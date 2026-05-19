W Zakopanem odpalają tryb premium. "Najbardziej luksusowy hotel w górach"

A konkretnie to jej blask zostanie przywrócony. Jak donosi branżowy portal Hotelarz, właścicielem zakopiańskiej nieruchomości został Józef Wojciechowski - założyciel i główny udziałowiec firmy J.W. Construction. Wartość transakcji to według nieoficjalnych informacji 36 mln zł.

- Chcemy, żeby był to najbardziej luksusowy hotel w górach – mówi o byłym Imperialu w rozmowie z "Hotelarzem" Józef Wojciechowski.

Prace mają rozpocząć się lada moment, a sama budowa potrwa dwa lata. Na gości czekać będzie 130 pokoi.

"Gazeta Krakowska" przypomina, że początki obiektu to lata 20. XX w. W latach 30. dawny Imperial "uchodził za absolutny szczyt luksusu i nowoczesności". W każdym z pokoi była bieżąca woda oraz centralne ogrzewanie.

Po II wojnie światowej obiekt gościł polskich skoczków narciarskich czy biegaczy. W 2013 r. budynek położony nieopodal Wielkiej Krokwi został zamknięty ze względu na zły stan techniczny. W 2019 r. coraz bardziej niszczejący obiekt wykupiła za 14,1 mln zł spółka należąca do inwestora Artura Koziei. Plany wówczas były ambitne, ale spełzły na panewce.

To nie jedyna nadchodząca luksusowa inwestycja, za którą stoi Józef Wojciechowski. W ubiegłym roku J.W. Construction podpisał umowę z Marriott International na wprowadzenie marki JW Marriott do Polski.

W komunikacie zaznaczano, że transakcja "potwierdza silny potencjał wzrostu dla segmentu luksusowych hoteli w Polsce"

JW Marriott Hotel Kraków, pięciogwiazdkowy hotel w zrewitalizowanym budynku dawnej siedziby PKO BP, zaoferuje 120 pokoi.

- Przyszły JW Marriott Hotel będzie zlokalizowany w ścisłym centrum, w bliskiej odległości od starówki, Zamku Królewskiego na Wawelu oraz znanej na całym świecie zabytkowej dzielnicy żydowskiej Kazimierz. Sam obiekt to prawdziwa perła architektoniczna z ogromną wartością historyczną. Wybudowany w 1925 roku jako siedziba banku PKO stał się wizytówką Krakowa - opisywał miliarder.

Adam Bednarek 19.05.2026 16:42

