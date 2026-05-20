CPK przekroczył punkt bez odwrotu. Terminal zacznie wyrastać z ziemi

Decyzja lokalizacyjna dla nowego lotniska zapadła 8 stycznia 2025 r. i dotyczy obszaru 2585 hektarów przeznaczonych pod sam port lotniczy oraz część węzła kolejowego. Teren rozkłada się na trzy gminy: Baranów, Wiskitki i Teresin, czyli w pasie między Warszawą a Łodzią, gdzie od lat mówiło się o potrzebie odciążenia stołecznego Okęcia. Teraz, po rozpatrzeniu wszystkich odwołań, dokument zyskał walor ostateczności. To już nie jest plan ani wizja. To decyzja, od której nie ma dalszego odwrotu na drodze administracyjnej.

Oznacza to, że inwestycja przeszła przez jeden z kluczowych filtrów administracyjnych. Taka decyzja nie jest jeszcze oczywiście końcem całej ścieżki formalnej, ale wyznacza teren i pozwala przechodzić do kolejnych etapów przygotowań oraz robót. Dla projektu tej skali to moment, w którym polityczne deklaracje zaczynają zamieniać się w procedury, harmonogramy i konkretne prace w terenie.

CPK podkreśla, że już we wrześniu 2026 r. mają ruszyć prace przy fundamentach terminala pasażerskiego. To moment, w którym lotnisko przestaje być wyłącznie projektem inżynieryjnym, a zaczyna materializować się jako miejsce dla ludzi. Terminal to serce przyszłego portu. Bez niego lotnisko to tylko pasy startowe, drogi kołowania i techniczne zaplecze – imponujące, ale puste. Z terminalem całość zaczyna przypominać rzeczywisty węzeł obsługi pasażerów. Miejsce, gdzie ktoś wysiądzie z pociągu, przejdzie przez odprawę i poleci dalej.

Port Polska ma ruszyć w 2032 r.

Program inwestycyjny Port Polska zakłada budowę centralnego lotniska, które ma przejąć rolę największego węzła lotniczego kraju i współpracować z nową infrastrukturą kolejową. Według obecnego harmonogramu budowa lotniska ma rozpocząć się w 2026 r., w 2031 r. port ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. zostać oddany do użytku.

To nadal ambitny kalendarz, bo CPK nie jest zwykłym lotniskiem regionalnym. To inwestycja obejmująca terminal, drogi startowe, infrastrukturę techniczną, układ drogowy, kolejowy i całe zaplecze operacyjne. Każdy z tych elementów ma własne postępowania, uzgodnienia, wykonawców i ryzyka.

Ostateczna decyzja lokalizacyjna nie eliminuje oczywiście wszystkich wyzwań związanych z realizacją inwestycji, jednak precyzyjnie określa lokalizację lotniska oraz granice terenu objętego przedsięwzięciem. Bez takiego rozstrzygnięcia przejście do fazy wykonawczej w skali adekwatnej do wymogów projektu nie byłoby możliwe.

Marcin Kusz 20.05.2026 06:51

