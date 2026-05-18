Prezes wielkiej firmy przyznał, po co mu AI. Pracownicy nie są zachwyceni

Marc Benioff, szef Salesforce, powiedział, że używa sztucznej inteligencji w Slacku do sprawdzania, co dzieje się w firmie, w tym także tego, z czego niezadowoleni są pracownicy. To nie jest już futurystyczna wizja biura pod nadzorem algorytmów. To nowy etap pracy w firmowych komunikatorach, gdzie każda wiadomość – nawet ta rzucona mimochodem na prywatnym kanale – może stać się częścią większej analizy. I nawet jeśli intencje są czysto menedżerskie, to granica między troską o atmosferę a inwigilacją robi się niepokojąco cienka.

Prezes pyta AI, co boli jego firmę

Benioff w podcaście All-In opisał Slacka nie tylko jako narzędzie do rozmów, lecz jako system, który może powiedzieć kierownictwu więcej o firmie niż tradycyjne raporty. Według jego wypowiedzi Slackbot może odpowiadać na pytania dotyczące najważniejszych transakcji, decyzji, problemów operacyjnych i nastrojów pracowników.

Największe emocje (i to wcale nie pozytywne) budzi jednak pytanie, czym pracownicy są zdenerwowani, na co narzekają, co ich gryzie. Dla zarządu to może wyglądać jak spełnienie menedżerskiego marzenia. Koniec z czekaniem na anonimową ankietę, której i tak nikt nie wypełnia szczerze. Koniec z raportami HR pisanymi tak, by nikogo nie urazić. Wystarczy zapytać agenta AI, który w kilka sekund przeszukuje firmową pamięć – wszystkie kanały, grupy i prywatne wiadomości – i wyciąga wzorce z rozmów. Elegancko, szybko, bez filtrów. Tylko że to, co dla zarządu jest bezcennym wglądem, dla pracownika może być po prostu podglądaniem.

Oczywiste jest to, że Slack, Teams czy inne komunikatory służbowe od dawna nie są przestrzenią prywatną, ale i tak wiele osób traktuje je jak półoficjalne miejsce szybkich reakcji, emocji i komentarzy. AI zmienia skalę tego ryzyka. Nie trzeba już ręcznie przeglądać tysięcy wiadomości. System może zrobić to automatycznie i podać kierownictwu gotowy obraz nastrojów.

Formalnie to oczywiście dane firmy. Psychologicznie bywa inaczej

Najbardziej problematyczny aspekt całej sprawy dotyczy własności danych. Zgodnie z polityką Slacka treści publikowane w ramach workspace'u stanowią własność klienta, czyli organizacji korzystającej z usługi. W określonych warunkach firma ma zatem prawo do przechowywania, eksportowania i analizowania wiadomości. Oczywiście wszystko to w granicach wyznaczonych przez przyjęty plan subskrypcyjny, konfigurację ustawień oraz wewnętrzne regulacje. To nie jest kwestia interpretacji, lecz zapisów, które od początku definiują charakter komunikacji w środowisku korporacyjnym.

Problem jednak tkwi w przepaści między tym, co technicznie i prawnie możliwe, a tym, co psychologicznie odczuwalne. Pracownicy intuicyjnie wyczuwają różnicę między to jest firmowe narzędzie, a każde twoje zdanie może zostać automatycznie przeanalizowane przez AI i podane prezesowi jako wykres nastrojów. W dokumentach i ustawieniach systemu to mogą być po prostu dwie odsłony tej samej funkcjonalności. Jednak w głowie człowieka to przepaść nie do przeskoczenia – różnica między pracą a byciem obserwowanym.

Dotąd dostęp do wiadomości kojarzył się z audytem, postępowaniem wewnętrznym albo sytuacją wyjątkową. AI przesuwa to w stronę bieżącej analityki zarządczej. Pracownik nie musi być sprawdzany indywidualnie, żeby jego wypowiedź zasiliła zbiorczy obraz frustracji, konfliktów albo oporu wobec decyzji firmy.

Granica między analizą a nadzorem robi się bardzo cienka

Pamiętajmy jednak, że nie każda analiza firmowych danych jest od razu inwigilacją. Firmy od lat monitorują metryki sprzedaży, obsługi klienta, produkcji, zgłoszeń IT czy obciążenia zespołów. Różnica polega na tym, że wiadomości pracowników są bliżej języka emocji, relacji i opinii. To nie tylko dane operacyjne, lecz także ślad tego, jak ludzie reagują na pracę.

Stawką w tej grze nie jest jednak sama technologia, tylko zasady. Jasne, twarde, niepozostawiające pola do domysłów. Czy AI pokazuje wyłącznie zagregowane tematy, czy potrafi zejść poziom niżej i wskazać konkretne osoby? Czy przeczesuje tylko kanały publiczne, czy wchodzi też w prywatne grupy i wiadomości bezpośrednie? Czy pracownicy w ogóle wiedzą, że ich słowa są analizowane, czy odkrywają to przypadkiem? Czy mają wgląd w to, jakie dane o nich zbierano? I wreszcie – czy firma potrafi oddzielić uzasadnione cele, takie jak bezpieczeństwo i zgodność z przepisami, od zwykłego menedżerskiego podsłuchiwania nastrojów?

Bez takich reguł narzędzie, które miało pomóc zarządowi zrozumieć organizację, może stać się narzędziem chłodzenia rozmów. Ludzie nie przestaną mieć problemów. Przestaną tylko pisać o nich tam, gdzie firma może je zobaczyć.

Marcin Kusz 18.05.2026 17:15

