Rodzina vivo x300 właśnie się powiększyła. Jaki smartfon wybrać dla siebie?

Właśnie zadebiutował smartfon vivo X300 FE, który jest ostatnim przedstawicielem fotograficznej rodziny producenta. Każdy ze smartfonów ma swoje mocne strony, ale który wybrać? Przybliżę ci ich możliwości, żebyś wiedział, który najlepiej spełni twoje oczekiwania. Zanim jednak do tego przejdziemy czas na wspólne cechy całej rodziny.

Wraz z premierą serii X300 narodził się system operacyjny OriginOS. Autorski Origin Smooth Engine odpowiada za optymalizację działania - od obliczeń i przechowywania danych po wyświetlanie obrazu. Funkcja Flip Cards wprowadza dynamiczną interakcję: wystarczy lekkie przechylenie telefonu, by zmienić styl ekranu blokady. System oferuje także Origin Island, czyli inteligentne sugestie i przypomnienia w czasie rzeczywistym - od spotkań po muzykę. Z kolei vivo Office Kit zapewnia m.in. mirroring telefonu na PC i Mac, szybki transfer plików w dowolnym formacie, zdalne sterowanie czy synchronizację notatek między urządzeniami. OriginOS oferuje również rozbudowany pakiet funkcji AI.

Wszystkie modele korzystają z autorskiego BlueVolt Battery System, który wykorzystuje anodę krzemową czwartej generacji i półstały elektrolit. Dzięki temu baterie mają większe pojemności i dłuższą żywotność. Skoro wiemy już co nieco, to czas na przybliżenie naszych bohaterów.

Vivo X300 Ultra to przedstawiciel nowej kategorii

W zasadzie nie ma żadnej konkurencji na rynku, bo to smartfon, który zaciera różnicę pomiędzy telefonem a sprzętem dla profesjonalnych filmowców i fotografów. Ma realnie zastąpić kamerę i aparat. W tym modelu wszystkie aparaty są główne, producent nie poszedł na żadne kompromisy. Zastosował aparaty, które reprezentują tzw. złote standardy fotografii.

14 mm Zeiss Ultra Wide – ultraszeroki kąt na matrycy 50 Mpix LYTIA 818, która w innych telefonach często robi za główny aparat. Tutaj pełni funkcję ultraszerokiego, ale z dużą matrycą 1/1,28”, OIS i powłoką ZEISS T,

35 mm Zeiss Documentary - główny aparat z matrycą Sony LYTIA 901, 1/1,12”, 200 Mpix, z bardzo wysoką stabilizacją (CIPA 6.5) i naciskiem na naturalną perspektywę oraz plastykę obrazu, to za jego pomocą będziecie najczęściej fotografować,

85 mm Zeiss APO Gimbal‑Grade - teleobiektyw z matrycą Samsung HP0 200 Mpix, z OIS klasy gimbal, śledzeniem AF do 60 kl./s i stabilizacją na poziomie CIPA 7.0. To jest obiektyw, który ma łapać sport, dziką przyrodę i wszystko, co szybko się rusza.

Zdjęcia z tego telefonu po prostu miażdżą. W ślepym teście są nie do odróżnienia od tych z profesjonalnych aparatów. Cechują się fenomenalnym odwzorowaniem szczegółów, głębią, żywymi kolorami. Robi nie tylko świetne zdjęcia, ale również obsługuje zaawansowane opcje nagrywania wideo.

Gdyby tego było mało, to smartfon może być wyposażony w telekonwerter vivo Zeiss Telephoto Extender Gen 2 Ultra (ekwiwalent 400 mm), który całkowicie zmienia zasady gry. Żeby go zamontować zakładacie specjalne etui z wygodnym systemem montażu i ruszacie w bój. Powiem tak: telekonwerter swoje waży, ale to, co otrzymujemy, rekompensuje absolutnie wszystko. Smartfon przeradza się w aparat.

Ten poziom szczegółów jest niesamowity. Nie da się go porównać z czymkolwiek, co do tej pory widziałem w smartfonach. Ale same zdjęcia to nie wszystko. Vivo X300 Ultra dysponuje najpotężniejszymi podzespołami występującymi na rynku. Procesor to Snapdragon 8 Elite Gen 5, któremu towarzyszy 16 GB RAM i 1 TB pamięci na dane. Bateria ma pojemność 6600 mAh i obsługuje szybkie ładowanie. Ekran to smartfonowa topka - 6,82 cala, adaptacyjna częstotliwość odświeżania w zakresie 1-144 Hz, rozdzielczość 2K.

Vivo X300 Ultra to obecnie najlepszy smartfon na rynku. Nie fotograficzny, nie wydajnościowy. To po prostu najlepszy smartfon w każdym aspekcie. Absolutna petarda.

Z flagowcami innych producentów konkuruje model vivo X300 Pro

To bezpośredni konkurent dla flagowców takich jak Samsung Galaxy S26 Ultra, iPhone 17 Pro czy Xiaomi 17 Ultra. Jego specyfikacja techniczna robi wrażenie. Telefon został wyposażony w płaski ekran 6,78 cala OLED LTPO o jasności 4500 nitów; procesor Dimensity 9500, 16 GB RAM i 512 GB pamięci na dane. Taki zestaw gwarantuje wydajność przez długie lata, a jedną z kluczowych funkcji smartfona są możliwości fotograficzne.

vivo X300 Pro

Wszystkie aparaty zostały opracowane we współpracy z fotograficzną marką ZEISS. Na wielkiej wyspie mamy trzy moduły, a na przodzie jeden:

aparat przedni: 50 Mpix, Samsung JN1 (1/2,76”, f/2.0);

aparat główny: 50 Mpix, Sony LYT-828 (1/1.28”), f/1.57 ze stabilizacją jak z gimbala;

aparat szeroki: 50 Mpix JN1 (1/2,76”), f/2.0;

teleobiektyw: 200 Mpix, (1/1,4”), f/2.67”.

Aparat główny vivo X300 Pro wyróżnia się bardzo dobrą stabilizacją optyczną, określaną przed producenta jako “Gimbal-Grade”. Dzięki niej telefon nie tylko podnosi ogólną jakość zdjęć, ale też zapewnić stabilniejsze, szybsze i wyraźniejsze ujęcia i nagrania wideo. Zdjęcia są przetwarzane przez dedykowany układ VS1, który przyspiesza proces obróbki algorytmami. Obiektyw oferuje 3,5-krotny zoom bezstratny, ale to nie koniec jego możliwości.

Vivo X300 Pro może zostać wyposażony w zestaw fotograficzny Photo Kit, który pozwala doczepić prawdziwy obiektyw do telefonu. Tak jak w zwykłym aparacie. Rozwiązanie zapewnia prawdziwe 2,35-krotne przybliżenie i dosłownie zamienia vivo X300 Pro w aparat - zawiera etui, które budową przypomina obudowę dedykowanego urządzenia do zdjęć. Uchwyt zawiera też akumulator o pojemności 2300 mAh, dzięki czemu ulepsza długość pracy na baterii telefonu.

A na deser vivo X300 FE. To kompaktowy flagowiec

Jeżeli nie lubisz dużych telefonów, ale nadal zależy ci na wydajności i możliwościach fotograficznych, to vivo X300 FE jest świetnym wyborem. W niewielkiej obudowie - zaledwie 151 mm długości, udało się zmieścić baterię o pojemności aż 6500 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 90 W i indukcyjnym 40 W. To samo w sobie jest wyczynem, ale później robi się jeszcze lepiej. Procesor to potężny Snapdragon 8 Gen 5, który wspierany jest przez 12 GB RAM i 512 GB szybkiej pamięci na dane. Ekran to 6,31-calowy panel LTPO AMOLED z rozdzielczością 1,5K i jasnością do 5000 nitów.

Z tyłu znajduje się potrójny aparat ZEISS. Główny 50 Mpix f/1.57, teleobiektyw 50 Mpix f/2.65 (3x), szeroki kąt 8 Mpix f/2.2. Ten zestaw pozwala uchwycić szczegółowe zdjęcia ze świetnym odwzorowaniem kolorów. Jakby tego było mało, to producent również w tym modelu pozwolił na zastosowanie opcjonalnego telekonwertera o ogniskowej 200 mm. To zdecydowany wyróżnik tego modelu wśród konkurencji.

Największą siłą vivo X300 FE jest niesamowite połączenie kompaktowych rozmiarów z wielką baterią, świetnymi aparatami i bardzo dobrym wyświetlaczem. Ten smartfon to bezpośredni konkurent dla mniejszych flagowców, czyli Samsunga Galaxy S26, iPhone'a 17 czy Xiaomi 17. Już po samej specyfikacji widać, że jest spośród nich najmocniejszy, a nawet nie zdążyłem założyć mu telekonwertera.

Rodzina vivo X300 jest potężna. Nie mam żadnych wątpliwości

Który zatem wybrać dla siebie? Zasady są proste. Chcesz mieć absolutnie najlepszy smartfon na rynku, który zastąpi ci kamerę i aparat? Odpowiedź jest jedna: vivo X300 Ultra. Szukasz mocnego smartfonu na lata, który oferuje ogromną wydajność, świetne właściwości fotograficzne, ale nie chcesz wydawać zbyt dużej sumy pieniędzy, to właściwy będzie model X300 Pro. Natomiast jeżeli twoim priorytetem są kompaktowe kształty, to vivo X300 FE tylko czeka do zamówienia.

Dodatkowym argumentem jest świetna promocja, która potrwa od 18.05 do 7.06.2026 r. Na czym polega? W jej ramach możecie zyskać do 700 zł dodatkowego bonusu do wyceny waszego starego smartfonu. Brzmi zawile? Wyobraźcie sobie, że w ramach Programu odkup wasz stary smartfon został wyceniony na 1000 zł. W czasie trwania promocji do tej ceny dostaniecie do 700 zł dodatkowego bonusu. Dzięki temu będziecie mogli kupić wybrany smartfon vivo znacznie taniej.

Paweł Grabowski 18.05.2026 11:06

