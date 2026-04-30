Ważna zmiana w Google. Sam ustawisz, co chcesz widzieć częściej

Ładowanie...

Google twierdzi, że chodzi o „większą kontrolę nad wynikami”. W praktyce oznacza to, że jeśli często czytasz konkretne portale - na przykład Spider’s Web - możesz sprawić, by ich materiały pojawiały się częściej w sekcjach takich jak „Najważniejsze artykuły” lub „Z Twoich źródeł”. Funkcja była testowana od czerwca w ramach Google Labs, a teraz trafia do szerokiej publiczności.

Google od lat balansuje między personalizacją a neutralnością wyników. Tym razem oddaje użytkownikowi narzędzie, które faktycznie zmienia ranking - i to w sposób trwały, bo preferencje zapisują się na Koncie Google i działają niezależnie od urządzenia.

REKLAMA

Instrukcja: jak dodać Spider’s Web i inne witryny do preferowanych źródeł Google

Mechanizm jest prosty: wyszukujesz dowolny temat, a następnie możesz dodać źródło, które chcesz, by było promowane. Wpisujesz nazwę strony, potwierdzasz - i gotowe. Po odświeżeniu wyników treści z wybranego serwisu zaczynają pojawiać się wyżej i częściej. To szczególnie przydatne dla osób, które mają swoje stałe zestawy portali - technologicznych, finansowych, sportowych czy lokalnych - i chcą, by Google traktował je priorytetowo.

Wejdź na Google i wyszukaj dowolny temat, np. „najlepsze telefony 2026”. W wynikach wyszukiwania znajdź sekcję „Najważniejsze artykuły” i wciśnij ten guzik z gwiazdką. Google udostępnia ją kontekstowo przy wybranych wynikach. Po kliknięciu w pole tekstowe wpisz nazwę serwisu: „Spider’s Web”. Zatwierdź wybór - Google zapisze go na twoim koncie. Odśwież wyniki wyszukiwania - treści z SW zaczną pojawiać się częściej na górze interfejsu.

Galeria: 2 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 2 Dodawanie witryn do preferowanych źródeł Google

REKLAMA

To wszystko. Nie trzeba grzebać w ustawieniach, nie trzeba przekopywać się przez panele konfiguracyjne. Trudno to nazwać rewolucją. Ale to jedna z tych funkcji, które po kilku dniach używania wydają się oczywiste - i trudno zrozumieć, dlaczego nie było jej wcześniej.

REKLAMA

Maciej Gajewski 30.04.2026 17:47

Ładowanie...