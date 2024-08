Drugim zastosowaniem emulatorów są testy aplikacji przez programistów. Zanim aplikacja zostanie udostępniona szerszemu gronu użytkowników, najpierw musi zostać sprawdzona zarówno pod kątem błędów, jak i doświadczenia użytkownika. Choć zwykle programista ma pod ręką jakieś urządzenie do testów, to biorąc pod uwagę specyfikę systemu Android - obecnie (tj. sierpień 2024) wspierane są wersje od 11 do 14, a obecnie oczekujemy wydania systemu Android 15. Doliczmy do tego fakt, że na rynku oferowane są setki (o ile nie tysiące) różnych modeli smartfonów, przez co twórcy aplikacji muszą optymalizować aplikacje dla wielu różnych wersji Androida i modeli urządzeń.