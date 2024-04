Mam alternatywny sklep z apkami na iPhonie. Muszę wyznać: dziękuję, Unio Europejska

Co ciekawe, podczas pierwszej próby instalacji, zawsze kończącej się niepowodzeniem z powodów bezpieczeństwa, iOS nie przenosi użytkownika automatycznie do ustawień, by usprawnić proces przyznawania pozwoleń. Na ekranie wyświetla się wyłącznie informacja o zablokowaniu instalacji. Posiadacz iPhone'a sam musi przejść do ustawień systemu i odszukać tymczasową belkę z pozwoleniami. Trudno nie mieć wrażenia, że to celowe działanie Apple'a, by uprzykrzyć cały proces.