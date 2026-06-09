Słodka kawa, słodkie życie. Jura S8 w praktyce

Ekspresy do kawy to urządzenia, od których oczekujemy przede wszystkim smacznych napojów - zarówno klasycznych, jak i tych z dodatkiem mleka. Z ich przygotowaniem radzą sobie i te podstawowe modele, ale najwięksi smakosze z pewnością myślą o zakupie sprzętu z kategorii premium, który będzie nie tylko świetnie działał, ale i dobrze wyglądał.

Przykładem takiego urządzenia z topowej półki jest Jura S8. To nie tylko świetny ekspres do kawy z mnóstwem programów upakowany nowoczesnymi, autorskimi technologiami producenta, ale i stylowy sprzęt, który wzbogaci wizualnie każdą kuchnię. Mieliśmy z niego już okazję w naszej redakcji korzystać i najwyższa pora podsumować, jak się sprawdził podczas testów.

Jura S8 - test

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że mamy tu do czynienia z urządzeniem z tej naprawdę wysokiej półki, który docenią nawet najwięksi koneserzy kawy. Wykonane zostało pieczołowicie ze świetnej jakości materiałów, a poszczególne elementy konstrukcji są ze sobą idealnie spasowane, a te ruchome chodzą gładko i płynnie. Ta przyjemna dla oka powierzchowność to jednak dopiero początek.

Jura to marka, która ma już blisko wiek doświadczenia w branży i opracowuje swoje własne technologie pomagające w uzyskiwaniu kawy o świetnym smaku oraz aromacie. W przypadku modelu S8 mamy do dyspozycji aż 27 różnych programów, a oprogramowanie urządzenia samo dobiera optymalne parametry, gdy przygotowuje wybrany przez nas specjał - czy to czarny, czy to mleczny.

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Urządzenie jest przy tym niezwykle wygodne i szybkie w użyciu, bo kawy przygotowujemy jednym dotknięciem dotykowego ekranu, w którym menu możemy w szerokim stopniu personalizować, a sam proces parzenia kawy zajmuje w przypadku tego modelu mniej niż minutę. To świetne wieści dla osób, u których w domu z rana do ekspresu ustawia się kolejka.

Jura S8 - typy kawy

Jednym z najważniejszych elementów w ekspresie Jura S8 jest usprawniony młynek P.A.G. 2, który można regulować nie tylko podczas pracy, ale i jeszcze przed jej rozpoczęciem. Ekspresy z niższej półki zwykle nie mają tego typu regulacji, a obecność tego dodatku bardzo sobie cenię - wsypując do środka nową kawę, którą chcę mielić mocniej lub słabiej, mogę od razu ustawić pod nią sprzęt.

A jaką kawę da się z użyciem tego ekspresu zrobić? W zasadzie to jaką tylko sobie wymyślimy. Dostępne programy to zwykła czarna, espresso, lungo, cortado, espresso machiatto, cappucino, flat white i latte machiatto, ale to nie koniec. Jura S8 może przygotować dla nas również szklankę mleka tudzież pianki mlecznej lub gorącej wody, a do tego pozwala przygotowywać dwie czarne kawy naraz.

Nie zabrakło przy tym osobnego programu doppio, a do tego można użyć funkcji Extra Shot do wybranych specjałów mlecznych, aby wzmocnić je dodatkowym espresso dla jeszcze większego pobudzenia. Co zaś miłe, tak jak domyślnie kawa parzona jest przy tym ze świeżo zmielonych ziaren, ale… w urządzeniu nie zabrakło przegródki na kawę zmieloną przez nas, w tym np. bezkofeinową. No pełen serwis!

Jura S8 - Sweet Foam

W przypadku modelu Jura S8 dostępny jest jeden dodatkowy program, którego próżno szukać w wielu innych sprzętach z tej kategorii. Sweet Foam, bo o nim mowa, daje nam możliwość przygotowania kawy ze słodką pianką, co zapewnia unikalne doznania smakowe podczas picia ulubionego napoju przygotowanego z użyciem mleka.

W pudełku z urządzeniem znalazła się specjalna nakładka, do której dolewamy syrop, a mleko podczas procesu podgrzewania i spieniania przez nią przepływa, miesza się ze słodkim płynem i trafia do kubka już posłodzone. Wiele z programów do robienia klasycznych kaw, które znajdziemy w menu, możemy zmodyfikować tak, aby brały pod uwagę obecność tego dodatku.

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Tak jak tryb Sweet Foam jest jednym z wyróżników modelu S8, tak ten sprzęt ma rzecz jasna więcej autorskich technologii marki Jura. W procesie przyrządzania napojów kluczową rolę odgrywa tutaj Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej, czyli w skrócie P.E.P.® Dzięki niemu woda przepuszczana jest przez zmieloną kawę nie w sposób ciągły, tylko właśnie pulsacyjny. Ta technologia wydłuża czas ekstrakcji, co z jednej strony zwiększa intensywność aromatu, a z drugiej - poprawia jakość cremy.

Jura S8 - inne unikalne technologie

W przygotowywaniu pysznych kaw pomaga Inteligentny System Wstępnego Zaparzania, który automatycznie i proporcjonalnie dopasowuje dawkowanie wody do ilości zmielonej kawy. Odbywa się to podczas procesu nazywanego pre-infuzją, który jest odpowiedzialny za wydobywanie ze zmielonych ziaren smaku oraz aromatu. Do tego dochodzi Inteligentny System Wody, który sam rozpoznaje z użyciem technologii zbliżeniowej RFID, czy w zbiorniku zainstalowany został filtr Claris Smart.

Jeśli filtr się zużyje, to dostaniemy oczywiście stosowny komunikat. Po zużyciu filtra ekspres z kolei sam przejdzie w tryb okamieniania, więc nie trzeba sobie ręcznie zapisywać w kalendarzu, iż przyszła pora to zrobić. Obsługa i konserwacja została tu zresztą w każdym aspekcie zautomatyzowana do granic możliwości, co w sprzętach wykorzystywanych na co dzień sobie cenię.

Jura S8 - intuicyjna obsługa

Urządzenie w środku czyści się z użyciem umieszczanej w podajniku tabletki, a proces czyszczenia realizowany jest w wyższej temperaturze niż mycie ręczne, co oznacza, że jest to bardziej higieniczne rozwiązanie. Utrzymanie ekspresu w czystości ułatwia z kolei automatyczny program czyszczenia systemu mlecznego odpalany jednym kliknięciem po zakończeniu przygotowywania kawy.

Oznacza to, iż nie trzeba za każdym razem demontować systemu mlecznego celem usuwania resztek mleka ręcznie, a po chwili urządzenie znów jest gotowe do pracy. Obsługa urządzenia nie nastręcza też bynajmniej żadnych trudności. Chociaż ma masę funkcji, to wygodny dostęp do nich daje wspomniany już, ogromny 4,3-calowy dotykowy wyświetlacz z funkcją Swipe.

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Na panelu kontrolnym widzimy jednocześnie cztery programy, ale pociągnięciem palca lub dotknięciem w odpowiedni jego fragment możemy przełączać się na kolejne strony. Do zaawansowanych funkcji i ustawień dobierzemy się z kolei przeciągając palcem od góry albo od dołu. Komunikaty wyświetlane są nie tylko w wersji tekstowej, ale też graficznej i do tego animowanej.

Ekspres ma przy tym predefiniowane programy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby je modyfikować lub dołączyć do nich własne, aby każdy z domowników mógł szybko i sprawnie przyrządzić sobie kawę dokładnie tak, jak lubi. No i tak jak ekran jest wygodny w użyciu, a menu intuicyjne, tak… można z niego nie korzystać, gdyż Jura S8 ma moduł Wi-Fi i jest kompatybilna z aplikacją J.O.E.

Jeśli tylko na tacce ociekowej umieścimy odpowiednio wcześniej kubek, to będziemy mogli zdalnie zlecić urządzeniu poprzez aplikację przygotowanie ulubionego napoju. Specjał będzie zaś na nas czekał, gdy już dotrzemy w okolice urządzenia. Takie dodatki w ekspresie sobie niezwykle cenię, bo to urządzenie wykorzystywane każdego dnia o newralgicznej porze.

Jura S8 - co jeszcze warto wiedzieć?

Jakiekolwiek problemy z przygotowaniem porannej kawy mogą skutecznie popsuć dzień, a Jura S8 to z kolei gwarancja, że do tego nie dojdzie - i to mi się podoba. Urządzenie, którego pompa zapewnia ciśnienie na poziomie 15 barów, nie jest przy tym tak duże, jak można byłoby się spodziewać, bo mierzy jedynie 28 × 34,8 × 44,6 cm, a waży 9,8 kg.

Mimo niewielkich jak na sprzęt tej klasy gabarytów udało się umieścić w środku największą na rynku jednostkę zaparzającą, która może parzyć od 5 do 16 g kawy. W obudowie zmieściły się też ogromne pojemniki na wodę, kawę i fusy, których pojemności to odpowiednio ok. 2 l, 280 g i 16 porcji. Zanim zajdzie konieczność ich uzupełnia i opróżnienia minie masa czasu.

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Jura S8 - cena

A ile za taki topowy ekspres trzeba zapłacić? Jura S8 został wyceniony na 6999 zł i zdecydowanie nie jest mało, ale pamiętajmy, że mówimy tutaj o absolutnie topowej półce. To model kierowany do największych smakoszy, który wszyscy domownicy z pewnością docenią. Więcej informacji na jego temat znajdziecie z kolei na stronie internetowej producenta.

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Piotr Grabiec 09.06.2026 08:00

Lokowanie produktu : Jura