitor LG właśnie przestawił wajchę w stronę absurdu. Tego dobrego
Aktualizacja: 2026-05-20T06:11:00+02:00
21:27
Sony ubrało kultowe słuchawki w luksus. Cena boli
Aktualizacja: 2026-05-19T21:27:17+02:00
20:44
Apple pokazuje, jak powinien działać smartfon. Niech inni skopiują
Aktualizacja: 2026-05-19T20:44:14+02:00
19:54
Jest sposób na YouTube Premium za darmo. Bez dopłat, ale z jednym warunkiem
Aktualizacja: 2026-05-19T19:54:13+02:00
19:47
Internet zaleją sztuczne filmy. Google wymyślił wideo na nowo
Aktualizacja: 2026-05-19T19:47:58+02:00
19:46
Google wywraca wyszukiwarkę do góry nogami. Po 25 latach czas zmienić nawyki
Aktualizacja: 2026-05-19T19:46:30+02:00
19:46
Google odpala potwora. Gemini 3.5 to nokaut dla ChatGPT
Aktualizacja: 2026-05-19T19:46:04+02:00
18:56
Nie jeden, a dwa nowe Galaxy Z Fold. Znamy specyfikacje
Aktualizacja: 2026-05-19T18:56:14+02:00
17:53
Surface’owy biały kruk zaginął w serwisie. Microsoft milczy, internet się gotuje
Aktualizacja: 2026-05-19T17:53:09+02:00
17:28
Twój telewizor TCL odżyje. Ważna aktualizacja
Aktualizacja: 2026-05-19T17:28:06+02:00
17:14
Łatwiej odzyskasz zgubione rzeczy. Koniec z absurdalnym limitem 3 dni
Aktualizacja: 2026-05-19T17:14:12+02:00
16:42
W Zakopanem odpalają tryb premium. "Najbardziej luksusowy hotel w górach"
Aktualizacja: 2026-05-19T16:42:10+02:00
16:33
Prezent na Dzień Matki, ale z sensem. Masażery z rabatami do 150 zł
Aktualizacja: 2026-05-19T16:33:00+02:00
16:00
5 pytań Sokratesa: skuteczna obrona przed manipulacją
Aktualizacja: 2026-05-19T16:00:00+02:00
15:34
Wysłali w kosmos niezwykłą sondę. "Zobaczymy zbroję Ziemi walczącą ze Słońcem"
Aktualizacja: 2026-05-19T15:34:31+02:00
13:59
150 tys. zł za świetny pomysł. Projekt zostaje z Tobą
Aktualizacja: 2026-05-19T13:59:10+02:00
13:32
Jeden robot ma wizje, drugi uwalnia zapachy. Takie są nowości od eufy
Aktualizacja: 2026-05-19T13:32:22+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA