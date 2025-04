Budowa CPK ruszyła. Tak będzie przebiegać

Inwestycja CPK w Łodzi to element infrastruktury strategicznej, który stanowi też ogromny impuls dla regionu łódzkiego i dobrą wiadomość dla mieszkańców. Tunel dalekobieżny CPK jest kluczowym elementem trasy KDP, która zbliży Warszawę do Łodzi i umożliwi realizację połączeń kolejowych z prędkością do 350 km/h, co przełoży się na bezkonkurencyjne czasy przejazdów nie tylko między tymi miastami, ale też np. do Poznania i Wrocławia. Inwestycja CPK jest ściśle skoordynowania z budową tunelu aglomeracyjnego PKP PLK, który usprawni przejazd między dzielnicami Łodzi - mówi Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. CPK.