Google z dużą zmianą. Dostaniesz wyjaśnienie

Google po raz kolejny próbuje udowodnić, że generatywna AI i klasyczne wyszukiwanie mogą żyć w symbiozie. Po miesiącach krytyki - od wydawców, użytkowników i ekspertów SEO - firma ogłosiła pakiet zmian w AI Mode i AI Overviews. Oficjalnie chodzi o „łatwiejsze odkrywanie wartościowych treści z całej sieci”. Nieoficjalnie: o załagodzenie nastrojów po tym, jak AI Overviews zaczęły zjadać ruch wydawcom i podsuwać użytkownikom odpowiedzi, które często były zbyt skrótowe, zbyt pewne siebie albo zbyt mało klikalne.

Według Google’a nowe funkcje mają pomóc użytkownikom szybciej dotrzeć do źródeł, a nie tylko konsumować syntetyczne podsumowania. Firma zapowiada więcej linków, więcej kontekstu i więcej podpowiedzi, gdzie dalej kliknąć.

Więcej hiperłączy do źródeł w Google AI Overviews

Najważniejsza zmiana: w odpowiedziach generowanych przez AI pojawi się więcej odnośników do stron internetowych. Nie tylko na końcu, ale także w samym tekście odpowiedzi. Google twierdzi, że to reakcja na potrzeby użytkowników, którzy chcą wiedzieć, skąd pochodzą informacje - i dokąd zaprowadzi ich kliknięcie.

Wcześniej AI Overviews często działały jak czarna skrzynka: użytkownik dostawał syntetyczną odpowiedź, ale musiał się domyślać jakie źródła zostały wykorzystane. Teraz Google obiecuje, że linki będą bardziej widoczne, a podsumowania - bardziej „przezroczyste”.

W praktyce oznacza to, że AI Mode ma stać się czymś w rodzaju inteligentnego przewodnika po sieci, a nie konkurencją dla niej. W teorii brzmi to świetnie. W praktyce - zobaczymy jak często te linki będą prowadzić do wartościowych treści, a jak często do stron, które akurat dobrze pasują do modelu, ale niekoniecznie do tego co chciał użytkownik.

Drugą dużą nowością są sugestie „gdzie kliknąć dalej” pojawiające się na końcu odpowiedzi AI. Mają to być linki do artykułów pogłębiających temat, analiz, case studies czy alternatywnych punktów widzenia. Google podaje przykład: jeśli szukasz informacji o zielonych przestrzeniach w miastach to możesz dostać link do analizy rewitalizacji rzeki w Seulu albo do raportu o projektowaniu High Line w Nowym Jorku.

To ruch, który ma sens. Wyszukiwanie coraz częściej zaczyna się od ogólnego pytania, ale kończy na głębokiej eksploracji. Google chce, by AI Overviews były pierwszym krokiem, a nie ostatnim.

Subskrypcje w AI Mode. Google wciąga wydawców do środka

Kolejna nowość to integracja z płatnymi subskrypcjami. Jeśli masz wykupiony dostęp do serwisu informacyjnego to Google zacznie wyróżniać linki z twoich subskrypcji w AI Mode i AI Overviews. Dzięki temu masz szybciej trafić do treści, za które już płacisz. To ukłon w stronę wydawców, którzy od miesięcy narzekają, że AI Overviews odbierają im ruch. Google dorzuca też formularz dla wydawców, dzięki któremu mogą zgłosić swoje subskrypcje do integracji.

Czy to wystarczy, by uspokoić branżę? Raczej nie. Ale to pierwszy krok, który pokazuje, że Google zaczyna traktować wydawców nie jako dostawców danych do modelu, ale jako partnerów, których trzeba utrzymać przy życiu.

Zmiany nie biorą się znikąd. Według analiz branżowych AI Overviews pojawiają się już w dużej części zapytań informacyjnych, co znacząco wpływa na klikalność tradycyjnych wyników. W bieżącym roku to właśnie AI - a nie klasyczne SEO - zaczęło decydować o tym kto dostaje ruch, a kto znika z radaru.

To z kolei wywołało lawinę krytyki. Wydawcy skarżyli się, że Google „przechwytuje” ich treści, użytkownicy narzekali na zbyt ogólne odpowiedzi, a eksperci SEO alarmowali, że tradycyjne pozycjonowanie traci sens.

Google musiało zareagować. I reaguje - choć w swoim stylu: powoli, ostrożnie i z dużą dawką PR-owej paplaniny.

Czy to faktycznie poprawi wyszukiwanie?

Z perspektywy użytkownika w Polsce zmiany mogą być odczuwalne, ale nie rewolucyjne. Więcej linków w AI Overviews to dobry kierunek, bo pozwala szybciej ocenić czy odpowiedź AI jest oparta na sensownych źródłach. Sugestie „co dalej” mogą pomóc w eksploracji tematów, zwłaszcza tych bardziej złożonych.

Tym niemniej generatywna AI w wyszukiwarce to eksperyment, który wymknął się spod kontroli szybciej, niż Google przewidywał. Firma teraz próbuje odzyskać równowagę: dać użytkownikom szybkie odpowiedzi, ale jednocześnie nie zabić ekosystemu, który te odpowiedzi umożliwia.

Nowe funkcje to krok w dobrą stronę. Ale to dopiero początek. Jeśli Google naprawdę chce, by AI Overviews były przyszłością wyszukiwania, to musi udowodnić, że potrafi łączyć generatywne podsumowania z realnym wsparciem dla twórców treści. Na razie - wygląda to jak próba ratowania sytuacji, zanim zrobi się naprawdę gorąco.

Maciej Gajewski 09.05.2026 16:50

