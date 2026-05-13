Płatny ChatGPT Plus dostępny za darmo. Sprawdź, czy masz szczęście

Możesz odebrać płatną wersję ChatGPT Plus bez płacenia. Subskrypcja o wartości 100 zł/mies. jest teraz dostępna za darmo.

Albert Żurek
OpenAI postanowiło zachęcić użytkowników swojego czatbota do skorzystania z ulepszonego planu ChatGPT Plus. Rozwiązanie to zapewnia dostęp do lepszych modeli, większych limitów wiadomości, zaawansowanej pamięci czy ulepszonego tworzenia obrazów. Jeśli wcześniej nie zdecydowaliście się zapłacić za ChatGPT, jest szansa, że teraz skorzystacie z niego bez opłat.

ChatGPT Plus za darmo. Świetna promocja OpenAI

Użytkownicy serwisu Pepper informują, że miesięczny abonament ChatGPT Plus jest dostępny za darmo. Standardowa cena tej subskrypcji wynosi 99,99 zł/mies., więc mówimy o dość drogiej usłudze – w ujęciu rocznym jest to prawie 1200 zł.

Z promocji skorzystają głównie nowi subskrybenci, czyli tacy, którzy wcześniej nie opłacali wersji Plus. Opcja aktywacji bezpłatnego abonamentu pojawia się wyłącznie w przeglądarce – nie jest dostępna w aplikacjach mobilnych. Darmowy miesięczny dostęp jest jednak dedykowany tylko dla wybranych kont i użytkowników.

Co to oznacza w praktyce? Tylko niektórzy skorzystają z darmowego miesiąca. W komentarzach dotyczących promocji wiele osób podkreśla, iż dla nich oferta nie jest widoczna. W moim przypadku jest tak samo. Sprawdziłem dwa konta ChatGPT – zupełnie nowe oraz takie, które mam od wielu lat. Na żadnym z nich nie stwierdziłem obecności promocji.

Z drugiej strony wielu komentujących informuje, że bez problemu może aktywować abonament na jeden miesiąc bez dodatkowych opłat. Trudno powiedzieć, jak szeroki jest zakres tej akcji i ile osób faktycznie zdoła z niej skorzystać. Mam jednak dobrą informację dla osób, które boją się, że zapomną o anulowaniu subskrypcji przed następnym odnowieniem.

Użytkownicy mogą anulować subskrypcję od razu po jej aktywowaniu, dzięki czemu po miesiącu opłata nie zostanie naliczona. Warto jednak pamiętać, że do aktywowania pakietu ChatGPT Plus za 0 zł również będzie potrzebne podpięcie metody płatności, na przykład karty.

Niektórzy widzą omawianą promocję przy próbie odnowienia wcześniej opłacanej subskrypcji ChatGPT. Polecam zatem indywidualnie sprawdzić na swoim koncie, czy u Was promocja jest aktywna.

13.05.2026 14:19
