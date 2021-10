Microsoft dotrzyma słowa. Na Windowsie 11 odpalimy aplikacje z Androida

Aby w Windowsie 11 skorzystać z aplikacji na Androida, należy znajdować się w grupie testerów beta (ale, co ciekawe, nie dev). Aktualizacja do najnowszej wersji testowej pozwoli to przetestować pozycje takie jak (a jakże) Amazon Kindle, a do tego dostępne są m.in. Washington Post, Clash of Kings, Coin Master i Lego Duplo World.