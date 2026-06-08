Nie dostaniesz nowej Siri AI. Apple tłumaczy dlaczego

Siri AI - czyli nowa, gruntownie przebudowana wersja asystenta, napędzana Apple Intelligence -miała być jednym z filarów tegorocznych aktualizacji systemów. Apple zapowiadał ją jako „zupełnie nową Siri”, z własną aplikacją do przeglądania historii rozmów, rozszerzoną Inteligencją Wizualną, narzędziami do pisania i trybem Siri w aparacie. Wszystko to miało zadebiutować równolegle z iOS 27 i iPadOS 27.

Tymczasem europejscy użytkownicy iPhone’ów i iPadów dostaną… nic. Funkcje Siri AI będą działać wyłącznie na macOS 27, visionOS 27 i watchOS 27. Innymi słowy: jeśli masz iPhone’a, jesteś w UE i czekałeś na nową Siri - musisz obejść się smakiem.

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Co więcej, deweloperzy z UE nie będą mogli nawet testować nowych API Siri AI w swoich aplikacjach. To oznacza, że europejski ekosystem iOS - przynajmniej na starcie - będzie technologicznie uboższy niż ten w Stanach Zjednoczonych czy Azji.

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Skąd ten zakaz? Apple wskazuje winnego: DMA

Apple twierdzi, że winny jest Digital Markets Act – unijne prawo mające ograniczać dominację największych platform. Według Apple’a regulatorzy UE „nie zaakceptowali żadnego z proponowanych rozwiązań”, które miały umożliwić wprowadzenie Siri AI przy zachowaniu bezpieczeństwa i prywatności użytkowników.

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Kluczowy problem? Interpretacja DMA, która - zdaniem Apple’a - wymaga, aby każdy wirtualny asystent miał:

bezpośredni dostęp do prywatnych danych użytkownika,

możliwość kontrolowania innych aplikacji,

możliwość wykonywania działań autonomicznie,

i to wszystko bez ciągłej widoczności i kontroli ze strony użytkownika.

Brzmi jak otwarte zaproszenie do katastrofy w temacie bezpieczeństwa. Apple przypomina, że badacze już wielokrotnie pokazywali jak łatwo przejąć modele AI i zmusić je do kradzieży danych, wysyłania wiadomości, a nawet trwałej zmiany ustawień konta. W skrócie: DMA wymaga od Apple’a otwarcia drzwi, które firma od lat trzyma zamknięte na siedem zamków.

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Apple próbował obejść problem. UE powiedziała: „nie”

Siri w nowej wersji iOS-a. Nie dla Europy, nie dla Polski

Aby pogodzić DMA z własnymi standardami bezpieczeństwa Apple zaprojektował mechanizm Trusted System Agent - coś w rodzaju kontrolowanego pośrednika, który miałby umożliwiać innym asystentom dostęp do funkcji Siri AI bez narażania użytkownika na ryzyko. Jednak według Apple’a unijni regulatorzy nie byli zainteresowani takim kompromisem.

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Szef działu oprogramowania, Craig Federighi, nie kryje rozczarowania. W komunikacie wysłanym do mediów pisze, że brak konstruktywnego dialogu ze strony UE uniemożliwia ustalenie jakiegokolwiek harmonogramu wprowadzenia Siri AI na iOS i iPadOS w Europie.

To mocne słowa jak na Apple’a, które zwykle stara się unikać publicznych spięć z regulatorami.

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Czy Apple blefuje? A może to UE gra twardo?

Warto pamiętać, że DMA już wcześniej wymusiło na Apple zmiany, których firma nie chciała wprowadzać - jak sideloading czy alternatywne sklepy z aplikacjami. Tym razem jednak stawka jest większa, bo chodzi o fundament strategii Apple’a na kolejne lata: integrację AI z całym systemem.

Czy Apple gra ostro, licząc, że presja użytkowników i deweloperów zmusi UE do ustępstw? A może to UE chce pokazać, że DMA nie jest martwym prawem i będzie egzekwowane nawet kosztem opóźnień technologicznych? Na razie obie strony stoją na swoich pozycjach. I nic nie wskazuje na szybkie porozumienie.

Apple deklaruje, że „ma nadzieję” wprowadzić Siri AI do UE w przyszłości

Aplikacja Siri nie pojawi się na europejskich iPhone'ach

Ale jednocześnie przyznaje, że nie ma żadnego harmonogramu. To dyplomatyczny sposób na powiedzenie: „nie liczcie na to w tym roku”. W praktyce oznacza to, że europejscy użytkownicy iPhone’ów mogą czekać miesiące, a nawet lata, zanim zobaczą Siri AI w pełnej wersji. A jeśli spór się zaostrzy - możliwe, że Apple będzie musiał przygotować specjalną, okrojoną wersję Siri AI tylko dla UE.

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Siri AI miała być jednym z najważniejszych elementów iOS 27. W UE nie będzie jej wcale. I to nie jest drobna różnica - to fundamentalna luka w doświadczeniu użytkownika. A jeśli to dopiero początek sporów o AI w Europie, to możemy się spodziewać, że podobnych sytuacji będzie więcej.

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Maciej Gajewski 08.06.2026 21:08

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