Ważna zmiana w Google. Sam ustawisz, co chcesz widzieć częściej

Google oficjalnie udostępnił w Polsce funkcję preferowanych źródeł w wyszukiwarce - narzędzie, które pozwala użytkownikom wskazać serwisy, z których chcą widzieć więcej treści w wynikach.

Maciej Gajewski
Wyszukiwarka Google preferowane źródła
Google twierdzi, że chodzi o „większą kontrolę nad wynikami”. W praktyce oznacza to, że jeśli często czytasz konkretne portale - na przykład Spider’s Web - możesz sprawić, by ich materiały pojawiały się częściej w sekcjach takich jak „Najważniejsze artykuły” lub „Z Twoich źródeł”. Funkcja była testowana od czerwca w ramach Google Labs, a teraz trafia do szerokiej publiczności.

Google od lat balansuje między personalizacją a neutralnością wyników. Tym razem oddaje użytkownikowi narzędzie, które faktycznie zmienia ranking - i to w sposób trwały, bo preferencje zapisują się na Koncie Google i działają niezależnie od urządzenia.

Instrukcja: jak dodać Spider’s Web i inne witryny do preferowanych źródeł Google

Mechanizm jest prosty: wyszukujesz dowolny temat, a następnie możesz dodać źródło, które chcesz, by było promowane. Wpisujesz nazwę strony, potwierdzasz - i gotowe. Po odświeżeniu wyników treści z wybranego serwisu zaczynają pojawiać się wyżej i częściej.  To szczególnie przydatne dla osób, które mają swoje stałe zestawy portali - technologicznych, finansowych, sportowych czy lokalnych - i chcą, by Google traktował je priorytetowo.

  1. Wejdź na Google i wyszukaj dowolny temat, np. „najlepsze telefony 2026”.
  2. W wynikach wyszukiwania znajdź sekcję „Najważniejsze artykuły” i wciśnij ten guzik z gwiazdką. Google udostępnia ją kontekstowo przy wybranych wynikach.
  3. Po kliknięciu w pole tekstowe wpisz nazwę serwisu: „Spider’s Web”.
  4. Zatwierdź wybór - Google zapisze go na twoim koncie.
  5. Odśwież wyniki wyszukiwania - treści z SW zaczną pojawiać się częściej na górze interfejsu.
Dodawanie witryn do preferowanych źródeł Google
Dodawanie witryn do preferowanych źródeł Google
To wszystko. Nie trzeba grzebać w ustawieniach, nie trzeba przekopywać się przez panele konfiguracyjne. Trudno to nazwać rewolucją. Ale to jedna z tych funkcji, które po kilku dniach używania wydają się oczywiste - i trudno zrozumieć, dlaczego nie było jej wcześniej.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
Maciej Gajewski
30.04.2026 17:47
Tagi: GoogleWyszukiwarka GoogleWyszukiwarki internetowe
Najnowsze
17:47
Ważna zmiana w Google. Sam ustawiasz, co chcesz widzieć częściej
Aktualizacja: 2026-04-30T17:47:17+02:00
17:37
Aparat w iPhonie zyska własny mózg. Będzie ci mówił, na co patrzysz
Aktualizacja: 2026-04-30T17:37:33+02:00
16:47
Kupujesz laptopa i fundują ci wakacje. Takiej promocji jeszcze nie widziałem
Aktualizacja: 2026-04-30T16:47:33+02:00
16:31
PlayStation prostuje zamieszanie z DRM. Jednak nie skopiują starego Xboxa
Aktualizacja: 2026-04-30T16:31:03+02:00
15:40
Polska zbrojeniówka z potężnym kontraktem. Czołgi nie mają z tym szans
Aktualizacja: 2026-04-30T15:40:10+02:00
15:17
Każdy laptop musi mieć USB-C. Uwielbiam i nienawidzę nowych przepisów
Aktualizacja: 2026-04-30T15:17:25+02:00
15:02
UE chce twardej kontroli wieku w internecie. Polska odpala własny, sprytniejszy plan
Aktualizacja: 2026-04-30T15:02:40+02:00
13:48
Wielka tajemnica Drogi Mlecznej rozwiązana. "Znaleźliśmy granicę"
Aktualizacja: 2026-04-30T13:48:09+02:00
13:18
500 GB internetu na majówkę. Operator daje za darmo
Aktualizacja: 2026-04-30T13:18:59+02:00
13:12
Ryanair straszy polski rząd. Albo reakcja, albo duże kolejki
Aktualizacja: 2026-04-30T13:12:32+02:00
12:26
OpenAI pod ścianą. Użytkownicy odwracają się od ChataGPT
Aktualizacja: 2026-04-30T12:26:20+02:00
12:17
Biedronka zrobiła z kaucji promocję. Popędzicie z butelkami do automatów
Aktualizacja: 2026-04-30T12:17:09+02:00
11:20
Uber wynajmie ci nocleg. Ale najpierw cię podwiezie
Aktualizacja: 2026-04-30T11:20:02+02:00
11:09
SpaceX zgubiło rakietę. Gigantyczny kosmiczny śmieć uderzy w Księżyc
Aktualizacja: 2026-04-30T11:09:36+02:00
10:16
Kosmiczna skała ma 100 m i przeleci koło Ziemi. Podano dokładną godzinę
Aktualizacja: 2026-04-30T10:16:18+02:00
9:55
Google ukradł internet. I właśnie ogłosił rekordowe zyski
Aktualizacja: 2026-04-30T09:55:57+02:00
9:24
Wi-Fi na w samolocie to nowy standard. Tylko u nielicznych działa, jak należy
Aktualizacja: 2026-04-30T09:24:34+02:00
9:21
Mnóstwo podpisów przeciwko matematyce na maturze. Doskonale wiem, co czują
Aktualizacja: 2026-04-30T09:21:16+02:00
7:53
Google pomoże przeszukać szafę. Dobierze ci ubranie
Aktualizacja: 2026-04-30T07:53:40+02:00
7:00
Możesz przestać płacić za Premium. YouTube odblokował funkcję za darmo
Aktualizacja: 2026-04-30T07:00:00+02:00
