Pociągi przetną miasto na pół. Prezydent ma lepszy pomysł

Spółka CPK przekonuje, że takie rozwiązanie sprawdza się we Francji i Hiszpanii. Np. do Le Mans dziennie nie wjeżdża 35 par pociągów TGV, korzystając z kolejowej obwodnicy, ale i tak miasto odwiedza 21 par pociągów niższej kategorii. Podano też przykład Saragossy, piątego co do wielkości miasta w Hiszpanii. Liczba par szybkich pociągów jadących po jego obrzeżach to 15, a zjeżdżających do centrum – 30.