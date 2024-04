Zdążyłem sprawdzić emulator Nintendo na iPhone'a z App Store. Długo nie pograłem

Właściwa odpowiedź brzmi: to zależy. Emulator konsoli jako program sam w sobie jest legalny. Tyczy się to jednak wyłącznie starszych platform do gier, jak Game Boy Color, Nintendo GameCube czy PlayStation Portable. Te nowsze konsole, na przykład Nintendo Switch, posiadają wbudowane zabezpieczenia oparte o unikalne klucze i już sama emulacja ich środowisk systemowych stanowi podstawę prawną do pozwów.