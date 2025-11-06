Jura C9 - szwajcarska precyzja w kompaktowym wydaniu. Test i recenzja

Ładowanie...

Rozpakowując Jurę C9 trudno oprzeć się wrażeniu, że mamy do czynienia z urządzeniem premium. Model występuje wyłącznie w wersji Piano Black - czarnym, wysokim połysku, który wygląda spektakularnie... do momentu, gdy pojawią się pierwsze odciski palców. To akurat klasyczny dylemat tego typu wykończenia, znany właścicielom większości urządzeń w tym kolorze.

Wymiary? Zaledwie 26 cm szerokości, 32,5 cm wysokości i 43,7 cm głębokości. To oznacza, że C9 zmieści się praktycznie wszędzie, nawet w najbardziej ciasnych kuchniach. Waga 9,5 kg sprawia, że ekspres jest stabilny, ale jednocześnie można go bez większego trudu przesunąć, gdy zajdzie taka potrzeba.

Jura C9

Design inspirowany wyższymi modelami z linii premium charakteryzuje się falującymi konturami - zarówno zbiornik na wodę, jak i chromowana tacka na filiżanki mają subtelne, wypukło-wklęsłe kształty. Całość emanuje tym charakterystycznym dla Jury połączeniem minimalizmu i elegancji, które od lat wyróżnia szwajcarską markę na tle konkurencji.

Dwa wymiary przyjemności kawowej - innowacyjny Light Brew

Jura C9

Tutaj dochodzimy do prawdziwej gwiazdy tego całego zamieszania. Jura C9 oferuje coś, czego jeszcze niedawno brakowało w tej klasie cenowej: dwa całkowicie różne procesy parzenia kawy. Klasyczny Hot Brew to standardowe, gorące zaparzanie przy temperaturze około 90-95°C, które znamy i kochamy. Ale prawdziwą innowacją jest Light Brew - technologia Light Extraction Process, która parzy kawę w temperaturze około 60°C.

I nie, to nie jest kawa niedoparzona. Light Brew wykorzystuje mniejszą ilość zmielonej kawy i niższą temperaturę, aby uzyskać unikalny profil smakowy - lekki, zwiewny, stonowany. Co równie ważne: kawa jest gotowa do natychmiastowego spożycia, bez ryzyka poparzenia języka.

W praktyce oznacza to, że z 17 specjałów kawowych dostępnych w menu większość występuje w dwóch wariantach - klasycznym i Light Brew. Espresso, cappuccino, flat white, cortado, latte macchiato, espresso macchiato - wszystkie te pozycje możemy przygotować na dwa sposoby. To daje naprawdę dużą elastyczność i pozwala dopasować kawę do konkretnej chwili i nastroju.

Serce ekspresu: jednostka zaparzająca i młynek P.A.G.

Jura C9

Tutaj Jura nie poszła na kompromisy. Mimo kompaktowych rozmiarów C9 wyposażono w pełnowymiarową jednostkę zaparzającą o pojemności 5-16 gramów. To największa jednostka dostępna na rynku w tej klasie urządzeń, taka sama jak w znacznie droższych modelach z portfolio szwajcarskiej marki.

Młynek Professional Aroma Grinder (P.A.G.) to rozwiązanie znane z automatów Jura. Siedem poziomów regulacji grubości mielenia pozwala dopasować parametry do konkretnego rodzaju ziaren. W praktyce P.A.G. radzi sobie świetnie i mieli cicho.

Jura C9

Zbiornik na ziarna mieści 200 gramów kawy, co wystarczy na kilka dni intensywnego użytkowania. Dodatkowo mamy dozownik kawy mielonej, idealny do przygotowania bezkofeinowej alternatywy bez konieczności przełączania ziaren w głównym zbiorniku.

Te trzy technologie to jedne z największych wyróżników

Jura jako marka słynie z akronimów opisujących swoje technologie. W przypadku C9 mamy trzy kluczowe rozwiązania, które realnie wpływają na jakość kawy:

Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.) to technologia, która inspirowana została pracą najlepszych baristów. Polega na pulsacyjnym przepuszczaniu wody pod ciśnieniem przez zmieloną kawę - szczególnie przy krótkich procesach jak espresso czy ristretto. Dzięki temu czas ekstrakcji jest optymalny (około 24 sekundy dla podwójnego espresso), co przekłada się na głębszy smak, bogatszą cremę i lepszą temperaturę w filiżance.

Jura C9

Inteligentny System Wstępnego Zaparzania (I.P.B.A.S.) automatycznie dostosowuje ilość wody używanej do tzw. preinfusji, proporcjonalnie do ilości zmielonej kawy. Zmielona kawa zostaje całkowicie zwilżona przez preinfuzyjna wodę, pęcznieje, a początkowe aromaty są ekstrahowane. Ten element procesu ma wydobywać maksimum smaku i aromatu z każdej porcji.

Jura C9

Inteligentny System Wody (I.W.S.) z filtrem CLARIS Smart+ to rozwiązanie wykorzystujące technologię RFID. Ekspres automatycznie wykrywa, kiedy filtr jest zainstalowany, monitoruje jego zużycie i informuje o konieczności wymiany. Gdy filtr się wyczerpie maszyna automatycznie przełącza się w tryb odkamieniania. Filtr działa według zasady up-flow, filtrując dokładnie tyle wody, ile potrzeba do danego przygotowania - usuwając kamień, metale ciężkie i substancje wpływające na smak, takie jak chlor.

17 kaw i kolorowy wyświetlacz 2,8 cala

Jura C9

Menu napojów w C9 jest naprawdę obszerne. Siedemnaście różnych specjałów to więcej niż oferuje większość ekspresów w tej cenie. Oprócz oczywistych pozycji jak espresso, kawa czarna, cappuccino czy latte macchiato znajdziemy tu również modne ostatnio flat white, cortado i espresso macchiato - wszystkie oczywiście dostępne zarówno w wersji Hot Brew, jak i Light Brew.

Obsługa odbywa się poprzez 2,8-calowy kolorowy wyświetlacz dotykowy z przyciskami. Interfejs jest intuicyjny, przejrzysty i - co równie ważne - w pełni w języku polskim. Podczas parzenia możemy w czasie rzeczywistym modyfikować parametry: ilość kawy, ilość mleka czy pianki mlecznej. Intensywność smaku regulujemy w 10 poziomach, temperaturę zaparzania w 3 poziomach, a grubość mielenia w 7 poziomach.

Jura C9

Dodatkowym atutem jest kompatybilność z aplikacją J.O.E. (Jura Operating Experience) po dokupienie opcjonalnego modułu Wi-Fi. Aplikacja pozwala na zdalne sterowanie ekspresem, tworzenie własnych przepisów kawowych z personalizowanymi obrazkami, dostęp do statystyk, instrukcji obsługi i filmów instruktażowych. Można nawet dodać swoje ulubione specjały do Apple Siri.

System mleczny HP1 i CX1 - cappuccino za jednym dotknięciem

Jura C9

Jura C9 wyposażono w system mleczny HP1 z wymienną końcówką CX1. To rozwiązanie typu One Touch, które pozwala przygotować cappuccino czy latte macchiato bez przesuwania filiżanki - wszystko dzieje się automatycznie za jednym naciśnięciem przycisku.

System działa niezawodnie, tworząc aksamitną, delikatną piankę mleczną. Ekspres automatycznie przepłucze system mleczny w około 8-10 min po przyrządzeniu kawy, ale producent zaleca na koniec dnia wyczyścić system mleczny. Raz w tygodniu zaleca się demontaż i dokładne umycie elementów systemu mlecznego - to prosty zabieg, który zapewnia higienę i zachowanie właściwego smaku.

Specjały z pianką - mniam!

Jedynym minusem jest brak karafki na mleko w zestawie - trzeba ją dokupić osobno lub korzystać z dowolnego pojemnika z mlekiem, podłączając do niego wężyk.

Konserwacja: niemal bezobsługowa, ale nie całkiem

Jura C9

Jura od lat słynie z tego, że jej ekspresy są prawie bezobsługowe. C9 kontynuuje tę tradycję. Jednostka zaparzająca jest niewyjmowana, co dla niektórych może być wadą, ale w praktyce oznacza to, że o jej czystość dba automatyczny system płukania i czyszczenia.

Na wyświetlaczu pojawiają się komunikaty informujące o konieczności wykonania poszczególnych czynności konserwacyjnych. Czyszczenie tabletką następuje automatycznie po przygotowaniu 180 kaw i trwa około 20 minut. Wystarczy włożyć tabletkę Jury do pojemnika na kawę mieloną i postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. Do codziennych czynności należy opróżnianie tacki ociekowej (pojemnik na fusy mieści 16 porcji) i uzupełnianie zbiornika na wodę o pojemności 1,6 litra.

Ekspres ma funkcję Energy Save Mode, programowalny czas wyłączenia i fizyczny przełącznik Zero-Energy, co sprawia, że w trybie oczekiwania pobiera mniej niż 0,5 W mocy.

Jura C9

Wady? Są, choć niewielkie

Żaden ekspres nie jest idealny, a uczciwa recenzja wymaga wskazania też słabych stron. W przypadku Jury C9 największym minusem jest wspomniane już wykończenie Piano Black, które jest magnesem na odciski palców i kurz. Wymaga częstego przecierania, jeśli chcemy utrzymać efekt wow przy każdym spojrzeniu.

Cena - choć nie jest wygórowana jak na Jurę - nadal stanowi sporą inwestycję. Brak karafki na mleko w zestawie to kolejna drobna niedogodność. Trzeba ją dokupić osobno (lub korzystać z dowolnego pojemnika z mlekiem).

Pierwsza kawa po włączeniu ekspresu trwa około 105 sekund – to nieco dłużej niż u konkurencji, choć różnica nie jest dramatyczna.

Jura C9

Dla kogo jest Jura C9?

Ten ekspres to doskonały wybór dla kilku grup odbiorców. Po pierwsze idealnie sprawdzi się w domach, gdzie mieszkają 2-4 osoby o różnych preferencjach kawowych. Szeroki wybór 17 specjałów plus dwa warianty parzenia (Hot i Light Brew) sprawią, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Po drugie C9 to strzał w dziesiątkę dla osób, które cenią jakość kawy i szwajcarską precyzję, ale nie mają miejsca ani budżetu na większe, droższe modele. Kompaktowe wymiary pozwalają zainstalować go nawet w małej kuchni.

Jura C9

Po trzecie jest to świetna opcja dla zajętych ludzi, którzy chcą kawiarnianych specjałów za jednym naciśnięciem przycisku, bez konieczności szkolenia się na baristę. Wszystko dzieje się automatycznie, a konserwacja jest maksymalnie uproszczona.

Wreszcie, jeśli zależy wam na nowoczesnych rozwiązaniach typu Light Brew (idealne na cieplejsze dni czy popołudniową kawę, którą można pić od razu) - C9 jest jednym z niewielu ekspresów w tej cenie oferujących tę funkcję.

Czy warto?

Jura C9 to ekspres, który udowadnia, że szwajcarska jakość nie zawsze musi kosztować fortunę. Prawie 4000 złotych to wciąż duża inwestycja, ale w zamian dostajemy urządzenie, które potrafi zaspokoić potrzeby nawet bardzo wymagającego miłośnika kawy.

Jura C9

Największe atuty? Pełnowymiarowa jednostka zaparzająca 5-16 g (największa na rynku), innowacyjna technologia Light Brew oferująca gotową do picia kawę w niższej temperaturze, 17 specjałów kawowych w menu, zaawansowane technologie ekstrakcji (P.E.P., I.P.B.A.S.), kompaktowe wymiary mimo profesjonalnych możliwości i niemal bezobsługowa konserwacja.

Czy C9 jest idealnym ekspresem? Nie ma czegoś takiego. Ale jest to jedno z najlepszych urządzeń w swoim segmencie cenowym, łączące szwajcarską precyzję, zaawansowane technologie i wyjątkową elastyczność w jednym kompaktowym opakowaniu. Jeśli szukacie ekspresu, który będzie służyć latami, przygotowując kawę na poziomie renomowanej kawiarni - Jura C9 zasługuje na poważne rozważenie. To inwestycja, która zwraca się smakiem każdej filiżanki.

Maciej Gajewski 06.11.2025 09:00

Lokowanie produktu : Jura

