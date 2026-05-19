Jest sposób na YouTube Premium za darmo. Bez dopłat, ale z jednym warunkiem

Google w ramach dzisiejszego wydarzenia I/O 2026 pokazał mnóstwo zmian w swoich usługach, takich jak Gemini czy wyszukiwarka, skupiając się głównie na sztucznej inteligencji. Przygotował też zmiany dla YouTube’a oraz opcję na uzyskanie abonamentu YouTube Premium Lite bez płacenia za niego.

YouTube Premium Lite za darmo? To możliwe

Google postanowił rozszerzyć swoją subskrypcję Google AI Pro, która obejmuje dostęp do 5 TB przestrzeni na pliki w chmurze (Dysk Google, Zdjęcia, Gmail) oraz priorytetową obsługę najlepszych modeli sztucznej inteligencji: Gemini 3.1 Pro, Nano Banana Pro, Veo 3.1 Lite. Abonament kosztujący 97,99 zł/mies. od teraz gwarantuje dostęp do usługi YouTube Premium Lite w cenie.

YouTube Premium Lite to subskrypcja o wartości 17,99 zł/mies., która usuwa większość reklam z YouTube’a. W odróżnieniu od droższego abonamentu YouTube Premium o wartości 29,99 zł/mies., wariant Lite zawiera reklamy w treściach muzycznych oraz krótkich materiałach Shorts. Dla tych, którzy po prostu oglądają klasyczne youtube’owe treści (vlogi, gry czy streamy), jest to dobra opcja, ponieważ kosztuje 12 zł/mies. mniej, co daje 144 zł w skali roku w porównaniu z klasycznym Premium.

W ostatnim czasie YouTube Premium Lite został też ulepszony o możliwości z wyższego planu: pobierania materiałów i oglądania ich w trybie offline, a także słuchania materiałów przy wygaszonym ekranie lub podczas korzystania z innej aplikacji w trybie obraz w obrazie. W przypadku YouTube Premium Lite tracimy jednak dostęp do aplikacji YouTube Music Premium bez reklam czy funkcji wznawiania oglądania w momencie, w którym je przerwaliśmy.

Wcześniej YouTube Premium był dostępny w subskrypcji AI Ultra... za 1230 zł

Od teraz posiadacze subskrypcji Google AI Pro za 98 zł/mies. otrzymają dostęp do abonamentu YouTube Premium Lite w cenie tej subskrypcji. Bez dodatkowych opłat. Google od czasu do czasu uruchamia też promocje zakładające możliwość skorzystania z abonamentu AI Pro za darmo – pod koniec ubiegłego roku usługa została udostępniona studentom na 12 miesięcy bez opłat.

Ci, którzy skorzystali z tamtej promocji, mogą liczyć także na dodatkowe usprawnienie. Natomiast osoby, które normalnie płacą za subskrypcję AI Pro każdego miesiąca, aby uzyskać lepszy dostęp do AI, od teraz również mogą liczyć na YouTube Premium Lite. To szczególnie dobra informacja, biorąc pod uwagę, że cena usługi się nie zmieniła, a sam pakiet został wzbogacony o nową usługę.

YouTube z funkcją rozmowy już niebawem

Google również ogłosił, że udostępnił funkcję Ask YouTube, polegającą na zadawaniu pytań sztucznej inteligencji. Narzędzie stanowi ulepszoną funkcję wyszukiwania filmów na podstawie poleceń tekstowych. Zamiast słów kluczowych będzie można stosować bardziej naturalne pytania, takie jak "jak nauczyć się gry na pianinie" czy "jak wymienić żarówkę w samochodzie".

Rozwiązanie początkowo jest dostępne w USA, ale z czasem ma zostać rozszerzone na cały świat. Z opcji skorzystają tylko posiadacze abonamentu YouTube Premium.

Albert Żurek 19.05.2026 19:54

