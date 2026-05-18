ChatGPT wjedzie na twoje konto bankowe. O ile dasz mu dostęp

ChatGPT ma wiele integracji z licznymi usługami, ale żadna inna nie wystawi twojego zaufania na taką próbę jak ChatGPT Finances. Nowa funkcja pozwala na połączenie chatbota OpenAI bezpośrednio z kontem bankowym użytkownika i analizowanie jego finansów w oparciu o dane z rachunków, kart płatniczych, inwestycji czy zobowiązań.

ChatGPT będzie mógł przeanalizować twoje wydatki i pokazać, gdzie znikają pieniądze

OpenAI zapowiedziało nowy moduł finansowy jako część rozwijanego ekosystemu usług dostępnych w ChatGPT. Po połączeniu kont użytkownik może zobaczyć panel pokazujący m.in. wydatki, subskrypcje, nadchodzące płatności oraz kondycję portfela inwestycyjnego. Chatbot ma także odpowiadać na pytania dotyczące budżetu, oszczędzania czy planowania większych wydatków, korzystając przy tym z danych zapisanych na koncie.

Integracja działa dzięki współpracy z firmą Plaid, która obsługuje połączenia z ponad 12 tys. instytucji finansowych. OpenAI zapowiada również wsparcie dla usług Intuit. Proces konfiguracji rozpoczyna się w nowej sekcji "Finances" znajdującej się w bocznym menu ChatGPT lub po wpisaniu komendy "@Finances, połącz moje konta".

Przykładowe użycie ChatGPT Finances: "Pomóż mi stworzyć plan budowy domu w mojej okolicy w ciągu najbliższych 5 lat"

Po autoryzacji dostępu ChatGPT synchronizuje dane i przypisuje transakcje do odpowiednich kategorii. OpenAI podkreśla, że chatbot nie otrzymuje dostępu do pełnych numerów kont i nie może wykonywać żadnych operacji finansowych. System widzi jedynie informacje dotyczące sald, transakcji, inwestycji oraz zobowiązań.

Łączenie rachunku bankowego z ChatGPT Finances

Nowa funkcja korzysta również z mechanizmu "financial memories". Użytkownik może przekazać chatbotowi dodatkowy kontekst dotyczący swojej sytuacji finansowej, np. planowanego zakupu samochodu, celu oszczędnościowego lub prywatnej pożyczki. ChatGPT ma później wykorzystywać te informacje podczas kolejnych rozmów związanych z finansami.

OpenAI zapowiada, że ChatGPT Finances ma nie tylko odpowiadać na pytania, ale również pomagać w wykonywaniu konkretnych działań. Firma wspomina m.in. o możliwości rekomendowania kart kredytowych, szacowania szans na uzyskanie finansowania czy konsultacji podatkowych realizowanych we współpracy z partnerami zewnętrznymi.

Przy okazji premiery OpenAI mocno akcentuje kwestie prywatności i bezpieczeństwa danych. Użytkownik może w dowolnym momencie odłączyć konto bankowe od ChatGPT, a zapisane dane finansowe mają zostać usunięte z systemów firmy w ciągu 30 dni. Rozmowy prowadzone w trybie tymczasowym nie mają dostępu do połączonych rachunków ani zapisanych informacji finansowych.

Firma twierdzi również, że odpowiedzi generowane przez GPT-5.5 Thinking były oceniane przez ponad 50 specjalistów z branży finansowej. OpenAI przekonuje, że nowy model lepiej radzi sobie z analizowaniem złożonych pytań związanych z finansami osobistymi niż wcześniejsze wersje ChatGPT.

ChatGPT Finances jest obecnie dostępne wyłącznie dla użytkowników planu ChatGPT Pro w Stanach Zjednoczonych, zarówno w wersji webowej, jak i aplikacji na iOS. OpenAI zapowiada późniejsze rozszerzenie funkcji na subskrybentów Plus i kolejne rynki.

Malwina Kuśmierek 18.05.2026 08:44

