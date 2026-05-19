Kindle stanie się nieśmiertelny dzięki UE. Amazon już się przygotowuje

Amazon najwyraźniej przygotowuje Kindle'e na nowe unijne przepisy dotyczące naprawialności elektroniki. Najnowszy przeciek wskazuje, że firma może umożliwić wymianę baterii przez użytkownika.

Malwina Kuśmierek
Amazon chce umożliwić wymianę baterii w czytnikach Kindle
Czytniki e-booków to jedne z nielicznych urządzeń elektronicznych, które można z czystym sumieniem kupić na lata. Nawet po zakończeniu wsparcia producenta, czytniki wciąż są w pełni funkcjonalnymi urządzeniami i zabić je może jedynie użytkownik lub degradacja baterii. Jednak jeżeli najnowsza plotka się potwierdzi, czytniki Amazonu będzie w stanie zabić jedynie użytkownik.

Amazon pracuje nad oficjalnym wsparciem wymiany baterii Kindle'a

Jak poinformował użytkownik forum MobileRead, jhowell, w najnowszej wersji oprogramowania Kindle oznaczonego numerem 5.19.4 odkryto fragmenty tekstu interfejsu sugerujące, że Amazon może wprowadzić do swojego czytnika możliwość wymiany baterii.

Odkryte przez jhowella fragmenty tekstu to komunikaty systemowe dotyczące wykrycia nieautoryzowanej baterii w urządzeniu. Co prawda nie potwierdzają, że Amazon zamierza wprowadzić na rynek w pełni naprawialne urządzenia Kindle, ale ich treść sugeruje, że coś jest na rzeczy.

"Ta bateria nie została rozpoznana i może nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Ładowanie zostało ograniczone w celu ochrony urządzenia."

"Aby przywrócić urządzeniu pierwotną wydajność, zalecamy zainstalowanie baterii zgodnej ze specyfikacjami Amazon."

"Przejdź do sekcji Ustawienia > Opcje urządzenia > Bateria, aby uzyskać wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów z baterią oraz pomoc techniczną."

"Zeskanuj poniższy kod QR, aby kupić zestaw do wymiany baterii i zapoznać się z instrukcją wymiany."

Nie można przejść obojętnie wobec faktu, że został mniej niż rok do obowiązywania nowego unijnego prawa, w myśl którego urządzenia wprowadzone do sprzedaży na rynku europejskim po lutym 2027 muszą mieć konstrukcję umożliwiającą samodzielną wymianę baterii. Przepisy mają na celu ułatwienie naprawy sprzętu elektronicznego i doprowadzenie do ogólno pojętej redukcji elektrośmieci.

Czytniki e-booków to również jedna z kategorii, w przypadku której najłatwiej jest uzasadnić potrzebę zapewnienia możliwości naprawy, ponieważ użytkownicy zazwyczaj używają ich przez wiele lat. W przeciwieństwie do telefonów, rzadko ma się powód, by wyrzucać stary czytnik. Najczęściej do kosza trafiają już niemożliwe do naprawy urządzenia, w tym ofiary śmierci baterii.

Zdanie "Zeskanuj poniższy kod QR, aby kupić zestaw do wymiany baterii i zapoznać się z instrukcją wymiany" sugeruje, że Amazon przy wymianie baterii w Kindlach może zainspirować się programem samoobsługowej naprawy Apple'a. W ramach niego doświadczeni i pewni swoich umiejętności klienci mogą samodzielnie zamówić części wymienne i z pomocą materiałów informacyjnych Apple'a wymienić uszkodzony element iPhone'a, iPada czy komputera Mac. Nadal jednak program odstrasza laików, którzy wciąż wolą powierzyć serwisowanie profesjonalistom.

Mimo to oficjalne wsparcie wymiany baterii nadal stanowiłaby znaczącą zmianę dla Kindle'ów. Bowiem Amazon będzie musiał projektować wszystkie przyszłe modele z założeniem, że użytkownik będzie mógł je otworzyć i przy nich majstrować. A to oznacza odejście od filozofii zamkniętego urządzenia, którego naprawa dotychczas była domeną serwisów i najbardziej zdeterminowanych majsterkowiczów.

Zdjęcie główne: Kittyfly / Shutterstock

Malwina Kuśmierek
19.05.2026 09:10
Tagi: AmazonBaterieKindlenaprawaUnia Europejska
