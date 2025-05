CPK jak panna na wydaniu. Spółka szuka pomocy w finansowaniu

Jeśli CPK zostanie wybudowany w takich założeniach, jakie znamy obecne, będzie to projekt, który z całą pewnością zmieni codzienność Polaków. Pozwoli znacznie szybciej podróżować pomiędzy największymi miastami i sprawi, że będziemy mieć do dyspozycji znacznie więcej połączeń kolejowych oraz lotniczych. Warto śledzić wszystko, co związane z CPK, bo port może naprawdę zmienić nasze codzienne życie.